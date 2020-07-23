Hockenheim, 2020'de Formula 1 yarışı düzenlemeyecek!

Almanya'da bulunan pist, Formula 1'in patronlarının takvimi doldurmaya çalıştığı zorlu pandemi döneminde Avrupa takviminde yer alması beklenen yarış pistlerinden bir tanesiydi.

Formula 1'in sahibi Liberty Media, Hockenheim yarışını Portimao ve Imola ile birlikte Ekim ayında düzenlemeyi umuyordu ve bu konuda uzun süre boyunca görüşmeler yapıldı. Ancak görüşmeler, pistte yeterli sayıda taraftar olmasına izin verilmeyeceği için artık sona ermiş gibi görünüyor.

F1, taraftarların Eylül ayına kadar yarışlara dönmesini umuyor. Mevcut plana göre Rusya GP zaten seyircili şekilde yapılacak. Ancak toplu etkinliklerin yasak olduğu Hockenheim bölgesindeki, mevcut kısıtlamaların kısa vadede kalkması pek de olası görünmüyor. Bu da pistin, yarış için yeşil ışık yakma şansının olmadığı anlamına geliyor.

Hockenheim’ın genel müdürü Jorn Teske, Motorsport.com'a şunları söyledi: "Bugünün bakış açısıyla Ekim ayındaki potansiyel bir yarışta, 500'den fazla seyirciye sahip olabileceğimizi varsayamayız."

"Ekonomik açıdan bakıldığında bu durum bizi, Formula 1 için belirli koşullar altında taraftarlı yarışlara izin veren diğer yarış pistlerinden daha az çekici kılıyor."

“Bu nedenle de koronavirüs kriziyle ilgili mevcut şartlarda, yarış düzenleme teklifimize uymak mümkün olmayacak. Bu kapsamda 2020'de Hockenheim'da Formula 1 yarışı olmayacağını doğrulayabiliriz.

Hockenheim yarışının rafa kaldırılmasının ardından, Nurburgring'in Almanya GP'ye ev sahipliği yapma ihtimali ortaya çıktı. Ancak ekim ayında yarış düzenlemenin, kötü hava şartları nedeniyle mümkün olup olmayacağı konusunda soru işaretleri var.

Ancak bu bölgede etkinliklere yönelik kısıtlamalar daha rahat. Bu da Liberty'nin taraftarları içeren bir etkinlik düzenlemesinin mümkün olduğu anlamına geliyor.

Pist sözcüsü Motorsport.com'a şunları söyledi: “Şu anda duyurulabilecek hiçbir şey yok. Formula 1 ve Nürburgring arasındaki tartışmalar 2013'teki son etkinlikten bu yana tekrar tekrar gerçekleşti."

“Bu yıl yine bir araya geldik. Geçmişte her zaman vurguladığımız gibi, [Formula] 1 yarışı Nurburgring için de ekonomik açıdan anlam ifade etmeli."