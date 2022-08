Kubica: "İnsanlar, F1'e olan dönüşümü yeterince takdir etmedi"

Haberi dinle

Robert Kubica, BMW ve Renault ile toplamda 76 Grand Prix'ye katılmış ve 2011 yılının başında ralli kazası geçirerek, kolundan ciddi şekilde yaralanmıştı.

2013 yılında WRC ile motor sporlarına geri dönen Kubica, 2014, 2015 ve 2016 yıllarını burada geçirirken, 2017 yılında sürpriz şekilde yıllar sonra Formula 1 aracı sürdü.

Renault ve Williams'la yaptığı çeşitli testlerin ardından Kubica, 2019 yılında Williams ile spora geri döndü ve ilk yılında bir puan alsa da, gridin en yavaş aracıyla hemen hemen tüm yarışları en geride bitirdi.

O yılın ardından takımdan ayrılan ve geride kalan iki buçuk yılı Alfa Romeo'nun test pilotu olarak geçiren Kubica, insanların, yaptığı geri dönüşün büyüklüğünü göremediğini ve bu yüzden kendisini takdir etmediğini düşünüyor.

RacingNews365'e'e konuşan Kubica, "2011'deki kazadan sonra Formula 1'e dönebileceğimi hiçbir zaman düşünmedim. Bu yüzden Williams'la Formula 1'e geri dönmek, yarış kariyerimin en büyük başarısıydı."

"O yıl aracımın iyi olmaması üzücüydü çünkü taraftarlar, geri dönüşüme dair maalesef çok az anıya sahipler."

"Benzer şekilde insanlar o yıl şampiyonada, Williams'la puan alabilen tek kişinin ben olduğumu unutuyor ve bunu yapmak o araçla hiç kolay bir iş değildi. Almanya Grand Prix'sinde puan aldığım için hâlâ gururluyum, yarış kariyerim için önemli bir andı."

Robert Kubica, Alfa Romeo C42 Fotoğraf: Antonin Vincent / DPPI

“Bu, bir F1 aracına ve hayata geri dönmem için aşmam gereken uzun yolun son noktasıydı. Ne yazık ki çok az insan o anı hatırlıyor fakat Formula 1'de işler bu şekilde yürüyor."

"Durumun böyle olması üzücü ancak insanların çoğunun, böyle kötü bir kazadan sonra yaptığım şeyi başaramayacağının da farkındayım. Sonunda bir F1 aracına geri dönmeyi dahi başardım, oysa kazadan sonra her şeye sıfırdan başlamam gerekiyordu."

"Gerçekten her şeyi en baştan öğrenmek zorunda kaldım fakat adım adım geri döndüm ve hatta daha önce Formula 1'e dönme fırsatlarını reddettim. Çünkü o zaman vücudum bunu yapmak için hazır değildi. O an girmiş olsaydım, muhtemelen her şey daha kötü giderdi."

"Diğer sürücüleri yarışırken seyretmek kolay değil. Özellikle diğer sürücüler kadar hatta onlardan daha hızlı olduğumu düşündüğüm için... Formula 1'de bir sezon daha yarışmayı çok isterdim fakat gerçekçi olmak gerekirse, en kötü durumda her zaman geri dönebileceğimi göstersem de, bunu yapamayacağım."

"Williams'taki yıl çok zordu ve bu, Formula 1 kariyerimi devam ettirmemi zorlaştırdı. O zaman iyi bir aracım olsaydı, şüphesiz hâlâ gridde yarışıyor olurdum ama ne yazık ki Formula 1'de işler böyle gitmiyor. Formula 1'e dönüş, yarış kariyerimin en büyük başarısıydı. Muhtemelen F1 taraftarları bunu kabul etmeyecek ve 2019'da inanılmaz derece kötü olduğumu söyleyecekler."

"Aldığım o puan benim için çok önemliydi çünkü Formula 1'e dönmek için verdiğim savaşın ardından harika bir andı. Ancak insanlar bunu çok çabuk unutuyorlar ve bunu kısmen önümdeki araçların diskalifiye olması sayesinde bunu başardığımı söylüyorlar. Fakat bu, benim başarımdan hiçbir şeyi götürmüyor. Diğer pek çok sporcu gibi ben de hak ettiğim takdiri görmedim." şeklinde konuştu.