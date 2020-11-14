Türkiye GP 3. antrenman: Yağmur ortalığı karıştırdı, Verstappen lider

Dün pistin kaygan zeminiyle ilgili çok fazla eleştiri vardı ve akşam saatlerinde yol tutuşun artması için pistte çeşitli çalışmalar yapıldı.

Ancak gece yağan yağmurun ardından pist ıslandı ve seansın başlamasına kısa bir süre kala pisti tekrar yağmur vurdu.

Başlangıçta sürücüler yeşil logolu yağmur lastikleriyle sürüş yapmak için piste çıktılar. Ancak seans ilerledikçe yağmurun şiddeti arttı ve mavi logolu lastiklere geçtiler.

Buna karşılık hem yeşil hem de mavi logolu lastiklerde neredeyse hiç yol tutuş yoktu. Seans boyunca neredeyse tüm pilotlar spin attı.

Spin perdesini Sergio Perez açtı. Sonrasında Lando Norris, Sebastian Vettel, Daniil Kvyat, Charles Leclerc ve Carlos Sainz spin attı. Ayrıca arka düzlüğün sonunda Leclerc, duramayarak Esteban Ocon'a arkadan çarptı. Temasın ardından Ocon spin attı. Şimdi Leclerc'e bir ceza gelip gelmeyeceği bilinmiyor.

Charles Leclerc, Ferrari SF1000 Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images Daniel Ricciardo, Renault F1 Team R.S.20, Esteban Ocon, Renault F1 Team R.S.20 Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images

Yağmurun ortalığı karıştırmasından ötürü dereceler pek fazla anlam ifade etmedi. Dün olduğu gibi bugünkü şartlara da en iyi uyum sağlayan isim Red Bull pilotu Max Verstappen'di.

Hollandalı pilot ilk dakikalarda peş peşe iyi turlar attı ve 1:48.485'le ilk sırayı eline geçirmeyi başardı.

Son 25 dakikaya girilirken yağmur şiddetini iyice artırdı ve bunu gören pilotlar garajda kalmayı seçtiler.

Son 10 dakikaya girilirken Kimi Raikkonen, Pierre Gasly, Antonio Giovinazzi, Valtteri Bottas, Lewis Hamilton ve Daniil Kvyat risk alarak piste çıktılar.

Giovinazzi piste çıktı ve saniyeler sonra spin atarak aracının ön tarafını bariyerlere sürttü. İtalyan sürücü turun kalan kısmında bir spin daha attı ve pite geldi.

Pistteki şartlar çok kötü olduğu için sürücüler derecelerini geliştiremediler.

Sonuç olarak Verstappen ilk bölümdeki derecesiyle seansı ilk sırada tamamladı. Red Bull sürücüsü bu sonuçla Türkiye'deki antrenman turlarının tamamını ilk sırada tamamlamış oldu.

1:50'nin altına inebilen diğer isim 1:49.430'la Charles Leclerc'ti ve 0.945 aniye geride ikinci oldu.

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W11 Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing RB16 Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images

Diğer dereceler ise oldukça kötüydü. Alex Albon 1.5 saniye geride üçüncü sırada yer aldı. Esteban Ocon 5.4 saniye geride dördüncü, Lando Norris 5.5 sanyie geride beşinci ve Sebastian Vettel 6 saniye geride altıncı oldu.

İlk onu Sergio Perez, Valtteri Bottas, Kevin Magnussen ve Lance Stroll tamamladı.

Daniel Ricciardo 11., Carlos Sainz 12., Antonio Giovinazzi 13., Pierre Gasly 14. ve Romain Grosjean 15. oldu.

Zaman turu kaydeden son isimler Kimi Raikkonen ve Daniil Kvyat ise 16. ile 17. sıralarda yer aldılar.

George Russell, Nicholas Latifi ve Lewis Hamilton ise zaman turu kaydetmedi.

Sıralama turları TSI 15:00'te yapılacak.

Seans sonucu: