Tsunoda, hayal kırıklığı yaşıyor

Tsunoda, ilk antrenman seansında 4. virajda rüzgara yakalanarak aracın arkasını kaybetti ve yüksek hızda spin atarak bariyerlere çarptı. Bu kaza, kırmızı bayrakların çıkmasına neden oldu.

Tsunoda, aracın arkasının hızlı virajlarda kaydığını ve takım arkadaşına hızlı virajlarda zaman kaybettiğinden biraz fazla zorladığını belirtti.

"Bugünle alakalı büyük hayal kırıklığı yaşıyorum. İlk antrenman seansında hata yapmamın ardından bir seanstan fazla piste çıkamadım."

"Özellikle de yüksek hızlı virajlarda aracın arkası çok hareketliydi, dengesizdi ve hızlı virajlarda Pierre'e kıyasla zaman kaybediyordum. Ben de hızlı virajlarda gelişmeye çalıştım ancak kontrolü kaybettim ve duvara girdim."

Bu kazada aracın arkası bariyerlere çarptı ve aracın vites kutusu hasar aldı. Tsunoda, bundan dolayı 2. antrenmanın çoğunluğunu kaçırırken; son dakikalarda piste çıkarak bir tur atabildi. Japon pilot, aracını 2. seans bitmeden hazır hâle getiren mekanikerlerine teşekkür etti ve attığı 1 turun önemli olduğunu dile getirdi.

"Maalesef vites kutusu hasar aldı ve takım aracı öğle seansına hazır duruma getirebilmek için çok sıkı çalıştı. İkinci seans bitmeden aracımı hazır hâle getirebildiler ve iyi bir iş çıkardılar."

"Böylelikle ikinci seans bitmeden bir tur atabildim. Bu turu atabilmek benim ve mühendislerim için önemliydi. Bu verileri bu akşam kullanacağız."

Her ne kadar bugün hava çok sıcak olsa da hafta sonunun geri kalan iki gününde de yağmur bekleniyor. Cumartesi günü hava sıcaklığı 31 dereceye inecek ve gün içerisinde yağmur ihtimali bulunuyor. Pazar günü ise yağmur ihtimali daha da artıyor. Hava sıcaklığı 31 derece olurken, yarışın olduğu saatlerde yağmur ihtimali %45 civarında olacak.

Bir komple seansı kaçıran Tsunoda, koşulların değişebileceğini belirtirken; pist üstünde kaybettiklerini, pist dışında yapacağı iyi hazırlıkla geri kazanması gerektiğini vurguladı ve şunları söyledi: "Evet koşullar değişebilir. Koşulların nasıl olacağını bilmiyorum ama hazırlıklarımı maksimize etmem gerekecek ve kaybettiğim zamanı iyi hazırlanarak geri kazanmam gerek. Yarın neler olacağını göreceğiz."

Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT02, climbs out of his car after spinning out in practice

Fotoğraf: Motorsport Images