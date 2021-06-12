Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar
Önceki / Honda, Tsunoda'nın kaydettiği gelişimden memnun
Formula 1 Haberler

Vasseur: "Performansımız, sonuçların gösterdiğinden daha iyi"

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Alfa Romeo patronu Frederic Vasseur, takımın gelişiminden memnun olduğunu söylerken, sonuçların takımın kaydettiği gelişimi tam anlamıyla yansıtmadığını da ekledi.

Vasseur: "Performansımız, sonuçların gösterdiğinden daha iyi"

Alfa Romeo, 2021 Formula 1 sezonunun ilk altı yarışının ardından şampiyonada sekizinci sırada yer alıyor ve son iki yarışta da birer puan almayı başardı.

Takım, sadece iki puan alsa da geçen yıla kıyasla orta gruba daha yakın görünüyor ve hemen hemen tüm yarışlarda 10. sıra civarında yer almayı başardı.

İsviçreli takımın patronu Frederic Vasseur, bulundukları konumun, kaydettikleri ilerlemeyi yansıtmadığına inanıyor.

RaceFans'e konuşan Vasseur, "Sonuçlar olması gerektiği kadar bilgi vermiyor. Kazandığımız puanların gösterdiğinden çok daha iyi performans gösterdiğimizi düşünüyorum."

"Geçen sezona göre ileriye doğru büyük bir adım attık ve belki de tüm takımlar arasında en büyük ilerlemeyi kaydettik."

"Zaten veriler, tek başına bile bu gerçeği ortaya koyuyor. Sıralama turlarındaki hıza bakarsanız, pole pozisyonu ile olan ortalama farkımız neredeyse yüzde 1 azalırken, yarışta da yüzde 0.5'in üzerinde önemli bir ilerleme kaydettik. Bu, sonuçların sıklığı göz önüne alındığında ileriye doğru atılmış büyük bir adım ve paketimizin tam potansiyelini henüz ortaya koymadığımızı düşünüyorum.”

"Genel olarak aracımız, geçen seneye kıyasla daha iyi bir performans sergiliyor ve kaydettiğimiz bu ilerlemede belirleyici bir rol oynayan tek bir unsur seçmek yanlış olur. Motor, şimdi daha verimli ve şasiyi de her anlamda geliştirdik ve bu, pistteki davranışlarına baktığınızda da görülebilir."

"Geçen yıl Türkiye'de son bölüme kaldığımız yağmurlu seans dahil olmak üzere sekiz kez sıralama turlarının ikinci bölümüne kaldık. Bu yıl ise ilk altı yarışa bakarsak sekiz kez ilk bölümden çıktık ki iki araçla birden maksimum sayı 12 olabilirdi. Monako'da kuru zeminde üçüncü bölüme kaldık. Geçen hafta sonu Bakü'de grid pozisyonları bunu yansıtmasa da şimdiye kadarki en iyi cumartesi günü temposuna sahiptik."

"Elbette bazı anlarda daha iyi performans gösterebilirdik ve göstermeliydik de. Mesela Bahreyn'de Antonio ilk 10'daydı ancak pit stopta sorunlar yaşadı. Portekiz'de Kimi kaza yaptı. Yani, kontrolümüz dışında olan şeyler nedenlerle iyi bir sonuç alma fırsatını birden fazla kez kaçırdık. Mesela İspanya'da Antonio bilgi hatası yaptı. Imola'da Kimi'nin tartışmalı cezası nedeniyle iki puan kaybettik ve Antonio da aracının fren kanalına bir vizör bandı sıkıştığı için tüm şansını kaybetti."

"Sonuçlar çok yakın olduğunda hataya yer yoktur ve her şeyi mükemmel yapmaya çalışmalıyız. Bize bağlı olan şeyleri geliştirmek için çalışmaya devam etmeliyiz. Umarım şans da bizim yanımızda olur." dedi.

paylaşım
yorumlar
Honda, Tsunoda'nın kaydettiği gelişimden memnun

Önceki haber

Honda, Tsunoda'nın kaydettiği gelişimden memnun
Yorumları görüntüle

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Ebel: “Verstappen kibirli değil, sadece özgüvenli”

3s
2
Formula 1

McLaren'ın arkasındaki gizli güç: Mansour Ojjeh

21s
3
Formula 1

Steiner: "Mazepin ve Schumacher, F1'le alakalı ne kadar az şey bildiklerini fark edecekler"

3s
4
Formula 1

Wolff: "Bottas'ın pit stoplarda yanlış yerde durduğu yorumumda yanılmışım"

19s
5
Formula 1

Vasseur: "Performansımız, sonuçların gösterdiğinden daha iyi"

1s
Son Haberler
Vasseur: "Performansımız, sonuçların gösterdiğinden daha iyi"
F1

Vasseur: "Performansımız, sonuçların gösterdiğinden daha iyi"

1s
Honda, Tsunoda'nın kaydettiği gelişimden memnun
F1

Honda, Tsunoda'nın kaydettiği gelişimden memnun

2s
Steiner: "Mazepin ve Schumacher, F1'le alakalı ne kadar az şey bildiklerini fark edecekler"
F1

Steiner: "Mazepin ve Schumacher, F1'le alakalı ne kadar az şey bildiklerini fark edecekler"

3s
Ebel: “Verstappen kibirli değil, sadece özgüvenli”
F1

Ebel: “Verstappen kibirli değil, sadece özgüvenli”

3s
Bakü kazasında Verstappen'in RB16B'sinde büyük hasar oluşmadı
F1

Bakü kazasında Verstappen'in RB16B'sinde büyük hasar oluşmadı

15s
Son Videolar
Motorsport.com Türkiye - 2021 Azerbaycan GP Sohbeti 01:05:06
Formula 1
8 Haz 2021

Motorsport.com Türkiye - 2021 Azerbaycan GP Sohbeti

Formula 1: Mercedes'in 04:04
Formula 1
7 Haz 2021

Formula 1: Mercedes'in "sihirli düğmesi" nedir?

Pirelli'nin Bakü'de patlayan lastikleri incelemesi bekleniyor 01:08
Formula 1
7 Haz 2021

Pirelli'nin Bakü'de patlayan lastikleri incelemesi bekleniyor

2021 Azerbaycan GP - Motorsport.com Türkiye yarış sonrası sohbeti 00:00
Formula 1
6 Haz 2021

2021 Azerbaycan GP - Motorsport.com Türkiye yarış sonrası sohbeti

Formula 1: Esnek kanatlar açıklandı 04:35
Formula 1
3 Haz 2021

Formula 1: Esnek kanatlar açıklandı

Kemal Şengül Daha fazlası
Kemal Şengül
Honda, Tsunoda'nın kaydettiği gelişimden memnun
Formula 1

Honda, Tsunoda'nın kaydettiği gelişimden memnun

Steiner: "Mazepin ve Schumacher, F1'le alakalı ne kadar az şey bildiklerini fark edecekler" Kanada GP
Formula 1

Steiner: "Mazepin ve Schumacher, F1'le alakalı ne kadar az şey bildiklerini fark edecekler"

Verstappen: "Herkesi yenebileceğinize inanmıyorsanız bırakmalısınız" Kanada GP
Formula 1

Verstappen: "Herkesi yenebileceğinize inanmıyorsanız bırakmalısınız"

Çok Okunanlar Bugün

Ebel: “Verstappen kibirli değil, sadece özgüvenli”
Formula 1 Formula 1

Ebel: “Verstappen kibirli değil, sadece özgüvenli”

McLaren'ın arkasındaki gizli güç: Mansour Ojjeh
Formula 1 Formula 1

McLaren'ın arkasındaki gizli güç: Mansour Ojjeh

Steiner: "Mazepin ve Schumacher, F1'le alakalı ne kadar az şey bildiklerini fark edecekler"
Formula 1 Formula 1

Steiner: "Mazepin ve Schumacher, F1'le alakalı ne kadar az şey bildiklerini fark edecekler"

Wolff: "Bottas'ın pit stoplarda yanlış yerde durduğu yorumumda yanılmışım"
Formula 1 Formula 1

Wolff: "Bottas'ın pit stoplarda yanlış yerde durduğu yorumumda yanılmışım"

Vasseur: "Performansımız, sonuçların gösterdiğinden daha iyi"
Formula 1 Formula 1

Vasseur: "Performansımız, sonuçların gösterdiğinden daha iyi"

Honda, Tsunoda'nın kaydettiği gelişimden memnun
Formula 1 Formula 1

Honda, Tsunoda'nın kaydettiği gelişimden memnun

WSBK Misano: Rea art arda 3. kez pole pozisyonunda, Toprak 2.
World Superbike World Superbike

WSBK Misano: Rea art arda 3. kez pole pozisyonunda, Toprak 2.

Hamilton, maaşında düşüşü kabul etti ancak şampiyonluk primi iki katına çıkacak
Formula 1 Formula 1

Hamilton, maaşında düşüşü kabul etti ancak şampiyonluk primi iki katına çıkacak

Son Haberler

Vasseur: "Performansımız, sonuçların gösterdiğinden daha iyi"
Formula 1 Formula 1

Vasseur: "Performansımız, sonuçların gösterdiğinden daha iyi"

Honda, Tsunoda'nın kaydettiği gelişimden memnun
Formula 1 Formula 1

Honda, Tsunoda'nın kaydettiği gelişimden memnun

Steiner: "Mazepin ve Schumacher, F1'le alakalı ne kadar az şey bildiklerini fark edecekler"
Formula 1 Formula 1

Steiner: "Mazepin ve Schumacher, F1'le alakalı ne kadar az şey bildiklerini fark edecekler"

Ebel: “Verstappen kibirli değil, sadece özgüvenli”
Formula 1 Formula 1

Ebel: “Verstappen kibirli değil, sadece özgüvenli”

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.