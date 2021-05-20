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Formula 1 / Monako GP Haberler

Norris: "Ricciardo, araçta sorun çıkınca güvenini kaybediyor"

Ekleyen:
, Şef Editör

Lando Norris, McLaren MCL35M'in takım arkadaşı Daniel Ricciardo'nun sürüş stiline pek uygun olmadığını, bu yüzden araçta bir sorun çıkar çıkmaz Ricciardo'nun da sorun yaşadığını söyledi.

Norris: "Ricciardo, araçta sorun çıkınca güvenini kaybediyor"

Ricciardo, yeni takımı McLaren'da ilk 3 yarışında takım arkadaşı Norris'in gerisinde kaldı. İspanya'da Norris'i geride bırakmayı başaran Ricciardo, gelişimler sayesinde durumun biraz iyileştiğini söylemişti.

Norris'in 2022 ve sonrası için McLaren'la anlaşma imzalamasının ardından bu ikili yakın gelecekte takım arkadaşı olmaya devam edecekler. 

Çarşamba günkü basın toplantısında konuşan Norris, yeni takım arkadaşı Ricciardo ile eski takım arkadaşı Carlos Sainz arasındaki en büyük farkı açıkladı.

Norris, "Muhtemelen yaş. Daniel oldukça yaşlı!" diye şakayla konuşmasına başladı ve şöyle devam etti: "Bence onların sürüş stilleri oldukça farklı ya da çok farklı diyebilirim."

"İkisi arasında çok fazla fark var ancak Daniel, şu ana kadar gördüklerime göre sürüş stiline gerçekten uyan bir araç istiyor."

"Carlos her zaman sürüşü hoş olmayan araçları sürme konusunda iyiydi. Bu konuda çok iyiydi."

"Şu an için öğrendiğim şeylerden  birisi bu. Daniel, kendisine göre hazırlanmış, her şeyin kendisine uyduğu araçta çok hızlı ancak birkaç sorun ortaya çıktığı anda, çoğu pilot gibi o da güvenini biraz kaybediyor. Öyle olunca biraz daha fazla zorlanırsınız."

"Bu sadece onun yaşadığı bir şey değil. Bazı pilotlar bu durumu diğerlerinden daha fazla yaşarlar."

"Ancak çok fazla şey söylemek istemiyorum." dedi.

 

Norris, İspanya GP'nin son bölümünde Sainz'a karşı savunmasında kendisine sallanan siyah beyaz bayrak konusuna da değindi ve onun adil olduğunu söyledi.

Norris, "Bence oldukça açıktı. Savunma yaparken oldukça geç bir hamle yaptım."

"Bazen arkadan DRS ile hava koridorunda yaklaşan aracın hızını bilmek çok zor oluyor."

"İlk başta çok hızlı yaklaşmazlar ancak düzlükte ilerledikçe arkadakiler hızlanır ve yaklaşırlar. Bu açıdan savunmamda biraz geç hareket etmiş olabilirim."

"Bu açıdan FIA'nın kararı adildi. Bu konuda tartışacak bir şey yok." dedi.

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Seri Formula 1
Etkinlik Monako GP
Editör Abdullah Çelik

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