Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Bahreyn GP
Biletler
28 Mar
FP1:
38 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Çin GP
Biletler
11 Nis
Canceled
R
Formula 1
Emilia Romagna GP
Biletler
18 Nis
Yarış:
61 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
İspanya GP
Biletler
09 May
Sıradaki Etkinlik
79 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Monako GP
Biletler
23 May
Yarış:
96 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Azerbaycan GP
Biletler
06 Haz
Yarış:
110 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Kanada GP
Biletler
13 Haz
Yarış:
117 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Fransa GP
Biletler
27 Haz
Yarış:
131 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Avusturya GP
Biletler
04 Tem
Sıradaki Etkinlik
135 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Britanya GP
Biletler
18 Tem
Yarış:
152 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Macaristan GP
Biletler
01 Ağu
Yarış:
166 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Belçika GP
Biletler
29 Ağu
Yarış:
194 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Hollanda GP
Biletler
05 Eyl
Yarış:
201 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
İtalya GP
Biletler
12 Eyl
Yarış:
208 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Rusya GP
Biletler
26 Eyl
Yarış:
222 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Singapur GP
Biletler
03 Eki
Sıradaki Etkinlik
226 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Japonya GP
Biletler
10 Eki
Yarış:
236 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Birleşik Devletler GP
Biletler
24 Eki
Yarış:
251 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Meksika GP
Biletler
31 Eki
Yarış:
258 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Brezilya GP
Biletler
07 Kas
Yarış:
264 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Avustralya GP
Biletler
21 Kas
Yarış:
278 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Suudi Arabistan GP
Biletler
05 Ara
Yarış:
292 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Abu Dabi GP
Biletler
12 Ara
Yarış:
299 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki
Formula 1 / Son dakika

Grosjean: "Mutlu olmam için yarışmam gerekiyor!"

paylaşım
yorumlar
Grosjean: "Mutlu olmam için yarışmam gerekiyor!"
Ekleyen:
, Editör

Grosjean, Bahreyn'deki korkunç kazası sonrasında yarışlara dönüp dönmemek için çok düşündüğünü ve ailesinin bu kararında ne kadar etkili olduğunu söyledi. "Mutlu olmam için yarışmam gerekiyor" diyen Grosjean, ailesinin de bunu çok iyi bildiğini ifade etti.

Grosjean, 2020 Bahreyn GP'de korkunç bir kaza yapmış ve alevlerin arasında kalmıştı. Kaza o kadar büyüktü ki, araç ikiye bölünmüştü.

Fransız pilot, bu kazayı yaptığı dönemde zaten F1'deki son yarışlarına çıktığını biliyordu. 

Ancak Grosjean, böyle bir kazaya rağmen bile motor sporları kariyerini sonlandırmadı ve her ne kadar F1'den ayrılsa bile yeni sezonda IndyCar'a geçme kararı aldı.

Grosjean, bu kararı almasında ailesinin büyük bir payı olduğunu söylerken, eşi Marion'un motor sporlarının kendisi için ne kadar önemli olduğunu fark ettiğini belirtti.

Grosjean, "Kış aylarında kendime yarışmayı bırakmak isteyip istemediğimi çok sordum."

"Eşime 'Üzgünüm, muhtemelen duymak istediğin bu değil ama yarışlara geri dönmek istiyorum' dedim."

"Çok destekleyiciydi. Bana 'hayır, bunu yapmamalısın' demek yerine o da çocuklarım da tamamen arkamda durdular."

"Kim olduğumu biliyorlarsa, hayatta mutlu olmam için yarışmam gerektiğini de biliyorlar. Sonuçta bu her zaman hayatımın bir parçasıydı."

"Riski yüksek, süper hızlı pistlerde yer almamam gerektiği üzerine anlaştık, Dale de bunu anladı, gerçekten harika." dedi.

Grosjean, çocuklarını düşündüğü için Indy 500 tarzı yarışlara katılarak büyük riskle almak istemediğini de ekliyor.

"Bu konuda kendimi rahat hissetmiyorum, bu yüzden akıllıca seçimler yapmam gerekiyor. Kendim için değil, özellikle eşim ve çocuklarım için. Büyük riskler alamam, artık onları düşünmem gerekiyor." 

Çocuklarına, tüm bu olanlara rağmen yarışmaya devam edeceğini nasıl söylediği sorulduğunda açık ve dürüst bir şekilde cevap Grosjean, "Çocuklarım da eşim de kalbimde gerçek bir yarışçı olduğunu biliyor, bunu yapmayı seviyorum."

"Onları da dahil ediyorum, örneğin onlarla birlikte bir kask tasarlayarak veya birlikte bir başlangıç ​​numarası seçerek..."

"Bir gün boynumu çalıştırıyordum, en büyük oğlum Sacha yanıma geldi ve 'Boynunu çalıştırmana sevindim.' dedi. Onun için çok kısa bir cümleydi ama benim için her şey anlamına geliyordu. Direksiyona geri dönme kararımdan mutlu olduğu anlamına geliyordu." dedi.

34 yaşındaki pilot, IndyCar sayesinde F1'in ciddi ve profesyonel doğasından uzaklaşacağını ve eski günlere geri döneceğini de düşünüyor.

Bunu daha detaylı olarak şöyle ifade eden Grosjean, "IndyCar'da farklı bir atmosfer olduğunu duydum, bu harika olacak. Taraftarlar çok hoş, sürücüler karavanlarının yanında mangal yapıyor, sosyalleşiyor…"

"Pistte üst düzey bir yarış var ama araç dışındayken olanlar, gençken neden yarışmaya başladığımız nedenine bize geri götürüyor yani bunu çok sevdiğimize."

"Bu, profesyonel kariyerinizde kaybettiğiniz bir şey. Bunu IndyCar'da bunu geri alabilirim ve almaya da hazırım." dedi.

 

 

 

 

McLaren, Norris'in mental sağlık çalışmalarından "gurur duyuyor"

Önceki haber

McLaren, Norris'in mental sağlık çalışmalarından "gurur duyuyor"
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Zeynep Temel

Çok Okunanlar

1
Formula 1

MCL35M, 2021 F1 sezonunun en farklı aracı olacak

7s
2
Formula 1

2021 F1 sezonu lansmanları, bugün McLaren ile başlıyor!

7s
3
Formula 1

Verstappen, Porsche GT2 RS'ini satıyor

3s
4
Formula 1

Szafnauer: "Vettel'i eski araçlarla piste çıkaramayız çünkü motorumuz yok"

11s
5
Formula 1

McLaren, Norris'in mental sağlık çalışmalarından "gurur duyuyor"

1s
Son Haberler
Grosjean: "Mutlu olmam için yarışmam gerekiyor!"
F1

Grosjean: "Mutlu olmam için yarışmam gerekiyor!"

13dk
McLaren, Norris'in mental sağlık çalışmalarından "gurur duyuyor"
F1

McLaren, Norris'in mental sağlık çalışmalarından "gurur duyuyor"

1s
AlphaTauri, 2021 aracını ilk kez çalıştırdı
F1

AlphaTauri, 2021 aracını ilk kez çalıştırdı

2s
Perez: "Red Bull’un başarısının nedeni çok açık"
F1

Perez: "Red Bull’un başarısının nedeni çok açık"

2s
Verstappen, Porsche GT2 RS'ini satıyor
F1

Verstappen, Porsche GT2 RS'ini satıyor

3s
Son Videolar
Canlı izle: 2021 McLaren MCL35M lansmanı 00:00
Formula 1
30dk

Canlı izle: 2021 McLaren MCL35M lansmanı

AlphaTauri, AT02'yi ilk kez çalıştırdı 01:11
Formula 1
2s

AlphaTauri, AT02'yi ilk kez çalıştırdı

Ferrari SF21'in motoru çalıştırıldı 01:01
Formula 1
14 Şub 2021

Ferrari SF21'in motoru çalıştırıldı

Why Crypto Fan Tokens Are Coming To F1 in 2021 04:17
Formula 1
12 Şub 2021

Why Crypto Fan Tokens Are Coming To F1 in 2021

DÜNYA TERSİNE DÖNDÜ BU NASIL SIRALAMA!? - F1 2020 My Team Kariyeri, Bölüm 26 30:26
Formula 1
7 Şub 2021

DÜNYA TERSİNE DÖNDÜ BU NASIL SIRALAMA!? - F1 2020 My Team Kariyeri, Bölüm 26

Zeynep Temel More from
Zeynep Temel
Giovinazzi: "Yeni Alfa Romeo çok güzel görünüyor"
Formula 1 / Son dakika

Giovinazzi: "Yeni Alfa Romeo çok güzel görünüyor"

Perez: "Newey'le konuşmak, bir yarış pilotuyla konuşmak gibi"
Formula 1 / Son dakika

Perez: "Newey'le konuşmak, bir yarış pilotuyla konuşmak gibi"

Grosjean, Le Mans'a kapılarını kapatmış değil!
IndyCar / Son dakika

Grosjean, Le Mans'a kapılarını kapatmış değil!

Çok Okunanlar Bugün

MCL35M, 2021 F1 sezonunun en farklı aracı olacak
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

MCL35M, 2021 F1 sezonunun en farklı aracı olacak

2021 F1 sezonu lansmanları, bugün McLaren ile başlıyor!
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

2021 F1 sezonu lansmanları, bugün McLaren ile başlıyor!

Verstappen, Porsche GT2 RS'ini satıyor
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Verstappen, Porsche GT2 RS'ini satıyor

Szafnauer: "Vettel'i eski araçlarla piste çıkaramayız çünkü motorumuz yok"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Szafnauer: "Vettel'i eski araçlarla piste çıkaramayız çünkü motorumuz yok"

McLaren, Norris'in mental sağlık çalışmalarından "gurur duyuyor"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

McLaren, Norris'in mental sağlık çalışmalarından "gurur duyuyor"

Durumu iyiye giden Alonso, taburcu oldu
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Durumu iyiye giden Alonso, taburcu oldu

Perez: "Red Bull’un başarısının nedeni çok açık"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Perez: "Red Bull’un başarısının nedeni çok açık"

Vinales: "Yamaha, Rossi sonrası 'tam bir takım' olabilir"
MotoGP MotoGP / Son dakika

Vinales: "Yamaha, Rossi sonrası 'tam bir takım' olabilir"

Son Haberler

Grosjean: "Mutlu olmam için yarışmam gerekiyor!"
F1 Formula 1 / Son dakika

Grosjean: "Mutlu olmam için yarışmam gerekiyor!"

McLaren, Norris'in mental sağlık çalışmalarından "gurur duyuyor"
F1 Formula 1 / Son dakika

McLaren, Norris'in mental sağlık çalışmalarından "gurur duyuyor"

AlphaTauri, 2021 aracını ilk kez çalıştırdı
F1 Formula 1 / Son dakika

AlphaTauri, 2021 aracını ilk kez çalıştırdı

Perez: "Red Bull’un başarısının nedeni çok açık"
F1 Formula 1 / Son dakika

Perez: "Red Bull’un başarısının nedeni çok açık"

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.