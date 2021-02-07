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Formula 1 / Haberler

Alonso'nun dönüşüyle 2021'de F1 gridinde toplam 14 şampiyonluk olacak

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Alonso'nun dönüşüyle 2021'de F1 gridinde toplam 14 şampiyonluk olacak
Ekleyen:
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Çeviren: Kemal Şengül, Editör

Fernando Alonso'nun dönüşü ve Lewis Hamilton'ın yedinci şampiyonluğunu kazanmasının ardından yeni sezonda gridde toplam 14 şampiyonluk olacak.

Mercedes pilotu Lewis Hamilton, geçen yıl kariyerinin yedinci dünya şampiyonluğunu yakalamayı başarmış ve bu alanda Michael Schumacher'in şampiyonluk sayısını yakalamıştı.

Ayrıca yeni sezonda çifte dünya şampiyonu Fernando Alonso da Alpine ile spora geri dönüş yapacak.

Gridde bu iki şampiyona sahip ek olarak dört kez dünya şampiyonu Sebastian Vettel ve 2007 dünya şampiyonu Kimi Raikkonen de var.

Bu, 2012'den sonra ilk kez gridde toplam 14 şampiyonluğa sahip pilotların yer alacağı anlamına geliyor.

Son olarak 2012 yılında Michael Schumacher'in F1'deki son senesinde bu rakama ulaşılmıştı. O yıl gridde Schumacher'e ek olarak Alonso (2), Vettel (2), Raikkonen (1), Jenson Button (1) ve  Hamilton (1) vardı.

Ayrıca 2012'den sonra ilk kez gridde yedi dünya şampiyonluğuna sahip bir isim de yer alacak.

Griddeki şampiyon sayıları:

2021 (14): Hamilton (7), Vettel (4), Alonso (2), Raikkonen (1)
2012 (14): Schumacher (7), Alonso (2), Vettel (2), Raikkonen (1), Button (1), Hamilton (1)
2011 (12): Schumacher (7), Alonso (2), Vettel (1), Button (1) Hamilton (1)
2016 (11): Vettel (4), Hamilton (3), Alonso (2), Raikkonen (1), Button (1)
2018 (11): Hamilton (4), Vettel (4), Alonso (2), Raikkonen (1)
2020 (11): Hamilton (6), Vettel (4), Raikkonen (1)

Enam juara dunia F1 (ki-ka): Fernando Alonso (Ferrari), Kimi Raikkonen (Lotus GP), Michael Schumacher (Mercedes AMG), Jenson Button (McLaren), Sebastian Vettel (Red Bull Racing) dan Lewis Hamilton (McLaren) pada 2012.

Enam juara dunia F1 (ki-ka): Fernando Alonso (Ferrari), Kimi Raikkonen (Lotus GP), Michael Schumacher (Mercedes AMG), Jenson Button (McLaren), Sebastian Vettel (Red Bull Racing) dan Lewis Hamilton (McLaren) pada 2012.

Foto oleh: Andrew Ferraro / Motorsport Images

 

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Pilotlar Fernando Alonso
Takımlar Alpine
Editör I Gede Ardy Estrada

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