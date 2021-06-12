Vasseur: "Performansımız, sonuçların gösterdiğinden daha iyi"

"Zaten veriler, tek başına bile bu gerçeği ortaya koyuyor. Sıralama turlarındaki hıza bakarsanız, pole pozisyonu ile olan ortalama farkımız neredeyse yüzde 1 azalırken, yarışta da yüzde 0.5'in üzerinde önemli bir ilerleme kaydettik. Bu, sonuçların sıklığı göz önüne alındığında ileriye doğru atılmış büyük bir adım ve paketimizin tam potansiyelini henüz ortaya koymadığımızı düşünüyorum.”

"Genel olarak aracımız, geçen seneye kıyasla daha iyi bir performans sergiliyor ve kaydettiğimiz bu ilerlemede belirleyici bir rol oynayan tek bir unsur seçmek yanlış olur. Motor, şimdi daha verimli ve şasiyi de her anlamda geliştirdik ve bu, pistteki davranışlarına baktığınızda da görülebilir."

"Geçen yıl Türkiye'de son bölüme kaldığımız yağmurlu seans dahil olmak üzere sekiz kez sıralama turlarının ikinci bölümüne kaldık. Bu yıl ise ilk altı yarışa bakarsak sekiz kez ilk bölümden çıktık ki iki araçla birden maksimum sayı 12 olabilirdi. Monako'da kuru zeminde üçüncü bölüme kaldık. Geçen hafta sonu Bakü'de grid pozisyonları bunu yansıtmasa da şimdiye kadarki en iyi cumartesi günü temposuna sahiptik."

"Elbette bazı anlarda daha iyi performans gösterebilirdik ve göstermeliydik de. Mesela Bahreyn'de Antonio ilk 10'daydı ancak pit stopta sorunlar yaşadı. Portekiz'de Kimi kaza yaptı. Yani, kontrolümüz dışında olan şeyler nedenlerle iyi bir sonuç alma fırsatını birden fazla kez kaçırdık. Mesela İspanya'da Antonio bilgi hatası yaptı. Imola'da Kimi'nin tartışmalı cezası nedeniyle iki puan kaybettik ve Antonio da aracının fren kanalına bir vizör bandı sıkıştığı için tüm şansını kaybetti."

"Sonuçlar çok yakın olduğunda hataya yer yoktur ve her şeyi mükemmel yapmaya çalışmalıyız. Bize bağlı olan şeyleri geliştirmek için çalışmaya devam etmeliyiz. Umarım şans da bizim yanımızda olur." dedi.