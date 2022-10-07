Alonso: "Her türlü şartta iyi görünüyoruz"

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F1'in Japonya'ya dönüşünde, ilk gün boyunca şiddetli yağmur vardı ve Fernando Alonso geçiş lastikleriyle en iyi dereceyi yaptı. İkinci seansta da yedinci sıradaydı.

2006 Suzuka yarışının galibi Alonso, günün temsili olmadığını ancak her türlü şartta iyi göründüklerini söylüyor.

Alonso, "Bence çok temsili bir gün değildi, aksine tuhaf bir gün oldu."

"Pazar gününün ıslak zeminde geçme ihtimalinden ötürü biraz sürüş yapmalıydık. Yarın kuru zeminde geçecek ama pazar günü her şey olabilir."

"Aracımız genel anlamda iyi hissettirdi, ıslak zeminde hızlıydı, bu yüzden hafta sonunun kalanına hazır olduğumuzu düşünüyorum."

"Seansların kuru olması halinde de rekabetçi olabileceğimizi düşünüyorum. Bu tarz pistler bu yılki paketimize uyuyor."

Fernando Alonso, Alpine A522 Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

"Yağmur olsa bile sürüş yapmanın çok keyifli olduğu bir pistteyiz. Yüksek hızlı virajlardaki yol tutuş çok yüksek, ki bu da heyecan iyice artırıyor."

"Umarım yarın biraz güneşle birlikte insanlar buradan daha da çok keyif alır." dedi.

Alonso, cumartesi günü Esteban Ocon ile sıralama turlarında son bölüme kalmayı bekliyor.

"Bence Q3 için mücadele etmeli ve her iki araçla da ilk 10'da yer almaya çalışmalıyız."

"Yarın için hedefimiz bu, ancak elimizde sadece bir antrenman olacak."

"Orada da çok fazla aksiyon olacak çünkü birçok şeyi çözmemiz gerekecek: Yarış temposuna bakacağız, sıralama simülasyonu yapacağız, sıralama turlarına hazırlanacağız, bu yüzden Cumartesi sabahı biraz daha stresli olacak fakat bunu sabırsızlıkla bekliyorum."

Esteban Ocon da antrenmanlarda sırasıyla dördüncü ve dokuzuncu olduğu günün ardından takım arkadaşının görüşlerini tekrarladı.

Fransız pilot, "Q3 için mücadele etmek ve ilk 10'a girmek istiyoruz, umarım ilk 10'un içinde oluruz."

"Bence beklediğimizden daha fazla tur attığımız iyi bir gün oldu. Araç her iki seansta da iyi performans gösterdi ve önemli bilgiler topladık."

"Tek lastik setimi en iyi şekilde kullandım ve şimdi Cumartesi gününü sabırsızlıkla bekliyorum."

"Bu pistte sürüş gerçekten çok güzel. Yağmurda bile iyi bir hisse sahiptik, bu yüzden yarın kuru zeminde sürüş yapmak için sabırsızlanıyorum." dedi.