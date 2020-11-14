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Formula 1 / Son dakika

Red Bull, 2020 motor kararını Kasım ayı sonuna kadar verecek

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Red Bull, 2020 motor kararını Kasım ayı sonuna kadar verecek
Ekleyen:
, Grand prix editor
Çeviren: Abdullah Çelik

Red Bull, 2022 Formula 1 sezonunda kullanacağı motorla ilgili kararı Kasım ayı sonuna kadar vermeyi umuyor.

Honda'nın 2021 sezonu sonunda F1'den ayrılacağını ayırmasının ardından Red Bull ve AlphaTauri, 2022 sezonu için motorsuz kalmış durumdalar.

Red Bull öncelikli olarak başka bir üreticiyle anlaşmaya çalışmak yerine, fabrika takımı statüsünü koruyabilmek için Honda'nın güç ünitesi projesini devralmak istiyor ancak bunun için motorların gelişiminin dondurulmasını talep ediyor.

Mercedes bu talebi olumlu karşılasa da Renault ve Ferrari karşı çıkıyorlar. Bu durumda motorları dondurmak pek olası bir ihtimal görünmüyor.

Red Bull'un takım patronu Christian Horner, konuyla alakalı çok verimli görüşmelerin olduğunu ve Honda'nın güç ünitelerinin kullanılmamasının büyük bir israf olacağını söyledi.

Horner, "Açıkçası gelecekteki motor planlarımızı netleştirmeden önce, motorların dondurulması gibi birçok kilit nokta var."

"Bizim tercihimiz gelecek seneki güç ünitesiyle devam etmek olacak. Honda ile onlara ait projeyi kullanma konusunda anlaşabilirsek, motoru yeniden isimlendirerek ya da bir şekilde devam edebiliriz."

"Bu motorların Japonya'da depoya kaldırılması büyük bir utanç olur. Kuralların durumuna göre tercih ettiğimiz rotanın, bu güç ünitelerini kullanmaya devam edebileceğimiz bir anlaşma olmasını istiyoruz." dedi.

 

2022 araç tasarımları üzerinde çalışmalar 1 Ocak itibariyle başlayacağı için, Red Bull bu ay bitmeden karar vermek istiyor.

Horner, Red Bull'un teknik patronu Adrian Newey'in kararın bu kadar gecikmesine sıkıntı çıkarmadığını söyledi.

Horner, "Adrian her zaman bu tür konularda en geç frene basan isimlerden olur. Bu yüzden en iyi seçeneği alana kadar bekleyebilir."

"Ancak tabii ki karar vermemiz gereken bazı şeyler var. Motor konusunda uzun zaman var."

"Böyle bir projeyi devralırsak, o zaman arka planda çalışmamız gereken bazı konular olacak."

"Gerçekten, bu ayın sonuna kadar bu konuda pozisyonumuzu netleştirmemiz lazım." dedi.

Red Bull, Honda'nın güç ünitesini kullanamayacağı durumda kalırsa o zaman büyük ihtimalle eski partneri Renault ile çalışacak gibi görünüyor.

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Seri Formula 1
Takımlar Red Bull Racing
Editör Luke Smith

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