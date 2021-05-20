Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Biletler fashion Giorgio Piola jobs

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Biletler fashion Giorgio Piola jobs
Önceki / Tsunoda, Monako'da "adım adım" ilerlemek istiyor Sonraki / Leclerc: "Mercedes ve Red Bull'un hemen ardında olmak harika olur"
Formula 1 / Monako GP Haberler

Verstappen: "Mercedes bizi her zaman favori göstermeye çalışıyor"

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Red Bull pilotu Max Verstappen, Monako GP'de Red Bull'un değil, İspanya GP'de güçlü performans gösteren Mercedes'in favori olduğunu düşünüyor.

Verstappen: "Mercedes bizi her zaman favori göstermeye çalışıyor"

Genç pilot Max Verstappen'in Monte Carlo caddelerinde hiç podyumu yok ve bu yıl, podyum hasretine son vermeyi hedefliyor.

Red Bull geçmişte Monako'da iyi performanslar sergilemişti ve bu yarışın da iki favorisinden birisi.

Çarşamba günü konuşan Verstappen, Monako'nun kendisi için diğer pistlerden bir farkı olmadığını söyledi.

Hollandalı pilot, "En iyi sezon başlangıcımızı yaptık fakat bu, bize burada herhangi bir garanti vermiyor. Son birkaç yıldır Monako bizim için inişli çıkışlı bir yer oldu. 2016 ve 2018'de çok iyi bir araca sahiptik ancak diğer yıllarda geride kaldık. Antrenmanlar başlayıp, piste çıktığımız zaman nerede olduğumuzu göreceğiz."

"Burada sıralama turları çok önemli çünkü geçiş yapmak çok zor. En son Lewis'le burada olan mücadelemizi gördünüz. Lastiklerde zorlanıyordu ama yine de onu geçemedim. Bu yüzden sıralama turları en önemli şey."

"Şahsen burayı 25 puan kazanabileceğimiz bir başka pist olarak görüyorum. Monako size diğer pistlerden daha fazlasını vermez. Tabii ki bunu kazanmak istersiniz ama bunu her pistte yapmak istiyorum. Atmosferi burayı özel kılsa da en iyi şekilde tamamlamak istediğimiz diğer hafta sonlarından bir fark yok."

"Geçmişte kazanamadım fakat 'geçen yıl işler iyi gitmedi ve bu sefer daha çok denememiz gerekiyor' diye düşünenlerden değilim." dedi.

Verstappen, Mercedes'in iddiasına rağmen favorinin Red Bull değil, Mercedes olduğuna dikkat çekti.

"Son yarışa baktığımızda, sıralama turlarında da geride kaldık, yani sadece yarıştaki tempo eksikliği değildi. Sadece daha fazla saf hız bulmamız gerekiyor. Bu hafta sonu yeterince iyi olup olmayacağımızı bilmiyorum. Gerçekten beklemek ve görmek zorundayız."

"Oranın üçüncü sektörü, Monako gibi değil. Çok farklı parametreler var. Şu noktada nerede olduğumuzu tahmin etmekte zorlanıyorum. Cumartesi göreceğiz."

"Mercedes bizi her zaman favori olarak göstermek istiyor. Oysa Barselona'da kesinlikle önde oldukları açıktı. Şahsen favori olduğumuzu sanmıyorum. Son yarışa göre favori değiliz, yine de umarım bizim için her şey biraz daha iyiye gider."

"Bu hafta sonu bazı güncellemelere sahip olacağız, ancak bu her zaman planımızda olan bir şeydi. Barselona daha kötü gitti diye aniden getirdiğimiz şeyler değil. Araç sürekli gelişiyor ki bu olumlu bir şey."

 
paylaşım
yorumlar
Tsunoda, Monako'da "adım adım" ilerlemek istiyor

Önceki haber

Tsunoda, Monako'da "adım adım" ilerlemek istiyor

Sonraki haber

Leclerc: "Mercedes ve Red Bull'un hemen ardında olmak harika olur"

Leclerc: "Mercedes ve Red Bull'un hemen ardında olmak harika olur"
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Monako GP
Editör Kemal Şengül

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Norris: "Ricciardo, araçta sorun çıkınca güvenini kaybediyor"

1s
2
Formula 1

Verstappen: "Mercedes bizi her zaman favori göstermeye çalışıyor"

37 dk
3
Formula 1

Modern F1'in kalbinde ücretsiz yayın ve paralı yayın çıkmazı yer alıyor

12s
4
Formula 1

Bottas, Mercedes’le olabildiğince erken kontrat imzalamak istiyor

9s
5
Formula 1

Vettel, Verstappen'e şampiyonluk mücadelesi hakkında tavsiye vermedi

11s
Son Haberler
Leclerc: "Mercedes ve Red Bull'un hemen ardında olmak harika olur"
F1

Leclerc: "Mercedes ve Red Bull'un hemen ardında olmak harika olur"

7dk
Verstappen: "Mercedes bizi her zaman favori göstermeye çalışıyor"
F1

Verstappen: "Mercedes bizi her zaman favori göstermeye çalışıyor"

37dk
Tsunoda, Monako'da "adım adım" ilerlemek istiyor
F1

Tsunoda, Monako'da "adım adım" ilerlemek istiyor

1s
Norris: "Ricciardo, araçta sorun çıkınca güvenini kaybediyor"
F1

Norris: "Ricciardo, araçta sorun çıkınca güvenini kaybediyor"

1s
Perez: "İspanya'daki sıralama performansım tek seferlikti"
F1

Perez: "İspanya'daki sıralama performansım tek seferlikti"

2s
Son Videolar
İspanya GP grid pozisyonları 01:01
Formula 1
9 May 2021

İspanya GP grid pozisyonları

F1 padoğu, gizli oy talebi hakkında ne düşünüyor? 03:51
Formula 1
6 May 2021

F1 padoğu, gizli oy talebi hakkında ne düşünüyor?

Grand Prix Greats – 2021 Portekiz GP en iyi fotoğraflar 02:22
Formula 1
4 May 2021

Grand Prix Greats – 2021 Portekiz GP en iyi fotoğraflar

F1: Hamilton bu sene 2. zaferini aldı 00:45
Formula 1
3 May 2021

F1: Hamilton bu sene 2. zaferini aldı

Portekiz Grand Prix'si için başlangıç gridi 01:01
Formula 1
1 May 2021

Portekiz Grand Prix'si için başlangıç gridi

Kemal Şengül Daha fazlası
Kemal Şengül
Leclerc: "Mercedes ve Red Bull'un hemen ardında olmak harika olur" Monako GP
Formula 1

Leclerc: "Mercedes ve Red Bull'un hemen ardında olmak harika olur"

Tsunoda, Monako'da "adım adım" ilerlemek istiyor Monako GP
Formula 1

Tsunoda, Monako'da "adım adım" ilerlemek istiyor

Perez: "İspanya'daki sıralama performansım tek seferlikti" Monako GP
Formula 1

Perez: "İspanya'daki sıralama performansım tek seferlikti"

Çok Okunanlar Bugün

Norris: "Ricciardo, araçta sorun çıkınca güvenini kaybediyor"
Formula 1 Formula 1

Norris: "Ricciardo, araçta sorun çıkınca güvenini kaybediyor"

Verstappen: "Mercedes bizi her zaman favori göstermeye çalışıyor"
Formula 1 Formula 1

Verstappen: "Mercedes bizi her zaman favori göstermeye çalışıyor"

Modern F1'in kalbinde ücretsiz yayın ve paralı yayın çıkmazı yer alıyor
Formula 1 Formula 1

Modern F1'in kalbinde ücretsiz yayın ve paralı yayın çıkmazı yer alıyor

Bottas, Mercedes’le olabildiğince erken kontrat imzalamak istiyor
Formula 1 Formula 1

Bottas, Mercedes’le olabildiğince erken kontrat imzalamak istiyor

Vettel, Verstappen'e şampiyonluk mücadelesi hakkında tavsiye vermedi
Formula 1 Formula 1

Vettel, Verstappen'e şampiyonluk mücadelesi hakkında tavsiye vermedi

Leclerc: "Mercedes ve Red Bull'un hemen ardında olmak harika olur"
Formula 1 Formula 1

Leclerc: "Mercedes ve Red Bull'un hemen ardında olmak harika olur"

Perez: "İspanya'daki sıralama performansım tek seferlikti"
Formula 1 Formula 1

Perez: "İspanya'daki sıralama performansım tek seferlikti"

Leclerc: ''Monako pistini çok seviyorum''
Formula 1 Formula 1

Leclerc: ''Monako pistini çok seviyorum''

Son Haberler

Leclerc: "Mercedes ve Red Bull'un hemen ardında olmak harika olur"
Formula 1 Formula 1

Leclerc: "Mercedes ve Red Bull'un hemen ardında olmak harika olur"

Verstappen: "Mercedes bizi her zaman favori göstermeye çalışıyor"
Formula 1 Formula 1

Verstappen: "Mercedes bizi her zaman favori göstermeye çalışıyor"

Tsunoda, Monako'da "adım adım" ilerlemek istiyor
Formula 1 Formula 1

Tsunoda, Monako'da "adım adım" ilerlemek istiyor

Norris: "Ricciardo, araçta sorun çıkınca güvenini kaybediyor"
Formula 1 Formula 1

Norris: "Ricciardo, araçta sorun çıkınca güvenini kaybediyor"

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.