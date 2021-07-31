Macaristan GP 3. antrenman: Hamilton, Verstappen'in 0.088 saniye önünde en hızlısı

Macaristan'da hava sıcaklığı düne göre yaklaşık 4 derece daha soğuktu ve seans boyunca ortalama 27 dereceydi. Ancak pist sıcaklığı 58 dereceye kadar çıktı.

Sıralama turları öncesi gerçekleştirilen bir saatlik bu antrenman seansının ilk bölümü epey sakin geçti. Başlangıçta sadece Haas ve Alfa Romeo pilotlarının yanı sıra Ferrari pilotu Carlos Sainz Jr piste çıktı.

Sonrasında ise pist yavaş yavaş hareketlendi. Seans içerisinde pist dışına taşan isimler vardı ve tek kaza Mick Schumacher'in bitime yaklaşık 17 tur kala aracının kontrolünü kaybedip bariyerlere çarpmasıyla yaşandı. Tekrarlarda Schumacher'in aracının kontrolünü kaybettiği ve ardından bariyerlere çarptığı görülebiliyordu. Aracın sol tarafında hasar oluşurken, seans kırmızı bayrakla durduruldu.

Schumacher sorunsuz şekilde araçtan indi ve herhangi bir sağlık sorunu olmadığı görülebiliyordu.

Schumacher dışında özellikle Sainz'ın aracında pek rahat olmadığı görülebiliyordu ve ilk dakikalarda birden fazla kez kayma sorunu yaşadı.

Ayrıca bitime yaklaşık altı dakika kala Antonio Giovinazzi garajdan çıkarken, o sırada pit yolundan geçen Lance Stroll ile ufak bir temas yaşadı. Araçlarda büyük bir hasar oluşmadı ancak olayın inceleneceğini açıklandı.

Seans içerisindeki ilk gerçek zaman turu 1:18.587 yapan Mercedes pilotu Lewis Hamilton'dan geldi. Dakikalar sonra Red Bull pilotu Max Verstappen, tıpkı Hamilton gibi yumuşak lastikle 1:17.510 yaptı ve liderliği aldı.

Ancak Valtteri Bottas, yumuşak lastikle 1:17.428 yaptı ve liderliği aldı. Daha sonra yeni set yumuşak lastikle bu dereceyi 1:17.055'e çekerek liderliğini daha da pekiştirdi.

Valtteri Bottas, Mercedes W12 Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images

Son dört dakikaya girilirken Max Verstappen 1:16.914 yaptı ve liderliği Bottas'tan almayı başardı. Fakat son sözü Mercedes'in İngiliz pilotu Lewis Hamilton söyledi ve 1:16.826'lık zaman turuyla liderliği eline geçirdi.

Kalan bölümde İngiliz pilotun derecesini geçebilen bir isim çıkmadı ve Hamilton, seansı ilk sırada tamamlayan isim oldu.

Mercedes böylelikle son iki antrenman seansını da ilk sırada tamamlamış oldu.

Verstappen, düne kıyasla daha iyi görünmesine rağmen, en hızlı turunda Hamilton'dan 0.088 saniye yavaş kaldı ve seansı İngiliz pilotun gerisinde ikinci sırada bitirdi.

Sadece bu iki isim 1:17'nin altına indi.

Son denemesinde hata yaparak pist dışına taşan Bottas, derecesini geliştiremedi ve 1:17.055 ile 0.229 saniye geride üçüncü oldu.

Ferrari pilotları, cuma gününe kıyasla tempo yükselttiler. Bugün yeni bir güç ünitesine geçen Sainz, yumuşak lastikle attığı 1:17.497'lik turuyla 0.671 saniye geride dördüncü sırada yer aldı ve umut verici bir performans sergiledi. Ferrari'nin diğer pilotu Charles Leclerc de yine ilk beşe girmeyi başardı. Monakolu pilot seansı takım arkadaşı Sainz'ın sadece 0.023 saniye ardında tamamladı.

McLaren beklendiği üzere cumartesi günü ilk ona geri döndü. Lando Norris 1:17.772'lik turuyla seansı altıncı sırada tamamlarken, takım arkadaşı Daniel Ricciardo 1:17.942lik turuyla sekizinci oldu.

Bu iki pilotun arasında Red Bull'dan Sergio Perez yer aldı. Meksikalı pilot özellikle orta sektörde epey vakit kaybetti ve 1:17.917 ile takım arkadaşı Verstappen'in tam 1 saniye gerisinde kalarak yedinci oldu.

Sergio Perez, Red Bull Racing RB16B Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images

Cuma günü oldukça iyi görünen Alpine, cumartesi biraz geride kaldı. Fernando Alonso, 1:18'in altına inen son isim olarak seansı dokuzuncu sırada tamamladı. İspanyol pilotun turu, Ricciardo'dan 0.050 saniye daha yavaştı.

İlk onu 1:18.050'lik turuyla Aston Martin pilotu Lance Stroll tamamlarken, takım arkadaşı Sebastian Vettel 1:18.235 yaparak 13. sırada yer aldı.

AlphaTauri pilotu Pierre Gasly, seansın sonunda Giovinazzi ile tehlikeli bir an yaşadı. Giovinazzi yarış çizgisinden yavaş şekilde ilerliyordu ve Gasly onu son anda gördü. Bu tehlikeli anın ardından Gasly, seansı 1:18.115'lik turuyla ancak 11. bitirebildi. Takım arkadaşı Yuki Tsunoda ise 1:18.461 ile 14. oldu.

Esteban Ocon, takım arkadaşı Alonso'nun 0.182 saniye ardında kaldığı seansı 12. sırada bitirirken, Kimi Raikkonen ilk 15'e giren son isim oldu. Fin pilotun turu 1:18.683 oldu.

Williams'ta George Russell ve Nicholas Latifi sırasıyla 16. ve 17. oldular. Son üç sırada Giovinazzi, Schumacher ve Nikita Mazepin yer aldı.

Tüm sürücüler en hızlı turlarını yumuşak lastikle attılar.

Sıralama turları TSi 16:00'da yapılacak.

Seans sonucu: