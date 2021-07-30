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Gasly: “Silverstone’daki zorluklardan sonra bugünkü performansımdan memnunum”

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AlphaTauri pilotu Pierre Gasly, Silverstone’da zor bir hafta sonu geçirdikten sonra Macaristan Grand Prix’si antrenman turlarında sergilediği güçlü performanstan dolayı rahatladığını söyledi.

Gasly: “Silverstone’daki zorluklardan sonra bugünkü performansımdan memnunum”

Britanya Grand Prix’sinde lastik patlaması nedeniyle ilk 10’un dışında finiş gören Gasly, kendi deyimiyle “sezonun en kötü hafta sonunu” geçirmişti. Fakat, Hungaroring’de daha güçlü bir performans gösterip ilk antrenman seansını 5. sırada tamamlarken, ikinci antrenman seansında da altıncı oldu. 

Macaristan’daki hafta sonuna güzel bir başlangıç yapan Gasly, cuma günün ardından performansından memnun olduğunu ve sıcak hava koşullarına rağmen aracın iyi hissettirdiğini belirtti.

Fransız pilot, “Silverstone’dan sonra bugünkü performansımdan oldukça memnunum. Orada [Silverstone’da] epey zorlandığımız için üzerinden geçmemiz gereken pek çok şey oldu.”

"Bu yüzden, tekrardan iyi performans gösterdiğimizi görmek güzeldi. Bu sıcak hava koşullarına rağmen araç iyi hissettirdi ve bu yüzden, oldukça olumlu bir gündü.” dedi.

Ayrıca Gasly, griddeki diğer Fransız pilot Esteban Ocon’un performansına da oldukça şaşırdığını kabul etti. Ocon, ikinci antrenman seansından Red Bull’dan Sergio Perez’in önünde dördüncü olmuştu. Alpine pilotu, Gasly’den de 0.354 saniye öndeydi.

Alpine’in bugünkü hızı hakkında görüşleri sorulduğunda Ocon, “Evet, çok şaşırdım. Özellikle Esteban, öğleden sonra çok hızlıydı, Fernando [Alonso] da yedinci sıradaydı. Hiç şüphesiz hızlılar, bu yüzden bizim açımızdan nasıl gelişebileceğimizi düşüneceğiz.”

“Yanlış yaptığımız bir şey olduğunu sanmıyorum, aracın iyi çalıştığını görüyorum ama şimdiye kadar onlar [Alpine] daha hızlıydı. Bu nedenle yarın, onları yenmeye çalışacağız.” diye ekledi.

Fernando Alonso, Alpine A521

Fernando Alonso, Alpine A521
1/2

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Esteban Ocon, Alpine A521

Esteban Ocon, Alpine A521
2/2

Fotoğraf: LAT Images

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