Ferrari, çaylak hatalarına rağmen Schumacher'in gelişiminden memnun

Ferrari Sürücü Akademisi'nin bir üyesi olan Schumacher, Haas'ın sıkıntılı aracında şu ana kadar zorlu bir sezonu geride bıraktı.

Sezonun çoğunda olgunluk gösteren ve büyük ölçüde takım oyuncusu olduğunu kanıtlayan Schumacher, zaman zaman takım arkadaşı Nikita Mazepin'le bazı sorunlar yaşadı ve Macaristan GP öncesinde antrenmanlarda büyük bir kaza geçirdi.

Schumacher'in aynı hafta sonunda puan mücadelesi verip 12. olarak bu seneki en iyi sonucunu elde etmesinin ardından Ferrari Takım Patronu Mattia Binotto, Alman pilotun gösterdiği gelişimden mutlu olduklarını ifade etti.

Binotto, "Mick, Haas adına F1'de daha ilk senesini geçiriyor. Sezon başında onun için hedefin baskı olmadan öğrendiğinden emin olmak olduğunu söylemiştik."

"Bu açıdan 2021, onun öğrenmesi açısından önemli bir sene olacak. Bu hedefe baktığımızda, onun iyi iş çıkardığını söyleyebiliriz."

"Mick, sezon başından beri iyi iş çıkarıyor, öğreniyor ve gelişiyor. Açıkçası bazı hatalar yaptı ancak bunlar öğrenme sürecinin bir parçası."

"Bu açıdan genel dengeye bakarsak, mutlu olabiliriz. Onun için önemli olan sezonun ikinci yarısında gelişmeye devam etmek. Bunu yapabileceğinden eminim." dedi.

Schumacher'in gelişiminden mutlu olduğunu söyleyen Binotto, aynısını Ferrari Sürücü Akademisi'nin diğer pilotları için söyleyemedi.

Formula 2'de mücadele eden Robert Shwartzman şu ana kadar 2 galibiyet aldı ve şampiyonada 3. sırada bulunuyor. Marcus Armstrong ise Silverstone'da 2. olarak en iyi sonucunu aldı ancak şampiyonada 14. sırada bulunuyor. F3'te ise Arthur Leclerc bir galibiyetle 8. sırada bulunuyor.

FDA sürücülerinin performansları için Binotto, "Ferrari Sürücü Akademisi'nde yer alan genç sürücülerimiz için, aldıkları genel sonuçların geçen seneki kadar iyi olmadığını düşünüyorum."

"Geçen sene, özellikle F2'de harika sonuçlar almıştık. Bu sene ise aynısı söz konusu değil. Bu yüzden geçen sene olduğu kadar mutlu olamayız." dedi.