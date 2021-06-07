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Formula 1 / Azerbaycan GP Haberler

Tsunoda, kırmızı bayrak sonrasındaki performansından hayal kırıklığı yaşıyor

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

AlphaTauri pilotu Yuki Tsunoda, dört yarış aradan sonra ilk puanını almış olmasına rağmen kırmızı bayrak sonrasındaki performansından memnun değil.

Tsunoda, kırmızı bayrak sonrasındaki performansından hayal kırıklığı yaşıyor

Yarışın iyi performans sergileyen isimlerinden bir tanesi olan Yuki Tsunoda, kırmızı bayrak öncesinde altıncı sıraya kadar çıkmayı başarmıştı.

Ancak Lewis Hamilton'ı geride bırakmasına rağmen hem Lando Norris hem de Fernando Alonso'ya geçildi.

Tsunoda böylelikle yarışı yedinci sırada tamamladı ve dört yarış aradan sonra puan alırken, kariyerinin en iyi sonucunu da elde etmiş oldu.

Tsunoda, Azerbaycan GP sonrası elde ettiği sonuçtan memnun olup olmadığı sorusuna şöyle yanıt verdi: "Hayır, gerçekten hayal kırıklığıydı."

"Kırmızı bayrağa kadarki performansımdan memnun kaldım, kırmızı bayraktan sonra iki pozisyon kaybettim. Elimden geleni yaptım, pozisyonumu korumak ya da bir sıra yükselmek için elimden geleni yaptım."

"Bu pozisyonda kendimi nasıl geliştirebileceğimi veya bu durumda pozisyonları nasıl koruyabileceğimi gözden geçirmem gerekiyor. Şu anda son iki tur için gerçekten hayal kırıklığına uğradım.”

"Öncesinde iyi bir yarış vardı, keyif aldım, kırmızı bayrağa kadar iyiydi. Her şeyi son iki turda kaybettim ama takım arkadaşımı tebrik ederim, bence iyi bir iş çıkardı, takım için çok mutluyum. Daha çok çalışmalıyım, özellikle de ilk turları geliştirmeliyim."

Tsunoda, cumartesi günü kaza yaptığı için üzgün olsa da, kaydettiği gelişimden memnun görünüyor.

“Dünkü kazayla ilgili hislerimin karışık olduğunu söyleyebilirim. Tabii ki elimden gelenin en iyisini yaptım ve duvarda bitti. Pişmanlığım yok ama daha iyi bir pozisyonda başlayacak potansiyelimiz vardı."

"Genel olarak diğer yarışlara kıyasla, gerçekten iyi bir adım attığımı söyleyebilirim. Fakat daha iyi sonuçlar elde etmek için her şeyi daha doğru şekilde bir araya getirmem gerekiyor."

“Şimdi biraz daha rahat hissettiğimi söyleyebilirim ama yine de öğrenecek şeylerim var ve daha fazla uyum sağlamam gerekiyor. Araca henüz tam olarak adapte olmadığımı hissediyorum. Bu yüzden daha çok çalışmak zorundayım.”

Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT02

Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT02

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

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Seri Formula 1
Etkinlik Azerbaycan GP
Editör Kemal Şengül

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