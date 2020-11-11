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Formula 1 / Son dakika

Key: "2022'de DRS gerekli ancak etkisi az olacak"

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Key: "2022'de DRS gerekli ancak etkisi az olacak"
Ekleyen:
Çeviren: Abdullah Çelik

McLaren'ın teknik patronu James Key, 2022'de sporda olacak değişikliklere rağmen DRS'nin gerekli olacağını ancak etkisinin günümüze göre daha az olacağını söyledi.

2022'de spora girecek olan kurallarla, araç takiplerinin kolaylaşması ve pilotların birbirleriyle daha kolay mücadele edebilmeleri hedefleniyor.

Key, DRS'nin geçişlerde yine yardımcı olacağını ancak daha az etkisinin olacağını söyledi.

Key, "Plan çalışırsa, DRS'nin etkisi daha az olacak. Ancak onun hâlâ gerekli olacağını düşünüyorum. Bu kurallar sonuç olarak geçişler temele alınarak hazırlandı."

"Ancak bu konuda sadece araçların değil, pistlerin de etkisi var. F1 araçları pist üstünde çok hızlılar. Geçmeniz için yeterli olacak performans farkını çok az noktada bulabiliyorsunuz."

"Açıkçası fren ana konulardan birisi ve DRS bu konuda yardımcı oluyor. Bazı pistlere baktığınızda, Spa onlardan birisi, birkaç yerde geçiş mümkün oluyor. Bahreyn de çok benzer. Bunun olduğunu görüyorsunuz. İmkansız olmuyor."

"Yeni kurallar, daha sıkıntılı pistlerde daha yakın yarış olmasına yardımcı olacak. Bu yüzden Silverstone ya da Suzuka, hatta Macaristan gibi takibin zor olduğu pistlerde yeni araçlar çalışırsa, farkı kapatabilirsiniz ve düzlükte beklemek yerine yarışabilirsiniz."

"Ancak DRS muhtemelen geçişin garanti olmasında yardımcı olacak. Buna karşı etkisi az olacak ve buna katılıyorum." dedi.

 

2022 kurallarına göre aerodinamik paketin geneli farklı olacak olsa da, genel yaklaşımın mevcut araçlardan taşınabileceğini söyledi.

Key, "Farklı tür bilgiler vardır. Açıkçası bu tür şeylerin çalışmasıyla alakalı saf aerodinamik bilgi, alakalı olmasa da işe yarar."

"Ancak serbest olan alanlarda şimdiden başarmak istediğimiz şeylere bakıyoruz. Bunu yapmanın farklı yollarına bakıyoruz."

"Yani aracın üzerinde türetmesi kolay, yapması ise zor olan ideal aeronun nasıl çalıştığını anlamanız size 2022'de yardımcı olacaktır."

"Aynı aerodinamik sorunlar, aynı kısıtlamalar olacak. Muhtemelen baş etmeniz gereken çok benzer hassaslıklar olacak. Bu açıdan aerodinamik bilginizi yenileyebilirsiniz. Ulaşmayı başarmak istediğiniz bilgi aslında şu anda bildiklerimize oldukça yakın."

"Bilgiler açısından adapte olma ve başarmaya çalıştığımız şey önemli. Neyin ne işe yaradığı konusunda sahip olduğumuz aerodinamik bilgi açısından yeni bir başlangıç olacak." dedi.

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Seri Formula 1
Editör Adam Cooper

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