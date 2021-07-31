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Formula 1 / Macaristan GP Haberler

Tost: “Tsunoda’nın aracını onarmak beklediğimizden daha çok zaman aldı”

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AlphaTauri takım patronu Franz Tost, Macaristan’daki ilk antrenman seansında kaza yapan Yuki Tsunoda’nın aracını tamir etmenin beklenenden fazla zaman aldığını söyledi.

Tost: “Tsunoda’nın aracını onarmak beklediğimizden daha çok zaman aldı”

Macaristan Grand Prix’sinin ilk antrenman seansında Tsunoda, bitime 15 dakika kala 14. virajda spin attı ve kendini bariyerlerde buldu. 

Genç pilot kazadan yararsız ayrılsa da aracının arka tarafının büyük hasar aldığı görülüyordu. Bu nedenle AlphaTauri, öğleden sonranın büyük kısmını aracı düzeltmeye çalışarak geçirdi ve Tsunoda, ikinci antrenman seansının sonunda sadece bir zaman turu atabildi.

Cuma günün ardından konuşan Tsunoda, bu kazanın suçunun tamamen kendisine ait olduğun kabul etti ve mühendislerin ikinci antrenman sırasında aracın onarımını bitirerek “harika bir iş” çıkardıklarını dile getirdi.

Fakat AlphaTauri takım patronu Tost, aracı onarmalarının “beklediklerinden daha uzun sürdüğünü” ve aracın arka tarafında “oldukça büyük bir hasar” oluştuğunu söyledi.

Tost, “Tabii ki bu onun için büyük bir dezavantajdı çünkü 1 saat daha sürüş yapma şansını kaçırdı.”

“Özellikle Budapeşte’de pist koşulları oldukça zorlayıcı. Öğleden sonra pist sıcaklığı çok yüksekti ve yarışta da bunun aynısı ya da benzeri olacak.”

“Bu nedenle, size yarışta yardımcı olacak deneyimi kazanmak için elinizden gelen her şeyi yapmalısınız. Elbette, [1 saat boyunca] sürüş yapmadığı için bu performansını düşürecek.” yorumlarını yaptı.

Ayrıca Tost, Japon pilotun seansta “biraz fazla motive” olduğunu ve hızını yavaş yavaş artırmak yerine bir anda artırmaya çalıştığını düşünüyor.

Cuma günü ardından konuşan takım patronu, “Bugün, bu pistte ilk kez bir Formula 1 aracı kullandığını unutmamalıyız.”

“Tur zamanlarına bakarsanız, birinci antrenmanın başında çok, çok hızlı olduğunu görebilirsiniz. Sonrasında ise biraz fazla hızlıydı.”

“Ona, ilk antrenmanda biraz daha yavaş olup olabildiğince fazla tur yapmanın daha iyi olduğunu çünkü her turda teknik anlamda pisti daha iyi anlayacağını ve deneyim kazanacağını söylemiştim.” ifadelerini kullandı.

Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT02

Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT02
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Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

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