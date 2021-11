Hamilton, Britanya’nın bir sonraki şampiyonunun Russell olmasını istiyor

Yedi kez dünya şampiyonu, gelecek seneki takım arkadaşına övgülerde bulundu ve önümüzdeki sene Mercedes’te yarışmaya hazırlandığı genç sürücüyle arasında “iyi bir denge” bulunduğunu düşünüyor.

Hamilton ayrıca, Russell’ın da kendisinin eski takım arkadaşı Fernando Alonso’ya karşı sahip olduğu anlayışla takıma gelmesini ve başarılı olmasını istediğini belirtti.

Son şampiyon, tecrübesini 2022’de Russell’a aktarmak istediğini ancak yine de gelecek sene takım içi mücadeleyi kazanmak istediğini söyledi.

BBC’ye konuşan Hamilton, “George’un çok saygılı biri olduğunu görüyorsunuz. O, süper yetenekli, genç bir adam ve şimdiden aramızda büyük bir saygı var ve şu an iyi bir dengeye sahibiz.”

“Ancak hızlı olmak, kendini göstermek ve kazanmak isteyecek ve yeni bir role sahip olduğunuzda yapmak isteyeceğiniz her şeyi yapmak isteyecek.”

“2007’de Alonso’ya karşı yarıştığım zamanı hatırlıyorum. Elbette ilk yarışta onu yenmek istemiştim. Bu yüzden George’un da bu zihniyete sahip olmasını takdir ediyorum ve bekliyorum. Diğer türlü bir ‘kazanan’ olamaz, değil mi?”

“Ancak ben farklı bir yerdeyim. Onun başarılı olmasını görmeyi çok isterim. Bu sporda devam etmeyeceğim bir nokta gelecek ve o da benim takım arkadaşım. Ve bir sonraki Britanyalı dünya şampiyonunun George olmasını isterim.”

“Bu yüzden, mücadele ettiğimiz sürece pist üzerinde kazanmak isteyeceğim. Onun takım içinde nasıl davranacağı konusunda olumlu bir etkim olmasını umuyorum. Bu ister mühendislik tarafında olsun, ister verileri değerlendirmesi olsun, ister pist üzerindeki sürüşü olsun…” ifadelerini kullandı.

Şu anda Hamilton, sekiz puan geriden takip ettiği Max Verstappen ile kıyasıya bir şampiyonluk mücadelesi içerisinde ve giriştiği mücadelelerde “akıllı” ve seçici olmaya çalıştığını söyledi.

Max Verstappen, Red Bull Racing, 2nd position, Lewis Hamilton, Mercedes, 1st position, and Fernando Alonso, Alpine F1, 3rd position, in the Press Conference

Fotoğraf: FIA Pool