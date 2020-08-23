Tost: "Tsunoda 'er ya da geç' AlphaTauri için yarışacak"

Tsunoda, hem Red Bull hem de Honda'nın genç sürücüsü konumunda yer alıyor ve şu anda en gelecek vadeden ve F1'e en yakın olan isim.

Geçen yıl FIA F3 serisindeki çaylak sezonunu dokuzuncu olarak bitirdi ve Monza yarışında Jenzer Motorsport ile zafere ulaştı.

20 yaşındaki sürücü, bu yıl Carlin ile F2'ye geçti ve Silverstone'daki 70. Yıl Dönümü Grand Prix'sinde galibiyete ulaştı. Ayrıca geride kalan süreçte iki podyum ve bir pole pozisyonu da aldı.

Süper lisans alma hedefinde olan Tsunoda, şu anda şampiyonada dördüncü sırada yer alıyor ve lider Callum Ilott'un 39 puan gerisinde.

Honda, Japon bir sürücüyü F1'de yarıştırmaya çok hevesli ve geçen yıl iki kez Super Formula şampiyonu Naoki Yamamoto'yu Japonya GP'deki ilk antrenman seansında Toro Rosso ile piste çıkarmıştı.

Bununla birlikte 32 yaşındaki sürücünün, F1'de yarışması için artık çok geç olduğu düşünülüyordu.

Tsunoda, hem Honda'nın hem de Red Bull'un F1'e sokmayı planladığı Japon sürücü olarak belirmiş durumda.

Tost, F2'deki güçlü performanslarından sonra Tsunoda'nın Red Bull'un radarında olduğunu doğruladı.

Avusturyalı takım patronu, "Her şeyden önce Tsunoda, harika bir sürücü olduğu için Red Bull ve Honda tarafından destekleniyor. Gerçekten iyi bir sürücü, çok yetenekli ve bunu geçen yıl Formula 3'te de gösterdi, bu yıl F2'de yine gösteriyor."

“Avusturya'daki yarışta, ıslak zeminde lider gittiğini ama maalesef bazı telsiz sorunları yüzünden pite çok geç geldiğini ve sonra ikinci olduğunu hatırlıyorum. Ayrıca Silverstone'daki yarışı kazandı."

"Performansını geliştirmeye devam ediyor. Giderek deneyim kazanıyor ve elbette onu er ya da geç AlphaTauri'deki araçlardan birinde görmeyi bekliyorum." dedi.

Nobuharu Matsushita da bu yıl iyi bir performans sergilese de, F1'e geçişi pek mümkün görünmüyor.