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Formula 1 / Son dakika

Tost, Renault'ya haksızlık yapıldığına dair görüşleri reddediyor!

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Tost, Renault'ya haksızlık yapıldığına dair görüşleri reddediyor!
Ekleyen:
, Editör

AlphaTauri takım patronu Franz Tost, ekibinin herhangi bir jeton hakkını harcamadan Red Bull parçaları kullanmasının bir haksızlık yarattığını düşünmüyor.

İlk başta düzenleme değişikliklerinin 2021 sezonu için yürürlüğe girmesi bekleniyordu. Fakat COVID-19 salgını, bu dünyadaki her şeyi etkilediği gibi bu kararı da etkiledi ve değişikliklerin bir yıllığına ertelenmesine neden oldu. Böylece araçtaki geliştirmeler durduruldu. 

Bu, dondurulan araçtaki çoğu bileşen için geçerli. Takımlara, araçları üzerinde değişiklik yapmak için sadece iki jeton hakkı verildi. Bu da oldukça kısıtlı değişikliğin yapılacağı durumuna işaret ediyor.

Bu kuralların bazı istisnaları da mevcut. Mesela, - aynı zamanda - müşteri olan ekipler ortakları tarafından tedarik edilenler listesinde bulunmayan bazı parçaları, geçen sezondaki bazı özellikleri yükseltmek için kullanabiliyor.

Bu, eski Red Bull parçalarına sahip olan AlphaTauri, Racing Point (şimdiki adıyla Aston Martin) gibi Mercedes'le ilişkilerinden fayda sağlayan ekipleri de içeriyor.

Örneğin, AlphaTauri. Takım, 2021 için güncellemeleri adına jetonlardan birini kullanmak zorunda olmadan, 2020'den kalan bazı Red Bull bileşenleriyle yarışabilecek.

Birçoğu bunu parça dondurulmasında oluşan bir hukuki boşluk olarak görse ve kendi parçalarını üreten, Renault gibi takımlar için, bu durumun adil olmadığı söylense de AlphaTauri takım patronu Tost hiç de öyle düşünmüyor.

Motorsport Magazine'e konuşan Tost, "Yeni parça ya da yeni bir gelişim söz konusu olmadığı için bunun haksızlık yarattığını düşünmüyorum."

"Sonuçta, daha önce geliştirildi ve kullanıldı."

“Renault bir fabrika takımı. O kadar çok paraya, insan gücü ve bilgi birikimine sahipler ki zaten geliştirmede iki-üç adım önde olmalılar. " dedi. 

Tost, kural istisnasından faydalandıkları doğrulayarak sözlerini şöyle sürdürdü: "Zaten Red Bull'dan bazı parçaları çoktan almıştık."

"Bu parçaların araçta tam olarak nerede olduğu bilinmiyor."

Bu arada ekip, aracının arka kısmını geliştirmek için RB16'dan mevcut yükseltmeyi almayacağını da açıkladı.

Avusturyalı takım patronu, “Şu anki vites kutusu, geçen yıl kullandığımızın aynısı; arka süspansiyonu da değiştirmedik. Hidrolik ve benzerleri zaten aynı bileşenlerdir." dedi.

Aerodinamik, bu jeton sistemine dahil edilmedi. AlphaTauri de bundan tam anlamıyla yararlanarak ön kanat ve motor kapağında birçok değişiklik yaptı.

İki jetonunu da AT02'nin, muhtemelen dar olan yeni burnunu geliştirmek için harcadı. Bu gelişim, önden çarpma yapısının bir değişimi olarak kabul edildiğinden, yapılan bu güncelleme tam olarak aerodinamik kategorisine girmiyor.

 

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Editör Zeynep Temel

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