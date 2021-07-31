Pit yolundaki olay nedeniyle Alfa Romeo para cezası aldı, Giovinazzi'ye kınama verildi

Alfa Romeo pilotu Antonio Giovinazzi, cuma günü oldukça zorlu iki seansı geride bırakmıştı ve bu zorluklar, cumartesi günü de devam etti.

Temiz turlar çıkarmakta zorlanan İtalyan sürücü, piste çıkmaya hazırlanırken pit yolunda Lance Stroll ile temas yaşadı.

Giovinazzi tam piste doğru yöneldiğinde, o anda pit yolundan Stroll geçiyordu ve iki pilot arasında ufak bir temas yaşandı.

Hakemler olayı inceleme kararı aldı ve sonuç olarak Alfa Romeo'ya, İtalyan pilotu tehlikeli şekilde piste gönderdiği için 5 bin euro para cezası verdi.

Öte yandan Giovinazzi'nin yaşadığı tek olay bu değildi. AlphaTauri pilotu Pierre Gasly, yeni bir zaman turuna başlamak üzere son viraja doğru ilerliyordu ancak o sırada Giovinazzi, yavaş şekilde aynı yarış çizgisindeydi.

Gasly, Giovinazzi'yi son anda gördü ve ikili arasında tehlikeli bir an yaşandı. Fransız pilot, bu olaydan ötürü epey öfkelendi.

Hakemler olayı inceleme kararı aldılar ve sonuç olarak Giovinazzi'ye, yaşanan bu olaydan ötürü kınama cezası verildi.