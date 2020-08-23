Gasly, Red Bull'a dönüşle ilgilenmiyor

Alex Albon, geçen yılın ortasından bu yana Red Bull için yarışıyor ve henüz isteneni vermeyi başaramadı. Diğer tarafta Pierre Gasly, sezon ortasında Red Bull'dan AlphaTauri'ye gönderilmesinden bu yana bir podyum aldı ve Daniil Kvyat'a karşı büyük üstünlük kurdu.

Gasly'nin bu performansı, Red Bull'a dönebileceği söylentilerini de beraberinde getirdi.

Ancak Gasly, şimdilik Red Bull'a dönüş söylentilerine odaklanmıyor ve işini en iyi şekilde yapmak istiyor.

Gasly, "Kendime odaklanıyorum ve sahip olduğum araçla mümkün olan en iyi performansı elde etmeye çalışıyorum."

"AlphaTauri için mümkün olan en iyi sonuçları alıyorum çünkü benim işim bu. Sıralama turlarını üç kez onun [Albon] önünde bitirdiğim doğru, ama bu benim önceliğim değil. Odaklandığım bir şey de değil."

"Enerjimi buna harcamak istemiyorum çünkü beni daha hızlı yapmıyor. Bana hiçbir şey getirdiği yok, bu yüzden üzerinde çalıştığım şey bu değil."

"Alex'in hızlı bir pilot olduğunu biliyorum, bunu geçmişte de gösterdi. Şu anda ona neler olduğunu hiç bilmiyorum ama o kadar da kolay görünmüyor." dedi.

Red Bull'da yarışırken Gasly'nin, genel anlamda baskıyla baş edemediği yorumları vardı.

Dönmesi halinde aynı sorunları yaşamaktan korkup korkmadığı sorusuna Gasly, "Dürüst olmak gerekirse, bunlar hiç sahip olmadığım düşünceler. Böyle şeyler hakkında düşünmek istemiyorum. Enerjimi ve zamanımı buna harcamak istemiyorum. Tek isteğim AlphaTauri'de rekabetçi olmak, çünkü bana gelecek için fırsatlar verecek olan takım burası. Her hafta sonu odaklandığım tek şey bu. Sadece güçlü bir performans sergilemeye çalışıyorum ve umarım bir noktada karşılığını alırız. Bana gelecek için iyi bir şans getirmesini umuyorum. Ancak söylediğim gibi, bu tür soruları yanıtlamaya başlamak için biraz erken olduğunu düşünüyorum." yanıtını verdi.

Red Bull'un danışmanı Helmut Marko ile ilgili de konuşan 24 yaşındaki sürücü, "Performansımdan çok memnun olduğunu biliyorum. Tabii ki zamanının çoğunu Red Bull misafirhanesinde geçiriyor ve ben de AlphaTauri ile padokun diğer tarafındayım, bu yüzden birbirimizi görmek için çok fazla vaktimiz yok. Ama sezon başındaki performansımdan çok memnun." dedi.