Raikkonen: "Sonuç çok kötü değil"

Kimi Raikkonen, 14. sıradan başladığı yarışta genel olarak hep puan barajının dışındaydı ve kırmızı bayrak sallandığında yarışı 11. sırada götürüyordu.

Fin pilot, yarış yeniden başladıktan sonra yerini korudu ve Lewis Hamilton'ın geriye düşmesiyle de 10. olarak ilk puanını aldı.

Yarışın ardından açıklamalarda bulunan Raikkonen, sonucun kendisi için çok da kötü olmadığını söyledi ve geçiş yapmanın zorluğuna değindi.

Fin pilot, "Son iki tura kadar yarışımla ilgili çok fazla şey olmadı, bu yüzden bir puan almak güzel."

"Geçiş yapmak şaşırtıcı derecede zordu. Önümüzdeki araçları nispeten kolay şekilde yakaladık fakat atak yapacak mesafeye gelemedik."

"Kırmızı bayraktan sonra yeniden başlangıç oldukça yoğundu, bence daha iyi olabilirdik ama işler daha da kötüye gidebilirdi. Bu yüzden bu puanı kabul edeceğiz."

"Sonunda daha fazlasını yapabileceğimizi zannetmiyorum." dedi.

Raikkonen, yarışta daha fazlasını umduğunu ancak yapabilecekleri pek bir şey olmadığını da ekliyor.

"Elbette her zaman biraz daha fazlasını umuyorsunuz. Dürüst olmak gerekirse kırmızı bayraktan önce pek bir şey olmadı. Biraz geç pit stop yaptık ve iyi lastiklere sahiptik. Öndeki araçlara hızla yetişiyorduk fakat burada geçiş yapmak şaşırtıcı derecede zordu."

"Yarış başladıktan sonra da dediğim gibi yoğundu, sanırım Antonio bir McLaren'a çarptı ve onlardan kaçınmam gerekiyordu."

"Hız anlamında fena değildi. Elbette araçta geliştirmemiz gereken bazı şeyler. Umarım en azından normal pistlerde de bu tür pozisyonlar için savaşabiliriz."

Kimi Raikkonen, Alfa Romeo Racing C41 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images