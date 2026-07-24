Resmi: Hungaroring’in 40. yılında tüm virajlar isimlendirildi
Hungaroring, Macaristan'ın Formula 1'e ev sahipliği yapmasının 40. yılı şerefine pistteki 14 virajın tamamını resmi olarak isimlendirdi.
Virajların yarısı Nelson Piquet, Lewis Hamilton, Nigel Mansell, Jean Alesi, Michael Schumacher, Ayrton Senna ve tarihin ilk Grand Prix galibi Ferenc Szisz gibi motorsporları efsanelerinin adlarını taşırken; diğer yarısıysa Mogyoród kasabası, Tuna Nehir ve Budapeşte gibi yerel değerlerden ilham aldı.
Pistin ilk virajına, 1986'daki ilk yarışta Senna'ya yaptığı unutulmaz dışarıdan geçiş manevrasıyla pistteki ilk iki yarışı kazanması nedeniyle Nelson Piquet'in adı verildi.
Pistin ikinci virajınaysa 8 galibiyetle Hungaroring’in en başarılı pilotu olan Lewis Hamilton’ın adı verildi.
4. viraj 1992'de şampiyonluğunu burada ilan eden Nigel Mansell’in anısını onurlandırırken, 1995'teki kazasıyla 11. virajla özdeşleşen Jean Alesi'nin adını aldı.
Ayrton Senna, Michael Schumacher ve Ferenc Szisz gibi efsanelerin isimleri de unutulmadı.
Ayrıca piste adı verilen yaşayan efsanelerin, yani Hamilton, Mansell ve Alesi'nin, el izleri beton kalıp dökülerek pistin kaçış alanlarına yerleştirilecek.
Pist yöneticileri, sürecin 2025 Macaristan GP'sinde başlatılan taraftar oylamasıyla başladığını ve ardından uzman bir komite tarafından nihai listenin onaylandığını belirtti.
Arvid Lindblad, Racing Bulls
Photo by: Clive Rose / Formula 1 via Getty Images
Hungaroring viraj isimleri
1. Viraj: Piquet
2. Viraj: Hamilton
3. Viraj: Spring (Üç Pınar Vadisi)
4. Viraj: Mansell
5. Viraj: Mogyoród
6. ve 7. Virajlar: Driving Centre (Sürüş Merkezi)
8. ve 9. Virajlar: Buda and Pest
10. Viraj: Danube (Tuna)
11. Viraj: Alesi
12. Viraj: Schumacher
13. Viraj: Senna
14. Viraj: Szisz
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