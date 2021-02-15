Grosjean: "Mutlu olmam için yarışmam gerekiyor!"

Grosjean, 2020 Bahreyn GP'de korkunç bir kaza yapmış ve alevlerin arasında kalmıştı. Kaza o kadar büyüktü ki, araç ikiye bölünmüştü.

Fransız pilot, bu kazayı yaptığı dönemde zaten F1'deki son yarışlarına çıktığını biliyordu.

Ancak Grosjean, böyle bir kazaya rağmen bile motor sporları kariyerini sonlandırmadı ve her ne kadar F1'den ayrılsa bile yeni sezonda IndyCar'a geçme kararı aldı.

Grosjean, bu kararı almasında ailesinin büyük bir payı olduğunu söylerken, eşi Marion'un motor sporlarının kendisi için ne kadar önemli olduğunu fark ettiğini belirtti.

Grosjean, "Kış aylarında kendime yarışmayı bırakmak isteyip istemediğimi çok sordum."

"Eşime 'Üzgünüm, muhtemelen duymak istediğin bu değil ama yarışlara geri dönmek istiyorum' dedim."

"Çok destekleyiciydi. Bana 'hayır, bunu yapmamalısın' demek yerine o da çocuklarım da tamamen arkamda durdular."

"Kim olduğumu biliyorlarsa, hayatta mutlu olmam için yarışmam gerektiğini de biliyorlar. Sonuçta bu her zaman hayatımın bir parçasıydı."

"Riski yüksek, süper hızlı pistlerde yer almamam gerektiği üzerine anlaştık, Dale de bunu anladı, gerçekten harika." dedi.

Grosjean, çocuklarını düşündüğü için Indy 500 tarzı yarışlara katılarak büyük riskle almak istemediğini de ekliyor.

"Bu konuda kendimi rahat hissetmiyorum, bu yüzden akıllıca seçimler yapmam gerekiyor. Kendim için değil, özellikle eşim ve çocuklarım için. Büyük riskler alamam, artık onları düşünmem gerekiyor."

Çocuklarına, tüm bu olanlara rağmen yarışmaya devam edeceğini nasıl söylediği sorulduğunda açık ve dürüst bir şekilde cevap Grosjean, "Çocuklarım da eşim de kalbimde gerçek bir yarışçı olduğunu biliyor, bunu yapmayı seviyorum."

"Onları da dahil ediyorum, örneğin onlarla birlikte bir kask tasarlayarak veya birlikte bir başlangıç ​​numarası seçerek..."

"Bir gün boynumu çalıştırıyordum, en büyük oğlum Sacha yanıma geldi ve 'Boynunu çalıştırmana sevindim.' dedi. Onun için çok kısa bir cümleydi ama benim için her şey anlamına geliyordu. Direksiyona geri dönme kararımdan mutlu olduğu anlamına geliyordu." dedi.

34 yaşındaki pilot, IndyCar sayesinde F1'in ciddi ve profesyonel doğasından uzaklaşacağını ve eski günlere geri döneceğini de düşünüyor.

Bunu daha detaylı olarak şöyle ifade eden Grosjean, "IndyCar'da farklı bir atmosfer olduğunu duydum, bu harika olacak. Taraftarlar çok hoş, sürücüler karavanlarının yanında mangal yapıyor, sosyalleşiyor…"

"Pistte üst düzey bir yarış var ama araç dışındayken olanlar, gençken neden yarışmaya başladığımız nedenine bize geri götürüyor yani bunu çok sevdiğimize."

"Bu, profesyonel kariyerinizde kaybettiğiniz bir şey. Bunu IndyCar'da bunu geri alabilirim ve almaya da hazırım." dedi.