Sainz: “Kuralların neye izin verip vermediği hâlâ net değil”

Sürücüler, Max Verstappen’in Brezilya’da Lewis Hamilton’a yaptığı tartışmalı savunmanın ardından, yarış kurallarını görüşmek için yarış direktörü Michael Masi de dahil olmak üzere FIA yetkilileriyle bir görüşme gerçekleştirdi.

Red Bull sürücüsü, şampiyonadaki rakibi kendisine atak yaparken geç bir frenajla 4. virajda pist dışına taşmış ve rakibini de dışarı iterek yerini korumuştu. Hakemler ise bu olayı incelemeye gerek görmemişlerdi. Sonrasında Mercedes’in yaptığı yeniden inceleme başvurusu da reddedilmişti.

Yapılan görüşmenin ardından Hamilton, yarış kurallarının belirsizliğini koruduğunu ve ‘Verstappen dışındaki tüm sürücülerin netlik istediğini’ söylemişti.

Masi ise kuralların net hale getirildiğini söylerken, bazı sürücülerin aynı fikirde olmadığını kabul etti.

Ferrari sürücüsü Sainz, kuralların hâlâ kafa karıştırıcı olduğunu düşünen sürücüler arasında yer alıyor ancak işleri daha iyi hale getirmek için görüşmeler yapılacağını düşünüyor.

Katar GP’nin ardından Sainz, “Yarış yaklaşımı açısından, durum hâlâ tam net değil. Sanırım bunun hakkında konuştuğumuzu zaten duydunuz, çünkü yarıştan yarışa neler olacağını tam olarak bilmiyoruz.”

“Ancak daha önce de söylediğim gibi, kış aylarında yarışma şekli konusunda daha derin görüşmeler olacak gibi görünüyor. Umarım bu, işleri biraz daha netleştirir.” dedi.

McLaren sürücüsü Lando Norris de bazı yarış kurallarının netleştirildiğini, ancak bazılarının hâlâ belirsiz olduğunu ifade etti.

Norris, “Bazı şeyler daha net, bazıları ise değil. Net olan şey, her kazanın aynı olmadığı. Aynı gibi gözükseler de, şartların ne olduğunu bilmek zor.”

“Ancak çoğu şeyin netleştirildiğini düşünüyorum. Ancak kesin bir noktayı işaret edip, bu konuda ne yapıp yapamayacağınızı söylemek zor.” dedi.

Bu görüşmenin ardından pist üstü mücadelelerindeki yaklaşımını değiştirip değiştirmeyeceği sorulan Norris, “Yani, hayır. Biraz. Daha farklı yapabileceğiniz birkaç şey var.”

“Yarışma şeklimizi değiştireceğimizi düşünmüyorum. Ancak şu anda biraz değiştirebileceğiniz ya da yapamayacağınız birkaç şey var. Çok fazla değişebileceğimizi düşünmüyorum.” ifadelerini kullandı.

Bu sene hakemlerin istikrarsızlığını birçok kez eleştiren Alpine sürücüsü Fernando Alonso, F1 kurallarının “siyahla beyaz” gibi olması gerektiğini söyledi.

Alonso, “Sanırım hepimiz, daha fazla istikrar olması gerektiği konusunda hemfikiriz. Siyahla beyaz gibi olmalılar, gri olmamalılar.”

“Bazen bunlardan faydalanıyor gibi hissediyorsunuz, bazen de kötü veya aptal oluyorsunuz. Siyahla beyaz gibi olduklarında daha iyi oluyor.”

“Bunu beraber iyileştirip iyileştiremeyeceğimizi göreceğiz. Bence bu sadece FIA ile ilgili bir sorun değil. Bu, sürücüler, takımlar, FIA ile ilgili ve daha iyi kurallara sahip olmak için beraber çalışmamız gerekiyor.” şeklinde konuştu.