Honda, Tsunoda'nın kaydettiği gelişimden memnun

Yuki Tsunoda, Bahreyn'deki ilk yarışta kariyerinin ilk puanını almayı başarmıştı ancak sonrasında arka arkaya dört yarış boyunca herhangi bir puan alamadı.

Bakü'de sıralama turlarının son bölümü hariç genel olarak iyi bir hafta sonu geçiren Tsunoda, yedinci sırada finiş görerek kariyerinin en iyi sonucunu yakaladı ve bu yıl ikinci kez puan aldı.

Ayrıca AlphaTauri'nin diğer pilotu Yuki Tsunoda da damalı bayrağı üçüncü sırada görerek podyuma çıktı.

AlphaTauri ekibin baş Honda mühendisi Masamitsu Motohashi hafta sonuyla ilgili AS-WEB'e açıklamalarda bulundu ve şöyle dedi: "Bakü'deki ilk antrenmandan itibaren ayarlar en iyi seviyedeydi ve sonra detaylar üzerinde çalışmaya başladık."

"Azerbaycan, motor performansı açısından zorlu bir piste sahip ancak Sakura ve Milton Keynes'teki mühendisler, sürücülerin verimli bir güç ünitesine sahip olmalarını sağlamak için çok çalıştı."

"AlphaTauri sürücülerinin hızı mükemmeldi, AT02 çok tutarlıydı, ayarlardaki değişikliklere tahmin edilebilir tepkiler verdi. Ayrıca Bakü'de rüzgarın yönü de pek değişmese de bazı virajlarda arkadan esen rüzgar nedeniyle frenlemede sorunlar yaşadık. Neyse ki bu tür çok fazla viraj yoktu."

"Yuki Tsunoda ilk kez Bakü'de yarıştı ve ilk gün pisti anlayabilmek için mümkün olduğu kadar çok tur atmaya çalıştı. Sürekli ilerleme kaydetti. Sıralamalardaki olay olmasaydı, daha da yüksek bir pozisyondan başlayabilirdi."

"Başlangıç ​​ve son iki turda birkaç pozisyon kaybetti ancak trafikte güç ünitesi ile iyi çalıştı. Bakü da bir cadde pisti ancak ayar anlamında Monako'dakinden farklı çalışmanız gerekiyor ve Yuki durumla her anlamda mükemmel şekilde başa çıktı."

"Enerjiyi en iyi şekilde kullanmak çok önemli, çünkü geçiş fırsatı sadece uzun düzlükte değil, aynı ikinci ve üçüncü virajlarda da var. O da durumu iyi idare etti ve hata yapmadı."

"Yuki ilk yarıştan bu yana ilerleme kaybetmeyi başardı. Kış sezonunda çok çalıştı fakat böylesine zorlu bir yarışı rakiplerinize karşı bitirmek tamamen farklı bir şey."

Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT02, in the pits Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images