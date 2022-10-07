Tsunoda, Cuma gününden keyifli ayrılıyor

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Kendi evinde ilk kez piste çıkan Tsunoda, ıslak zeminde gerçekleşen iki antrenman seansında attığı toplam 43 turla günün en çalışkan ismiydi.

İkinci antrenmanın orta noktasına doğru Degner'da çakıl havuzuna çıkması dışında Japon pilotun oldukça sakin bir gün geçirdiğini söyleyebiliriz; ilk antrenmanı 19, ikinci antrenmanı 14. sırada tamamladı.

Suzuka'da ilk kez bir F1 aracıyla piste çıkmanın nasıl bir deneyim olduğunu anlatan Tsunoda, "Harika bir duyguydu, kesinlikle bir rüyanın gerçekleşmesi gibiydi."

"Antrenmanlardaki ilk turum için garajdan çıktığım andan itibaren, özellikle de 2. Viraja girdiğimde çok duygusal hissettim."

"Kesinlikle keyif aldım, baskı ya da başka bir şey hissetmedim. Aşırı heyecanlanmamaya çalıştım ama özellikle aracın dışında daha fazla adrenalin, daha fazla enerji hissetmeye başladım."

"Değişken koşullar nedeniyle ideal çerçeveye ne zaman ulaşacağımız konusunda dikkatlice düşünmek gerçekten önemliydi. En iyi zamanlarım yağmur durduğunda geliyordu, sonraki tur ise yağmur yeniden başlıyordu!"

"Ancak tur zamanlarını pek düşünmüyordum, nitekim sıralamalarda herkes aynı koşullarda piste çıkacak. Bu yüzden aracı anlamaya ve Suzuka'da deneyim kazanmaya odaklandım." dedi.

Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT03 Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Cumartesi günü yağmur beklenmiyor, bu da Tsunoda'nın sıralama turları öncesi sadece 3. antrenman seansında pisti tanıyabileceği anlamına geliyor.

Tsunoda, "Yarın da bugünkü gibi ilerlemek istiyorum, hedefim son bölüm. 3. antrenman seansının nasıl geçeceğini tahmin edemiyorum ama yapabildiğim kadarını yapacağım."

"Elbette kuru zeminde sürüş yapmak isterdim ama hava durumunu değiştiremem, dolayısıyla ıslak zeminde odaklanabildiğim için mutluyum."

"Diğer pilotlara kıyasla Suzuka'da ya da kendi taraftarlarımın önünde sürüş deneyimim yok. Bu yüzden o sırada biraz yağmur yağıyor olsa da tur zamanlarını hiç düşünmüyordum, sadece bu deneyimi kazanmak istiyordum."

"Seyirciler yağmur altında bekliyordu ve pistte az sayıda araç varken spreyin içinde beni görmelerinin daha kolay olacağını düşündüm. F1'deki ilk yarışımdaki gibi hissediyordum."

"Yağmur altında bu kadar çok seyircinin gelmesine gerçekten şaşırdım ve minnettar oldum." dedi.