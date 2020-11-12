Türkiye GP basın toplantısı programı
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FIA, Türkiye GP öncesinde basın toplantısında yer alacak isimleri açıkladı.
FIA, COVID-19 sonrası basın toplantısı formatını da değiştirdi ve her pilotun ikişerli şekilde katıldığı sanal bir toplantı düzenleme kararı aldı. Bu format Türkiye'de de kullanılacak.
Cuma günü Guenther Steiner (Haas), Toto Wolff (Mercedes), Mario Isola (Pirelli), Frédéric Vasseur (Alfa Romeo) ve Franz Tost (AlphaTauri) açıklamalarda bulunacaklar.
Normalde Williams patronu Simone Roberts da açıklamalarda bulunacaktı ancak COVID-19 testi pozitif çıkınca, toplantı kadrosundan çıkarıldı.
12 Ekim, Perşembe: TSİ 14:00
- Nicholas Latifi (Williams)
- George Russell (Williams)
- Romain Grosjean (Haas)
- Kevin Magnussen (Haas)
- Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo)
- Kimi Räikkönen (Alfa Romeo)
- Lance Stroll (Racing Point)
- Sergio Pérez (Racing Point)
- Pierre Gasly (AlphaTauri)
- Daniil Kvyat (AlphaTauri)
- Esteban Ocon (Renault)
- Daniel Ricciardo (Renault)
- Lando Norris (McLaren)
- Carlos Sainz (McLaren)
- Alexander Albon (Red Bull)
- Max Verstappen (Red Bull)
- Charles Leclerc (Ferrari)
- Sebastian Vettel (Ferrari)
- Valtteri Bottas (Mercedes)
- Lewis Hamilton (Mercedes)
13 Ekim, Cuma: TSİ 13:00
Guenther Steiner (Haas), Toto Wolff (Mercedes), Mario Isola (Pirelli), Frédéric Vasseur (Alfa Romeo) ve Franz Tost (AlphaTauri)
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|Seri
|Formula 1
|Editör
|Kemal Şengül
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