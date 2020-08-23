Vandoorne, fırsat çıkması halinde F1 aracını sürmeye hazır

McLaren'ın genç sürücü akademisinde yetişen ve 2017-18 yılları arasında McLaren'la F1'de yarışan Stoffel Vandoorne, 2019 sezonu öncesinde takımdan gönderilmişti.

F1 hariç katıldığı her seride yarış kazanan Belçikalı pilot, Mercedes'in Formula E takımına katıldı ve aynı zamanda Mercedes F1'in yedek/simülatör pilotluğunu da yapıyor.

Vandoorne, bu yıl Mercedes'e ek olarak ihtiyaç duymaları halinde Racing Point ve McLaren'ın da yedek pilotluğunu yapacak.

Geçen hafta 2019/20 FE sezonunun final yarışını kazanan Belçikalı sürücü şöyle dedi: "Uzun zamandır Formula 1 aracı kullanmadım, ama hazır hissediyorum. Mesela Mclaren'daki insanların çoğunu kendi zamanımdan biliyorum, bu yüzden bunun bir sorun olacağını sanmıyorum."

"İlk başta elbette biraz garip olurdu, ama yarışlarda ve simülatörde, Mercedes için çalışmaya devam ediyorum ve hâlâ çok aktifim. Bu yüzden ne bekleyeceğimi biliyorum."

Vandoorne, 2016 yılında Fernando Alonso'nun sakatlığı nedeniyle Bahreyn'de ilk F1 yarışına çıkmış ve onda da puan almıştı.

"Mesela bunu çok fazla hazırlık yapmadan yaptım ve şimdi araca geçmek için daha iyi hazırlandığımı düşünüyorum."

Vandoorne, Silverstone'daki yarışlarda Sergio Perez'in yerine Racing Point'le yarışabilirdi ancak Formula E'deki görevleri nedeniyle bu fırsatı değerlendiremedi.

Bir fırsat daha bekleyip beklemediği sorusuna, "Hayır, çünkü bu birinin hasta olduğu ya da birine bir şey olduğu anlamına gelir ve böyle bir şeyin kimsenin başına gelmesini istemezsiniz. Bu yüzden kimsenin yerine geçmeyi ummuyorum." yanıtını verdi.