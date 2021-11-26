Vasseur: "Finansal destek, Zhou'yu seçme sebeplerimizden sadece birisi"

Zhou, geçtiğimiz hafta Alfa Romeo ile sözleşme imzaladı ve yeni sezonda Valtteri Bottas'ın İsviçreli ekipteki takım arkadaşı olacak. Genç sürücü, Formula 1'deki ilk Çinli pilot olacağı için, hem takıma hem de Formula 1'e pazarlama anlamında önemli bir kapı açmış olacak.

Pek çok isim Zhou'nun seçilmesinin temel sebebinin, arkasındaki sponsor desteği olduğunu düşünüyor. İddiaya göre Zhou'nun sponsorları, anlaşma kapsamında Alfa Romeo'ya 30 milyon dolara yakın ödeme yapacaklar.

Bu faktöre rağmen takım patronu Vasseur, Zhou'nun gelişinde işin finansal kısmının "en önemli faktör" olmadığını söylüyor.

Katar'da konuşan Vasseur, ”İlk kriter takımın sahip olduğu performans."

"Bu, iyi durumda olmak için, iyi sürücülere, iyi teknisyenlere, iyi mühendislere, iyi sürücü hissiyatlarına ve iyi bir bütçeye sahip olmanız gerektiği anlamına geliyor."

"Bu elbette, aldığımız kararın bir ayağıydı. Bu konuda her zaman açıktım çünkü bütçe sınırına ulaşmak istiyoruz. İyi performans göstermenin tek yolu bu."

"Fakat tek sebebi bu değil. Zhou'nun F2'de çok iyi bir performans sergilediğini düşünüyorum ve bence herkes bu sezon Zhou'nun sahip olduğu seviyeyi ve yaptığı işi çok hafife alıyor."

"Performansı kendi başına her şeyi anlatıyor. O, ön tarafta yarışıyor. Bahreyn ve Silverstone'da kazandı. Bunlar, F2'deki muhtemelen en zor pistler. Bahreyn'de lastik yönetimi zordur ve Silverstone'da hızlı virajlar vardır."

"Ayrıca o pole pozisyonları aldı, her zaman mücadeledeydi, tutarlıydı ve gelecek yıl iyi bir iş yapabileceğine eminim."

"Ek olarak tamamen adanmış vaziyette çünkü Çin'den Avrupa'ya taşındı. Oysa Avrupa'dan Japonya'ya gitmek bile bir sürücü için kolay değildir ve Zhou tam tersini yaptı."

"13 yaşında olmasına ve sırf bir yarış pilotu olmak için Avrupa'ya taşınmasına bakarsak, bu benim için gerçekten büyük bir adanmışlık."

"Onun tüm enerjisini Formula 1 projemize harcayacağına ikna oldum ve iyi bir iş yapacağına eminim." dedi.

Frederic Vasseur, Team Principal, Alfa Romeo Racing, and Guenther Steiner, Team Principal, Haas F1 Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images