Tsunoda, Monako'da "adım adım" ilerlemek istiyor

AlphaTauri pilotu Yuki Tsunoda, Bahreyn'de oldukça iyi bir performans sergilemesine rağmen sonraki yarışlarda beklentilerin çok altında kaldı ve İspanya'da yine kötü bir hafta sonu geçirdi.

Şimdi Monako yarışı yapılacak ve son günlerde simülatörde bolca vakit geçirmesi dışında pistle ilgili neredeyse hiç deneyimi yok.

Monako GP öncesi konuşan Tsunoda, "Monako çok özel bir yer. Benim için hedef çok açık. Sıralama turlarına kadar gerçekten temiz seanslar çıkarmam gerekiyor."

"İlk turlarda agresif olmak yerine hızı yavaş şekilde artırmalıyım. Yani yavaş yavaş hızı arttırmalı, temiz seanslar geçirmeli ve her şeyi bir araya getirmeliyim. Hedefim bu olacak."

"Burada aracın çok fazla etkisi yok, tur zamanına sürücünün etkisi daha fazla. Bu yüzden sürüş yaparken güvene ihtiyacınız var. Amacım yavaş yavaş tempo artırmak."

"Simülatörde çok fazla çalışma yaptım, üç günü simülatörde geçirdim fakat burada hiç sürüş yapmadım ya da geçmişte hiç simülatör seansları yapmadım. Bu yüzden en iyi şekilde hazırlanmaya ihtiyacım var. Ne de olsa gerçek bir araç, simülatöre çok benzemiyor. Fakat sadece bu deneyimi kullanmalı ve dediğim gibi adım adım ilerlemeliyim."

"Barselona gerçekten zor bir yarıştı, zor bir hafta sonu geçirdim. Gelecekte böyle bir yarış daha geçirmek istemiyorum, bu yüzden her şeye baştan başlamam gerekiyor. Fakat yine de özellikle takım radyosundaki yorumlarımdan gerçekten pişmanlık duyuyorum. Mantıklı konuşmadım ve şimdi bile pişmanlık duyuyorum. Böyle bir şeyi bir daha yaşamak istemiyorum ve her şeye baştan başlamam lazım."

"Bu, yeni ve özel bir pist. Burası seviyorum fakat hiç sürüş yapmadım. Piste çıkmalı ve keyfini çıkarmalıyım, çünkü bir şey bekleyemem. Sadece baltan başlayacağım ve takım için en iyisini yapmaya çalışacağım." dedi.

