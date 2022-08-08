Tost: "Vettel'i özleyeceğiz"

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Sebastian Vettel, F1'deki ilk tam sezonuna Toro Rosso'da çıktı ve yakından çalıştığı isimlerden birisi de Franz Tost'tu.

Vettel, Red Bull'a geçmesinin ardından harika bir form yakaladı ve 2010-13 arası arka arkaya dört şampiyonluk alıp, adını tarihe yazdırdı.

Alman pilot için son yıllar pek iyi geçmedi ve 2022 sezonunda daha henüz 35 yaşında olmasına rağmen emekli olacak.

Tost, Vettel'i özleyeceğini söylerken, Alman pilotun adını tarih sayfalarına yazdırdığını ekliyor.

Tost şöyle konuştu: "Sebastian, BMW Formula'da yarışıp, birçok yarış kazandığı dönemde dikkatimi çekmişti."

bastian Vettel, Toro Rosso STR02B Fotoğraf: Andrew Ferraro / Motorsport Images

"Ondan sonra birkaç kez görüştük ve işine çok odaklı görünüyordu. Sorduğu sorular genç bir sürücü için fazla iyiydi."

"O zamanki güçlü özelliklerinden biri, tüm zamanını Formula 1'e, genel olarak motor sporlarına ayırmasıydı."

"Ekibimize geldiğinde yeni fikirler getirdi. Çok talepkârdı ve çok soru soruyordu. Ayrıntılara dikkat ederdi, ki bu çok önemli. Sezon başında araçla ilgili sorunlarımız olmasına rağmen her zaman iyi bir ruh halindeydi."

"Sebastian etrafındaki ekibi yönetiyordu ve bize Monza'daki ilk zaferimizi getirdi."

"Onu özleyeceğiz, şahsen özleyeceğim. Dört dünya şampiyonluğuyla Michael Schumacher ve Lewis Hamilton'dan sonra en büyük pilotlardan biri."

"Sebastian tarihteki yerini fazlasıyla hak etti. Ona ve ailesine gelecek için en iyisini diliyorum."