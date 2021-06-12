Hamilton, F1 araçlarının gittikçe ağırlaşmasına anlam veremiyor

2022 yılında, minimum araç ağırlığı sürücü de dahil olmak üzere 790 kg'a çıkacak. Bu, 2021 sezonundaki araç ağırlığından 38 kilogram ve son üç sezona bakıldığında toplam 50 kilogram daha fazla bir ağırlık.

2014'te turbo motorlara geçilmesi, ardından Halo gibi güvenlik ekipmanlarının araca dahil edilmesiyle son senelerde araç ağırlıkları çok fazla arttı.

V8 motorların sonunda araç ağırlıkları yaklaşık 640 kg'dı ancak 2016'da minimum ağırlık 700 kg'a, şimdi ise 750 kg'a çıkmış durumda.

Ekstra ağırlık ile araçlar eskiye nazaran daha az kıvrak hale geldiler ve Monako gibi pistler artık F1 araçlarına pek uygun değil.

Hamilton, bu artışı desteklemediğini şu sözlerle ifade etti: ''Daha sürdürülebilir olmak hakkında konuşurken ve spor bu yöne doğru giderken neden daha ağır araçlar kullanmamız gerektiğini anlamıyorum.''

"Gittikçe daha fazla ağırlaşarak, daha fazla enerji kullanıyoruz. Bunun, gitmek istediğimiz yolda ya da süreç olduğunu düşünmüyorum."

F1 araçları son senelerde ağırlık kadar boyut olarak da çok genişledi. Hamilton, F1'e ilk başladığı dönemle şu anki araçlarda hissettiklerinin tamamen farklı olduğunu söyledi.

Hamilton, "Daha hafif araçlar daha çevikti, bu kadar büyük değillerdi ve doğal olarak yarıştaki manevralar da daha iyiydi."

''Gittiğimiz pistler de daha fazla genişliyor. Mesela Bakü'de bazı yerler çok geniş ancak bazı yerler çok dar."

"Ancak Monako'da geçiş yapmak neredeyse her zaman imkansızdı ve şimdi ise araçlar pist için fazla büyük.''

''Araçlar ağırlaştıkça, daha çok enerji harcıyoruz, daha büyük frenler kullanıyoruz, daha fazla fren tozu üretiyoruz. Gittiğimiz yerlere daha fazla yakıt götürüyoruz. Bunu tamamen anlayabilmiş değilim." dedi.

2007 şampiyonu Kimi Raikkonen ise değişikliklerin adım adım olması nedeniyle ağırlık açısından geldikleri noktanın şok edici olmadığını düşünüyor.

Raikkonen, "Eski araçları, hatta geçen seneki araçları mevcut araçlarla yan yana görürseniz değişikliğin çok fazla olduğunu söyleyebilirsiniz."

"Bu durumda eski araçlara bakınca 'Bakın, ne kadar da küçük!' diyebiliyorsunuz. Ancak açıkçası biz burada tasarım yapmak için bulunmuyoruz."

"Hâlâ 2000'lerin ortasında yarışıyor olsaydık ya da hangi sene olursa olsun, araçlar yarışma açısından fark yaratmıyor. Her zaman araçları hazırlamak için çok fazla para harcamak gerekti. Bu açıdan pek bir şey değişmedi." dedi.