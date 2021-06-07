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Formula 1 / Azerbaycan GP Haberler

Latifi: "Takım bana pite girmemem gerektiğini söyledi"

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Nicholas Latifi, güvenlik aracı arkasında pit yolundan gitmek yerine normal yolu kullanmasının takım tarafından istendiğini söyledi.

Latifi: "Takım bana pite girmemem gerektiğini söyledi"

Max Verstappen bitime dört tur kala start finiş düzlüğünde lastik patlattı ve aracının kontrolünü kaybederek bariyerlere çarptı.

Pistte çok sayıda parça olduğu için pilotların başta güvenlik aracı aracında start finiş düzlüğünden geçeceği söylendi. Daha sonra kırmızı bayrak kararı alındı.

Nicholas Latifi, pit yolundan gidilmesi gerekirken takımın "pistte kal" emri sonrası start finiş düzlüğünden devam etti. Bu yüzden de incelemeye alındı.

Kanadalı pilot, bu olaydan ötürü 30 saniye zaman cezası alırken, yarışın ardından yaptığı açıklamada şöyle dedi: "Doğrusu pistte kalmam gerektiği söylendi, bu yüzden pite girmek yerine devam ettim. Sadece bir talihsizlik ve iletişimsizlik oldu. Sonunda puan savaşı vermiyorduk ama neler olabileceğini bilemezsiniz."

"Yarış boyunca tek başımaydım. Bizim için zor olacak bir tek pit stop stratejisi seçtik, George ise tam tersi bir stratejideydi. Sadece yarışımı yönetmeye çalıştım. Sonunda sadece bir 13. sıra bile olsa ceza almadan bitirmek güzel olurdu."

"Bütün hafta sonu iyi sürdüğümü hissettim ve yarışta da iyi bir iş yaptığımı düşündüm. Sadece operasyonel anlamda yapılan birkaç hata ve birkaç iletişimsizlik nedeniyle olması gerektiği kadar parlak parlak bir hafta sonu değildi. Tüm bunlar talihsizlik."

"Bugün çok fazla olay yoktu, sanırım yarışın orta kısmına kadar herhangi bir şey olmadı. C5 lastiklerle olan son start eğlenceliydi. Sonunda benden çok daha hızlı araçlarla yarıştım. İyi başladım ama cezamız vardı."

"Dediğim gibi iyi bir iş çıkardığım görüşündeydim. George'la farklı bir stratejilerdeydik. George büyük olasılıkla çift pit stop yapmaya çalışacaktı. Fakat onu yakaladım ve bana sonuna kadar bu lastiklerle devam edeceğim için lastikleri yönetmem gerektiği söylendi. Bu yüzden farkın yavaşça açılmasına izin verdim. Fakat yine de bu hafta sonu iyi bir iş çıkardım."

Latifi, takımın geliştirebileceği şeyler olduğu görüşünde.

"Bence ilerleme kaydetmeye devam edebiliriz. Özellikle garajın benim tarafımda biraz daha fazla güven kazanmak adına ne yapılması gerektiğini biraz daha iyi anlıyoruz. Arka arkaya iki yarıştır ilk seanstan itibaren gerçekten iyi hissettim ve sürekli iyi bir tempodaydım. İlerleme kaydetmeye devam edebileceğimiz konusunda iyimseriz fakat burada gece veya gündüz gibi bir ilerlemeden bahsetmiyoruz."

George Russell ise vites kutusu problemi nedeniyle kırmızı bayrak sonrasında yarışa devam edemedi.

Nicholas Latifi, Williams FW43B, battles with Mick Schumacher, Haas VF-21, on the opening lap

Nicholas Latifi, Williams FW43B, battles with Mick Schumacher, Haas VF-21, on the opening lap

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

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Seri Formula 1
Etkinlik Azerbaycan GP
Editör Kemal Şengül

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