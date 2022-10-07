Red Bull, Mercedes'in gerisinde kalma sebeplerini açıkladı

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Christian Horner, Formula 1 Japonya Grand Prix ikinci antrenmanında Red Bull'un Mercedes'in 0.8 saniye gerisinde kalma sebebinin lastikler olmadığını belirtti.

Suzuka'daki ikinci antrenman seansını George Russell, takım arkadaşı Lewis Hamilton'ın 0.2 saniye; Max Verstappen'in ise 0.8 saniye önünde lider tamamladı.

Hollandalı pilot Suzuka'daki hızlı turlarında lastiklerinin aşırı ısınmasından şikayet ederken, Mercedes böyle bir sorun yaşamadı. Mercedes, genel olarak 2022 sezonunda daha az lastik sorunu yaşıyor.

Mercedes pilotları ve Verstappen arasındaki büyük farka rağmen Horner endişeli değildi, bu durumun Mercedes'in lastik kullanımının eksikliğe işaret ettiğine inanıyordu.

Horner, Sky Sports F1'e yaptığı açıklamada, "Bu pist, lastikleri oldukça zorluyor."

"İkinci antrenmanda biz bir set ıslak zemin lastiği kullandık, Mercedes ise üç set kullandı. O yüzden bence tempomuzda bir sıkıntı yok."

"Sonuç çıkarmak çok zor, çünkü bu pistte lastikler çok çabuk bitiyor."

"İncelenmesi gereken çok fazla veri var, ama genel olarak bakıldığında oldukça makul bir gündü."

"Özellikle ilk sektörde, taze lastiklerin çok fazla avantajı oluyor."

"Bugünün verileri gerçekçi değil, ancak yine de Mercedes'in oldukça rekabetçi göründüğünü söyleyebilirim."

"Ferrari için aynı şeyi söyleyemem, o yüzden bu hafta sonu işlerin biraz değişeceğini düşünüyorum." dedi.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB18 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Cumartesi gününün Suzuka'da kuru geçmesi beklenirken, pazar gününün yağışlı geçmesi bekleniyor; bu da takımları sıralamada yarışa hazırlık konusunda taviz vermeye zorluyor.

Horner, "Dengeyi bulmak çok zor, çünkü cumartesi günü kuru geçecek gibi görünüyor; ancak pazar günü yağışlı olacak."

"Araçta her iki koşul için makul bir yere basma gücü ayarını bulmak zor olacak."

"Biz de dahil takımların hangisine önem vereceklerini seçmeleri gerek: Grid pozisyonu mu yoksa gerçekçi bir yarış mı?" dedi.