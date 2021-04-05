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Johansson, Verstappen'in Hamilton'ı zorlayabileceğini düşünüyor!

Ekleyen:
, Editör

Eski F1 Pilotu Stefan Johansson, Lewis Hamilton'ın performansına büyük bir hayranlık beslediğini söyledi. İsviçreli, Max Verstappen'in de dünya şampiyonluğu için Hamilton kadar hazır olduğunu düşünüyor.

Johansson, Verstappen'in Hamilton'ı zorlayabileceğini düşünüyor!

Eski F1 pilotu olan Stefan Johansson, 80'li yıllarda McLaren ve Ferrari gibi büyük takımların koltuğuna oturmuştu.

Bu yüzden İsveçli pilot, iyi takımlarda olmanın ne demek olduğunu iyi bilen isimlerden biri.

RacingNews365'e konuşan Johansson, "Lewis Hamilton, F1'de gerçekten harikalar yaratıyor."

"McLaren'dan Mercedes'e geçtiğinde herkes onun deli olduğunu düşündü ama o yine de buna cesaret edebildi."

"Şu an nereye geldiğine bir bakın... Lewis, doğru zamanda doğru adımı atmanın ne kadar önemli olduğunu gösteren harika bir örnek." dedi.

Sempatik tavırlarıyla dikkat çeken İsveçli, Hamilton'a hayranlığında sadece performansının değil kişiliğinin de etkili olduğunu söyledi. İngiliz pilotun dünyaya geniş bir açıyla baktığını ve bunu takdir ettiğini ifade etti.

Tecrübeli pilot, yedi kez dünya şampiyonunu övmenin yanı sıra Max Verstappen hakkında da oldukça güzel yorumlar yaptı.

Hollandalı pilotun, Hamilton'ı dünya şampiyonluğu açısından zorlayabileceğini söyleyen Johansson, "F1'de Dünya Şampiyonu olmak için gereken şeylere sahip olan ve şampiyonluğu nasıl kazanacağını bilen sadece birkaç sürücü var. Şampiyonluğu kazanabilecek bu üç veya dört sürücü arasında Verstappen de var."

"Verstappen'in, son yıllarda dünya şampiyonluğu için mücadele eden bir pilot haline geldiğini düşünüyorum. Zaten bunun için her şeye sahip."

"Hollandalı pilot kazanmak için her fırsatı değerlendirdi ve tıpkı Hamilton gibi o da 2020'de harika bir sezon geçirdi."

Johansson, F1'den emekli olduktan sonra ABD'ye yerleşmişti. Şu an F1'i oradan takip etmeye devam ediyor. Uzaktan izleyen bir göz olarak, Hamilton sayesinde üst sınıf motor sporlarının büyümeye devam ettiğini düşünüyor:

"F1, ABD'de giderek daha popüler hale geliyor. Liberty Media, F1'in Amerika'daki tanıtımıyla ilgili gerçekten büyük adımlar attı. Netflix'in de bunda büyük rolü var. Drive to Survive burada çok iyi izleniyor."

"Yaşam tarzı ABD'de önemli bir rol oynar. Bu yüzden Hamilton çok popüler."

Amerika'nın spor açısından benzersiz bir ülke olduğunu vurgulayan İsviçreli, oradaki spor faaliyetleriyle ilgili bilgiler de verdi: "Genellikle Amerikan Futbolu, beyzbol ve basketbol gibi geleneksel sporlarına sadık kalıyorlar. NASCAR da öyle... Özellikle ülkenin orta kesiminde herkes bununla ilgileniyor."

Hem F1 hem de Amerikan yarış sporlarını yakından takip eden Johansson, yeni F1 Patronu Stefano Domenicali'nin Amerikan pazarını gözden kaçırmayacağından oldukça emin gözüküyor.

Bu konu hakkında da konuşan Johansson, "Bence Domenicali, F1 dünyasına liderlik edecek doğru kişi."

"F1'den çok iyi anlıyor. Her şeyi çok iyi yöneteceğini düşünüyorum. Domenicali aynı zamanda bu sporu, ABD gibi ülkelerde büyütmek için de doğru kişi. "

"Umarım bütçe sınırlamaları da buna da yardımcı olur ki bu kuralı Amerikalı taraftarlar da ben de çok sevdik."

"Birbiriyle rekabet edebilecek daha fazla takım göreceğimizi umuyorum. Şu an zafer için savaş var ama yeterli rekabet yok. Takımlar arasındaki farklar çok büyük." dedi.

 

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Editör Zeynep Temel

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