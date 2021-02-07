Ecclestone: "Hamilton'ın patronu olsam 'ya bunları kabul et ya da git' derdim"

Mercedes ve Lewis Hamilton arasındaki kontrat görüşmeleriyle ilgili haberler tüm hızıyla devam ediyor.

F1-Insider.com'un edindiği bilgilere göre Hamilton ve Mercedes, pilotun 2020 sonunda biten kontratı uzatma konusunda anlaştılar. Resmi açıklama ise önümüzdeki hafta yapılacak.

F1-Insider.com'un "Verstappen maddesi" olarak tabir ettiği şey, Hamilton'ın yeni kontratından daha çok konuşuluyor çünkü Hamilton, bu madde sayesinde yanında yarışabileceği ismi veto edebilecek. Bu, Hamilton'ın istemediği biriyle takım arkadaşı olmayacağı anlamına geliyor.

Site, Hamilton'ın bu maddeyi Max Verstappen'in gelecekte Mercedes'e katılma ihtimaline karşı istediğini öne sürerken, F1'in eski patronu Bernie Ecclestone bu iddialar üzerine açıklamalarda bulundu.

Bir sürücünün takım içindeki etkisi hakkında konuşan Ecclestone, "Ben olsam Lewis'e çok açık şekilde 'Ya sana sunduğumuz şeyi al ya da git. Herkes değiştirilebilir. Buraya kimin geleceğine bir tek kişi karar verir ve o kişi benim' derdim." dedi.

Daha önce takım sahibi de olan Ecclestone, o günleri hatırlayarak şöyle dedi: "1983'te Nelson Piquet ile şampiyon olduk. 1984'te yanında kim olacağını seçmem gerekiyordu. Ayrton Senna adında genç bir Brezilyalı sürücüyle oldukça iyi bir test yaptık. Ben onun gelmesini istedim. Nelson bunu duyduğunda hemen öfkelendi ve küstahça tepki gösterdi. Senna'yı takım arkadaşı olarak istemiyordu. Potansiyelini hemen anlamıştı ama umursamadım."

"Ancak ana sponsorumuz Parmalat iki Brezilyalı istemiyordu. Her şeyi dikkatlice düşündüm. Sonuçta takım içinde huzur benim için daha önemliydi. Yine de Senna'nın başka bir yerde yarışmasını sağladım: Toleman'a geçirdim. Geleceğin süper yıldızı olacağını biliyordum. Bu yüzden onu Formula 1'de gerçekten görmek istedim."

Ayrıca Williams'ta yarıştığı dönemde, Alain Prost da Senna'yı veto etmişti.

Ecclestone, "Frank Williams çaresizdi. Planı ikisiyle de yarışmaktı. Frank'e ilk yıl Prost'la yarışmasını, şampiyonluğu kazanmasını ve ardından ertesi yıl için onu bırakıp Senna'yı almasını tavsiye ettim. Öyle de oldu." dedi.

Sonrasında Michael Schumacher ve Hamilton'ı karşılaştıran Ecclestone, "Michael'ın böyle bir maddeye ihtiyacı bile yoktu çünkü açıkça 1 numaraydı. Ferrari onunla zafer kazandığı döneme dönmek istedi. Bu yüzden Jean Todt önceden ona hangi takım arkadaşına sahip olmak istediğini sürdü. Michael'a bakarsanız Eddie Irvine, Rubens Barrichello ve Felipe Massa ile iyi anlaştı. Eğer Michael istemeseydi, sonunda Ferrari'yle birlikte yarışamazlardı." dedi.