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Formula 1 / Türkiye GP / Antrenman raporu

Türkiye GP 3. antrenman: Yağmur ortalığı karıştırdı, Verstappen lider

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Türkiye GP 3. antrenman: Yağmur ortalığı karıştırdı, Verstappen lider
Ekleyen:
, Editör

2020 Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın Türkiye'de gerçekleştirilecek 14. yarışı öncesinde 3. antrenman seansında Red Bull pilotu Max Verstappen ilk sırada yer aldı.

Dün pistin kaygan zeminiyle ilgili çok fazla eleştiri vardı ve akşam saatlerinde yol tutuşun artması için pistte çeşitli çalışmalar yapıldı.

Ancak gece yağan yağmurun ardından pist ıslandı ve seansın başlamasına kısa bir süre kala pisti tekrar yağmur vurdu.

Başlangıçta sürücüler yeşil logolu yağmur lastikleriyle sürüş yapmak için piste çıktılar. Ancak seans ilerledikçe yağmurun şiddeti arttı ve mavi logolu lastiklere geçtiler.

Buna karşılık hem yeşil hem de mavi logolu lastiklerde neredeyse hiç yol tutuş yoktu. Seans boyunca neredeyse tüm pilotlar spin attı.

Spin perdesini Sergio Perez açtı. Sonrasında Lando Norris, Sebastian Vettel, Daniil Kvyat, Charles Leclerc ve Carlos Sainz spin attı. Ayrıca arka düzlüğün sonunda Leclerc, duramayarak Esteban Ocon'a arkadan çarptı. Temasın ardından Ocon spin attı. Şimdi Leclerc'e bir ceza gelip gelmeyeceği bilinmiyor.

Charles Leclerc, Ferrari SF1000

Charles Leclerc, Ferrari SF1000

Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images

Daniel Ricciardo, Renault F1 Team R.S.20, Esteban Ocon, Renault F1 Team R.S.20

Daniel Ricciardo, Renault F1 Team R.S.20, Esteban Ocon, Renault F1 Team R.S.20

Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images

Yağmurun ortalığı karıştırmasından ötürü dereceler pek fazla anlam ifade etmedi. Dün olduğu gibi bugünkü şartlara da en iyi uyum sağlayan isim Red Bull pilotu Max Verstappen'di.

Hollandalı pilot ilk dakikalarda peş peşe iyi turlar attı ve 1:48.485'le ilk sırayı eline geçirmeyi başardı.

Son 25 dakikaya girilirken yağmur şiddetini iyice artırdı ve bunu gören pilotlar garajda kalmayı seçtiler.

Son 10 dakikaya girilirken Kimi Raikkonen, Pierre Gasly, Antonio Giovinazzi, Valtteri Bottas, Lewis Hamilton ve Daniil Kvyat risk alarak piste çıktılar.

 

Giovinazzi piste çıktı ve  saniyeler sonra spin atarak aracının ön tarafını bariyerlere sürttü. İtalyan sürücü turun kalan kısmında bir spin daha attı ve pite geldi.

Pistteki şartlar çok kötü olduğu için sürücüler derecelerini geliştiremediler.

Sonuç olarak Verstappen ilk bölümdeki derecesiyle seansı ilk sırada tamamladı. Red Bull sürücüsü bu sonuçla Türkiye'deki antrenman turlarının tamamını ilk sırada tamamlamış oldu.

1:50'nin altına inebilen diğer isim 1:49.430'la Charles Leclerc'ti ve 0.945 aniye geride ikinci oldu.

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W11

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W11

Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16

Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images

Diğer dereceler ise oldukça kötüydü. Alex Albon 1.5 saniye geride üçüncü sırada yer aldı. Esteban Ocon 5.4 saniye geride dördüncü, Lando Norris 5.5 sanyie geride beşinci ve Sebastian Vettel 6 saniye geride altıncı oldu.

İlk onu Sergio Perez, Valtteri Bottas, Kevin Magnussen ve Lance Stroll tamamladı.

Daniel Ricciardo 11., Carlos Sainz 12., Antonio Giovinazzi 13., Pierre Gasly 14. ve Romain Grosjean 15. oldu. 

Zaman turu kaydeden son isimler Kimi Raikkonen ve Daniil Kvyat ise 16. ile 17. sıralarda yer aldılar.

George Russell, Nicholas Latifi ve Lewis Hamilton ise zaman turu kaydetmedi.

Sıralama turları TSI 15:00'te yapılacak.

Seans sonucu:

Sıra Sürücü Şase Motor Tur Zaman Fark
1 Netherlands Max Verstappen Red Bull Honda 6 1'48.485  
2 Monaco Charles Leclerc Ferrari Ferrari 9 1'49.430 0.945
3 Thailand Alexander Albon Red Bull Honda 5 1'50.059 1.574
4 France Esteban Ocon Renault Renault 9 1'53.897 5.412
5 United Kingdom Lando Norris McLaren Renault 7 1'53.995 5.510
6 Germany Sebastian Vettel Ferrari Ferrari 14 1'54.490 6.005
7 Mexico Sergio Perez Racing Point Mercedes 6 1'55.577 7.092
8 Finland Valtteri Bottas Mercedes Mercedes 4 1'55.666 7.181
9 Denmark Kevin Magnussen Haas Ferrari 4 1'55.878 7.393
10 Canada Lance Stroll Racing Point Mercedes 5 1'56.824 8.339
11 Australia Daniel Ricciardo Renault Renault 6 1'58.475 9.990
12 Spain Carlos Sainz Jr. McLaren Renault 7 1'59.548 11.063
13 Italy Antonio Giovinazzi Alfa Romeo Ferrari 10 2'02.325 13.840
14 France Pierre Gasly AlphaTauri Honda 7 2'02.473 13.988
15 France Romain Grosjean Haas Ferrari 5 2'04.748 16.263
16 Finland Kimi Raikkonen Alfa Romeo Ferrari 12 2'06.351 17.866
17 Russian Federation Daniil Kvyat AlphaTauri Honda 8 2'09.368 20.883
18 United Kingdom George Russell Williams Mercedes 1    
19 Canada Nicholas Latifi Williams Mercedes 1    
20 United Kingdom Lewis Hamilton Mercedes Mercedes 3    
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Canlı Anlatım: Türkiye GP 3. antrenman seansı

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Türkiye GP
Alt-etkinlik FP3
Editör Kemal Şengül

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