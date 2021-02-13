Giovinazzi: "Yeni Alfa Romeo çok güzel görünüyor"

Yeni Alfa Romeo Racing, 22 Şubat'ta Varşova'da tanıtılacak. Simülatörde de çok çalıştığını ve kendini fiziksel olarak yeni sezona çok iyi hazırladığını söyleyen Giovinazzi, "Yeni aracı gördüm ve çok beğendim."

"C41 Polonya'da, Varşova'da tanıtılacak. Umarım bizi çok memnun eder." dedi.

Ferrari motoru hakkında yorumlar yapan İtalyan pilot, "Tekrar ediyorum, görünüm çok güzel bir ama tuhaflık önde olacak (inceltilmiş burun) ve umarım bize 0.1 saniyeden daha fazlasını getirebilir."

"Henüz ne kadar iyi olduğunu bilmediğimiz bir güç ünitesi var. Umarız buda da daha iyi olabilir ve daha fazla eğlenmemize izin verebilir."

"Bu yıl sürücü kadrolarında pek çok değişiklik oldu. Bundan dolayı farklı bir Dünya Şampiyonası olacak. Güzel bir grid, Hamilton'un da gelmesiyle tamamlandı."

"Tüm güçlü pilotlarla giderek daha yakın bir mücadelede olacak. Daha rekabetçi bir şampiyona umuyorum, geçen yıl Monza'da AlphaTauri ile olduğu gibi bazı sürprizler olabilir."

"Hayalim, Alfa Romeo'yu podyuma çıkarmak ve bunu yapmayı umuyorum. Bunu başarmak için rekabetçi bir araca, şansa ve çalışmaya ihtiyacınız var, ki fiziksel anlamda kendimi en iyi şekilde hazırladım. Bahreyn'deki ilk yarış için mümkün olan en iyi araca sahip olmak için çok çalışıyoruz."

Kısaltılan sezon öncesi testleri hakkında da konuşan Giovinazzi, "Bu bir endişelenecek bir şey değil. Elbette, bir sürücü her zaman olabildiğince çok sürüş yapmak ister ama sonunda herkes için böyle olacak."

"Bizim için o kadar kötü olmayacak. Kimi de ben de deneyeceğiz, takıma olabildiğince fazla veri sağlamak ve ilk yarış için en iyi paketi sunmak adına çalışacağız."

Sprint Yarışlarıyla ilgili düşüncelerini ise F2'deki deneyiminden yola çıkarak açıklamaya çalışan Giovinazzi, "Bunlar önemli dönemler, bu anlamda bir karar alınıyor."

"Formula 2'de de benzer bir deneyim yaşadım ama farklıydı. Bu fikri umursamıyorum. F1 her zaman yeni şeyler denemek istedi ve göreceğiz bakalım ne olacak."

"Ancak Monza'da iki yarış olması güzel olurdu, orası kesin." dedi.

Alonso gibi geri dönüşler ve takım kadrolarındaki değişikliklerin yarışların seyrinin nasıl etkileyeceğini de merak ediyor.