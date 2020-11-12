Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Singapur GP
18 Eyl
Canceled
R
Formula 1
Rusya GP
25 Eyl
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Eifel GP
09 Eki
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Portekiz GP
23 Eki
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Emilia-Romagna GP
27 Eki
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Türkiye GP
Biletler
13 Kas
FP1:
1 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Bahreyn GP
Biletler
27 Kas
FP1:
15 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Sakhir GP
Biletler
04 Ara
FP1:
22 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Abu Dhabi GP
Biletler
11 Ara
FP1:
29 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki
Formula 1 / Son dakika

Türkiye GP basın toplantısı programı

paylaşım
yorumlar
Türkiye GP basın toplantısı programı
Ekleyen:
, Editör

FIA, Türkiye GP öncesinde basın toplantısında yer alacak isimleri açıkladı.

FIA, COVID-19 sonrası basın toplantısı formatını da değiştirdi ve her pilotun ikişerli şekilde katıldığı sanal bir toplantı düzenleme kararı aldı. Bu format Türkiye'de de kullanılacak.

Cuma günü Guenther Steiner (Haas), Toto Wolff (Mercedes), Mario Isola (Pirelli), Frédéric Vasseur (Alfa Romeo) ve Franz Tost (AlphaTauri) açıklamalarda bulunacaklar.

Normalde Williams patronu Simone Roberts da açıklamalarda bulunacaktı ancak COVID-19 testi pozitif çıkınca, toplantı kadrosundan çıkarıldı.

12 Ekim, Perşembe: TSİ 14:00

  • Nicholas Latifi (Williams)
  • George Russell (Williams)

 

  • Romain Grosjean (Haas)
  • Kevin Magnussen (Haas)

 

  • Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo)
  • Kimi Räikkönen (Alfa Romeo)

 

  • Lance Stroll (Racing Point)
  • Sergio Pérez (Racing Point)

 

  • Pierre Gasly (AlphaTauri)
  • Daniil Kvyat (AlphaTauri)

 

  • Esteban Ocon (Renault)
  • Daniel Ricciardo (Renault)

 

  • Lando Norris (McLaren)
  • Carlos Sainz (McLaren)

 

  • Alexander Albon (Red Bull)
  • Max Verstappen (Red Bull)

 

  • Charles Leclerc (Ferrari)
  • Sebastian Vettel (Ferrari)

 

  • Valtteri Bottas (Mercedes)
  • Lewis Hamilton (Mercedes)

13 Ekim, Cuma: TSİ 13:00

Guenther Steiner (Haas), Toto Wolff (Mercedes), Mario Isola (Pirelli), Frédéric Vasseur (Alfa Romeo) ve Franz Tost (AlphaTauri)

Key: "2022'de DRS gerekli ancak etkisi az olacak"

Önceki haber

Key: "2022'de DRS gerekli ancak etkisi az olacak"
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

Çok Okunanlar Bugün

Key: "2022'de DRS gerekli ancak etkisi az olacak"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Key: "2022'de DRS gerekli ancak etkisi az olacak"

2020 Formula 1 Türkiye GP hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda?
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

2020 Formula 1 Türkiye GP hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda?

Williams takım patronunun COVID-19 testi pozitif çıktı
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Williams takım patronunun COVID-19 testi pozitif çıktı

Button: "Hamilton'ın daha rekabetçi bir takım arkadaşı olmalı"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Button: "Hamilton'ın daha rekabetçi bir takım arkadaşı olmalı"

Türkiye GP'de kazananlar ve podyuma çıkanlar
Formula 1 Formula 1 / Galeri

Türkiye GP'de kazananlar ve podyuma çıkanlar

Quartararo, 2021 MotoGP sezonunda 2019 motosikletini kullanmak istiyor
MotoGP MotoGP / Son dakika

Quartararo, 2021 MotoGP sezonunda 2019 motosikletini kullanmak istiyor

Wolff, Prost'tan Senna ile olan mücadelelerini dinlemiş
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Wolff, Prost'tan Senna ile olan mücadelelerini dinlemiş

F1&#8217;in ilk Türk test pilotu
Türkiye - Pist (kullanma) Türkiye - Pist (kullanma) / Son dakika

F1’in ilk Türk test pilotu

Son Haberler

Türkiye GP basın toplantısı programı
F1 Formula 1 / Son dakika

Türkiye GP basın toplantısı programı

Key: "2022'de DRS gerekli ancak etkisi az olacak"
F1 Formula 1 / Son dakika

Key: "2022'de DRS gerekli ancak etkisi az olacak"

Williams takım patronunun COVID-19 testi pozitif çıktı
F1 Formula 1 / Son dakika

Williams takım patronunun COVID-19 testi pozitif çıktı

Türkiye GP'de kazananlar ve podyuma çıkanlar
F1 Formula 1 / Galeri

Türkiye GP'de kazananlar ve podyuma çıkanlar

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Key: "2022'de DRS gerekli ancak etkisi az olacak"

11s
2
Formula 1

2020 Formula 1 Türkiye GP hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda?

1d
3
Formula 1

Williams takım patronunun COVID-19 testi pozitif çıktı

11s
4
Formula 1

Button: "Hamilton'ın daha rekabetçi bir takım arkadaşı olmalı"

15s
5
Formula 1

Türkiye GP'de kazananlar ve podyuma çıkanlar

13s

Son Haberler

Türkiye GP basın toplantısı programı
F1

Türkiye GP basın toplantısı programı

Key: "2022'de DRS gerekli ancak etkisi az olacak"
F1

Key: "2022'de DRS gerekli ancak etkisi az olacak"

Williams takım patronunun COVID-19 testi pozitif çıktı
F1

Williams takım patronunun COVID-19 testi pozitif çıktı

Türkiye GP'de kazananlar ve podyuma çıkanlar
F1

Türkiye GP'de kazananlar ve podyuma çıkanlar

Button: "Hamilton'ın daha rekabetçi bir takım arkadaşı olmalı"
F1

Button: "Hamilton'ın daha rekabetçi bir takım arkadaşı olmalı"

Son Videolar

F1 pilotlarının takvimde görmek istedikleri muhteşem pistler 05:40
Formula 1
15s

F1 pilotlarının takvimde görmek istedikleri muhteşem pistler

Emilia-Romagna GP: Grid pozisyonları 01:01
Formula 1
1 Kas 2020

Emilia-Romagna GP: Grid pozisyonları

F1 takımları 2021'e nasıl hazırlanıyor? 07:22
Formula 1
30 Eki 2020

F1 takımları 2021'e nasıl hazırlanıyor?

Imola F1 pisti hakkında bilmeniz gerekenler 06:56
Formula 1
30 Eki 2020

Imola F1 pisti hakkında bilmeniz gerekenler

Grand Prix Greats – Imola en iyi anlar 05:33
Formula 1
29 Eki 2020

Grand Prix Greats – Imola en iyi anlar

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

  • İlan
  • İletişim
  • Yakuplu Mahallesi Kavaklı Caddesi
    Güney Konakları A Blok Kat:3 Daire:5
    Beylikdüzü İstanbul
© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.