Szafnauer: "Alonso'ya şu an aldığından daha fazlasını teklif ettik"

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Fernando Alonso, Macaristan GP öncesinde gelecek yıl Alpine ile devam etmek istediğini söylerken, pazartesi günü Aston Martin'e imza attı.

Şimdi bunun sebebi merak ediliyor ve Otmar Szafnauer, El Confidencial'a verdiği demeçte yaşananlar hakkındaki şaşkınlığını gizlemedi.

Szafnauer, "İlk defa böyle şeyler yaşıyorum. Formula 1'de bir şey imzalanana kadar hiçbir şey kesin değil, bunu bir kez daha gördük."

"Fernando ile epey görüştük, kalmasını istedik ve belli ki Aston Martin'le görüştü. Ona daha çekici gelen şey detaylardı."

"Formula 1 oyununun kurallarını bilmeyecek kadar saf değilim, burada çok fazla şey yaşadım fakat kişisel olarak, dürüst biri olduğuma ve eğer bir söz veriyorsam, onu yerine getirmek için elimden gelenin en iyisini yapacağıma inanıyorum. Verdiğim sözü tutarım, yetiştirilme tarzım bu. Babam bana böyle anlattı."

Esteban Ocon, Alpine F1 Team, Otmar Szafnauer, Team Principal, Alpine F1, and Fernando Alonso, Alpine F1 Team Fotoğraf: Carl Bingham / Motorsport Images

"Bunu Vettel'le, Senna ve şimdi Perez'le çalışan Julian Jacobi ile, Paul di Resta'nın menajerliğini yapan Anthony Hamilton ile de yaptım. Fakat herkesin aynı şekilde ilerlemediğini görüyorum."

"Sonunda neden ayrıldığını Fernando'ya sormalısınız. Onun için takımdan uzun vadeli bir taahhüt almak çok önemliydi, yani kilit noktalardan birisi sözleşmenin uzatılacağı dilimdi. Çok yüksek seviyede sürüyor, ona eğer bu seviyede devam ederse gelecek yıl kesinlikle devam edeceğimizi söyledim."

"Bunu yapmamak çılgınlık olurdu fakat hayatta herkesin yaşadığı gibi yaşınızın psikolojinizi, yeteneklerinizi, gözlerinizi, beyninizi, kaslarınızı ve sinir sisteminizi etkilediği bir zaman gelir."

"Schumacher 42 yaşındayken Rosberg'e yenildi. Eğer 38 yaşında olsaydı, böyle olmazdı. Bu hepimize oluyor. Futbolcusundan tutun da snooker oyuncularına, onlardan kriket sporcularına kadar herkes yaşıyor. Sonuç olarak Fernando ile bir yıl, artı bir yıl ve artı bir yıl gibi bir sözleşme düşündük. Fakat o, daha fazla yıl garantisi istedi." dedi.

Alonso'nun Aston Martin'e geçişinde paranın da bir faktör olduğu yorumları var.

Bu konuda Szafnauer, "Aston Martin'in ona ne kadar ödeyeceğini bilmiyorum. Bildiğim şey, ona şu anda ödediğimizden daha fazlasını teklif ettiğimiz, ki bunu yapmak mantıklı."

"Başta herkesin yaptığı gibi görüşmeye çalıştım ama sonunda resmi olarak anlaşmaya vardığımız bir noktadaydık. Fakat bilmiyorum. Ona çok yüksek bir teklif yaptıklarına yönelik söylentiler duydum. Bunun belirleyici bir faktör olup olmadığını ise bilemiyorum, ona sormanız lazım." dedi.

Szafnauer, Alonso'nun sezon ortasında takımdan gönderileceğini yalanlayarak, "Hiç de bile. Neden böyle bir şey yapalım ki? O harika bir sürücü. Çok iyi performans gösteriyor, Sahip olduğumuz en önemli figürlerden biri ve Esteban Ocon ile her hafta sonu puan kazanıyor. Bu da bizim McLaren'ı yenmemize yardımcı olabilir." dedi.