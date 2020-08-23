Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Avusturya GP
03 Tem
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Steiermark GP
10 Tem
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Macaristan GP
17 Tem
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Britanya GP
31 Tem
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
70. Yıl Dönümü GP
07 Ağu
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
İspanya GP
14 Ağu
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Belçika GP
28 Ağu
FP1:
4 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
İtalya GP
04 Eyl
FP1:
11 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Toskana GP
11 Eyl
Sıradaki Etkinlik
18 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Singapur GP
18 Eyl
Canceled
R
Formula 1
Rusya GP
25 Eyl
FP1:
32 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Japonya GP
09 Eki
Canceled
R
Formula 1
Eifel GP
09 Eki
Sıradaki Etkinlik
46 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Portekiz GP
23 Eki
Sıradaki Etkinlik
60 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Emilia-Romagna GP
31 Eki
Sıradaki Etkinlik
68 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Abu Dhabi GP
27 Kas
FP1:
95 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki Sonraki
Formula 1 / Son dakika

Vandoorne, fırsat çıkması halinde F1 aracını sürmeye hazır

paylaşım
yorumlar
Vandoorne, fırsat çıkması halinde F1 aracını sürmeye hazır
Ekleyen:
, Editör

Mercedes'in yedek pilotu Stoffel Vandoorne, son kez 2018 yılında F1 aracı sürmüş olsa bile fırsat çıkması halinde yarışmaya hazır olduğunu söyledi.

McLaren'ın genç sürücü akademisinde yetişen ve 2017-18 yılları arasında McLaren'la F1'de yarışan Stoffel Vandoorne, 2019 sezonu öncesinde takımdan gönderilmişti.

F1 hariç katıldığı her seride yarış kazanan Belçikalı pilot, Mercedes'in Formula E takımına katıldı ve aynı zamanda Mercedes F1'in yedek/simülatör pilotluğunu da yapıyor.

Vandoorne, bu yıl Mercedes'e ek olarak ihtiyaç duymaları halinde Racing Point ve McLaren'ın da yedek pilotluğunu yapacak.

Geçen hafta 2019/20 FE sezonunun final yarışını kazanan Belçikalı sürücü şöyle dedi: "Uzun zamandır Formula 1 aracı kullanmadım, ama hazır hissediyorum. Mesela Mclaren'daki insanların çoğunu kendi zamanımdan biliyorum, bu yüzden bunun bir sorun olacağını sanmıyorum."

"İlk başta elbette biraz garip olurdu, ama yarışlarda ve simülatörde, Mercedes için çalışmaya devam ediyorum ve hâlâ çok aktifim. Bu yüzden ne bekleyeceğimi biliyorum."

Vandoorne, 2016 yılında Fernando Alonso'nun sakatlığı nedeniyle Bahreyn'de ilk F1 yarışına çıkmış ve onda da puan almıştı.

"Mesela bunu çok fazla hazırlık yapmadan yaptım ve şimdi araca geçmek için daha iyi hazırlandığımı düşünüyorum."

Vandoorne, Silverstone'daki yarışlarda Sergio Perez'in yerine Racing Point'le yarışabilirdi ancak Formula E'deki görevleri nedeniyle bu fırsatı değerlendiremedi.

Bir fırsat daha bekleyip beklemediği sorusuna, "Hayır, çünkü bu birinin hasta olduğu ya da birine bir şey olduğu anlamına gelir ve böyle bir şeyin kimsenin başına gelmesini istemezsiniz. Bu yüzden kimsenin yerine geçmeyi ummuyorum." yanıtını verdi.

 

Villeneuve: "Ferrari'nin her şeye baştan başlaması gerekecek"

Önceki haber

Villeneuve: "Ferrari'nin her şeye baştan başlaması gerekecek"

Sonraki haber

Tost: "Tsunoda 'er ya da geç' AlphaTauri için yarışacak"

Tost: "Tsunoda 'er ya da geç' AlphaTauri için yarışacak"
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

Çok Okunanlar Bugün

MotoGP Steiermark: İnanılmaz son turdan Oliveira galip çıktı, ilk zaferini aldı!
MotoGP MotoGP / Yarış raporu

MotoGP Steiermark: İnanılmaz son turdan Oliveira galip çıktı, ilk zaferini aldı!

"Yeni Concorde Anlaşması ile en çok Mercedes kaybedecek"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

"Yeni Concorde Anlaşması ile en çok Mercedes kaybedecek"

Villeneuve: "Ferrari'nin her şeye baştan başlaması gerekecek"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Villeneuve: "Ferrari'nin her şeye baştan başlaması gerekecek"

Mir: "Espargaro pist limitlerini ihlal etti ve ceza almadı"
MotoGP MotoGP / Son dakika

Mir: "Espargaro pist limitlerini ihlal etti ve ceza almadı"

Tost: "Tsunoda 'er ya da geç' AlphaTauri için yarışacak"
FIA F2 FIA F2 / Son dakika

Tost: "Tsunoda 'er ya da geç' AlphaTauri için yarışacak"

Gasly, Red Bull'a dönüşle ilgilenmiyor
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Gasly, Red Bull'a dönüşle ilgilenmiyor

Vinales, Steiermark'taki fren patlaması sorununu açıkladı
MotoGP MotoGP / Son dakika

Vinales, Steiermark'taki fren patlaması sorununu açıkladı

Alonso, Indy 500'de tekrar öne yükselebileceği konusunda iyimser
IndyCar IndyCar / Son dakika

Alonso, Indy 500'de tekrar öne yükselebileceği konusunda iyimser

Son Haberler

Tost: "Tsunoda 'er ya da geç' AlphaTauri için yarışacak"
F2 FIA F2 / Son dakika

Tost: "Tsunoda 'er ya da geç' AlphaTauri için yarışacak"

Vandoorne, fırsat çıkması halinde F1 aracını sürmeye hazır
F1 Formula 1 / Son dakika

Vandoorne, fırsat çıkması halinde F1 aracını sürmeye hazır

Villeneuve: "Ferrari'nin her şeye baştan başlaması gerekecek"
F1 Formula 1 / Son dakika

Villeneuve: "Ferrari'nin her şeye baştan başlaması gerekecek"

Gasly, Red Bull'a dönüşle ilgilenmiyor
F1 Formula 1 / Son dakika

Gasly, Red Bull'a dönüşle ilgilenmiyor

Çok Okunanlar

1
MotoGP

MotoGP Steiermark: İnanılmaz son turdan Oliveira galip çıktı, ilk zaferini aldı!

2
Formula 1

"Yeni Concorde Anlaşması ile en çok Mercedes kaybedecek"

3
Formula 1

Villeneuve: "Ferrari'nin her şeye baştan başlaması gerekecek"

2s
4
MotoGP

Mir: "Espargaro pist limitlerini ihlal etti ve ceza almadı"

27dk
5
FIA F2

Tost: "Tsunoda 'er ya da geç' AlphaTauri için yarışacak"

12dk

Son Haberler

Tost: "Tsunoda 'er ya da geç' AlphaTauri için yarışacak"
F2

Tost: "Tsunoda 'er ya da geç' AlphaTauri için yarışacak"

Vandoorne, fırsat çıkması halinde F1 aracını sürmeye hazır
F1

Vandoorne, fırsat çıkması halinde F1 aracını sürmeye hazır

Villeneuve: "Ferrari'nin her şeye baştan başlaması gerekecek"
F1

Villeneuve: "Ferrari'nin her şeye baştan başlaması gerekecek"

Gasly, Red Bull'a dönüşle ilgilenmiyor
F1

Gasly, Red Bull'a dönüşle ilgilenmiyor

Racing Point: “Araç kopyalama yasağı, iş modelimizi etkilemeyecek”
F1

Racing Point: “Araç kopyalama yasağı, iş modelimizi etkilemeyecek”

Son Videolar

İlham Perisi: Jim Clark / F1'in Efsaneleri 07:18
Formula 1

İlham Perisi: Jim Clark / F1'in Efsaneleri

Formula 1: İspanya Grand Prix'sinden öğrendiğimiz 10 şey 13:49
Formula 1

Formula 1: İspanya Grand Prix'sinden öğrendiğimiz 10 şey

07:35
Formula 1

"Parti" modunun yasaklanması, F1'i nasıl etkileyecek?

F1 İstanbul Park Pist Rehberi 02:08
Formula 1

F1 İstanbul Park Pist Rehberi

F1 2020 İspanya GP | Takımların Türkçe telsiz konuşmaları! 05:07
Formula 1

F1 2020 İspanya GP | Takımların Türkçe telsiz konuşmaları!

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.