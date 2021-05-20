Verstappen: "Mercedes bizi her zaman favori göstermeye çalışıyor"

Genç pilot Max Verstappen'in Monte Carlo caddelerinde hiç podyumu yok ve bu yıl, podyum hasretine son vermeyi hedefliyor.

Red Bull geçmişte Monako'da iyi performanslar sergilemişti ve bu yarışın da iki favorisinden birisi.

Çarşamba günü konuşan Verstappen, Monako'nun kendisi için diğer pistlerden bir farkı olmadığını söyledi.

Hollandalı pilot, "En iyi sezon başlangıcımızı yaptık fakat bu, bize burada herhangi bir garanti vermiyor. Son birkaç yıldır Monako bizim için inişli çıkışlı bir yer oldu. 2016 ve 2018'de çok iyi bir araca sahiptik ancak diğer yıllarda geride kaldık. Antrenmanlar başlayıp, piste çıktığımız zaman nerede olduğumuzu göreceğiz."

"Burada sıralama turları çok önemli çünkü geçiş yapmak çok zor. En son Lewis'le burada olan mücadelemizi gördünüz. Lastiklerde zorlanıyordu ama yine de onu geçemedim. Bu yüzden sıralama turları en önemli şey."

"Şahsen burayı 25 puan kazanabileceğimiz bir başka pist olarak görüyorum. Monako size diğer pistlerden daha fazlasını vermez. Tabii ki bunu kazanmak istersiniz ama bunu her pistte yapmak istiyorum. Atmosferi burayı özel kılsa da en iyi şekilde tamamlamak istediğimiz diğer hafta sonlarından bir fark yok."

"Geçmişte kazanamadım fakat 'geçen yıl işler iyi gitmedi ve bu sefer daha çok denememiz gerekiyor' diye düşünenlerden değilim." dedi.

Verstappen, Mercedes'in iddiasına rağmen favorinin Red Bull değil, Mercedes olduğuna dikkat çekti.

"Son yarışa baktığımızda, sıralama turlarında da geride kaldık, yani sadece yarıştaki tempo eksikliği değildi. Sadece daha fazla saf hız bulmamız gerekiyor. Bu hafta sonu yeterince iyi olup olmayacağımızı bilmiyorum. Gerçekten beklemek ve görmek zorundayız."

"Oranın üçüncü sektörü, Monako gibi değil. Çok farklı parametreler var. Şu noktada nerede olduğumuzu tahmin etmekte zorlanıyorum. Cumartesi göreceğiz."

"Mercedes bizi her zaman favori olarak göstermek istiyor. Oysa Barselona'da kesinlikle önde oldukları açıktı. Şahsen favori olduğumuzu sanmıyorum. Son yarışa göre favori değiliz, yine de umarım bizim için her şey biraz daha iyiye gider."

"Bu hafta sonu bazı güncellemelere sahip olacağız, ancak bu her zaman planımızda olan bir şeydi. Barselona daha kötü gitti diye aniden getirdiğimiz şeyler değil. Araç sürekli gelişiyor ki bu olumlu bir şey."