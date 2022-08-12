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Formula 1 Haberler

Tost: "Henüz Verstappen'in en iyi halini görmedik"

AlphaTauri patronu Franz Tost'a göre Max Verstappen henüz en iyi performansını sergilemiş değil.

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Tost: "Henüz Verstappen'in en iyi halini görmedik"
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Max Verstappen, özellikle son birkaç yıllık dönemde sürüş anlamında kendisini büyük oranda geliştirdi ve hafta sonları neredeyse hiç hata yapmıyor.

Geçen yıl Lewis Hamilton'la son yarışa kadar çekişip, şampiyonluk ipini göğüsleyen Hollandalı pilot, bu yıl geride kalan 13 yarışın ardından 80 puan farkla şampiyona lideri konumunda.

Eylül ayında 25 yaşına girecek olan Verstappen, bu yıl beş yarış daha kazandığı takdirde bir sezonda en çok yarış kazanan Michael Schumacher ve Sebastian Vettel'e katılacak.

AlphaTauri'de yarıştığı 2015 yılında Verstappen'le çalışan Franz Tost, genç sürücünün daha da gelişeceğine inanıyor.

Tost, F1-Insider.com'a şöyle dedi: "Toro Rosso koltuğunu daha henüz 17 yaşında olan ve ehliyeti dahi olmayan birine verdiğimiz için eleştirilere maruz kaldık."

"İlk antrenman seansına, en zor pistlerden biri olan Suzuka'da çıktı ve her şeyi kendinden emin şekilde yönetti."

"Formula 1 aracının yüksek hızlıyla hiçbir zaman sorun yaşamadı ve başından itibaren her şeyi kontrol atında götürdü."

"İlk yarışlarında biraz fazla agresifti. Örneğin bu, 2015 Monako'da Romain Grosjean ile yaşadığı kazaya neden oldu."

"Fakat bugün son derece yüksek bir seviyede sürüyor ve henüz en iyi seviyesini görmedik."

Tost, Verstappen'de Michael Schumacher'den izler gördüğünü de ekledi.

Tost, "Max'le ilk kez Nürburgring'de tanıştım ve o zamanlar hâlâ kartingde yarışıyordu."

"Onu seyrettiğim bir sonraki yarış Formula 3'ün Norisring ayağıydı. Yağmurda kuru çizgiyi bulan tek kişi o gibiydi, kendi sınıfındaydı."

"Bana Michael Schumacher'i hatırlattı, onun ne kadar büyük bir yetenek olduğunu görebiliyordunuz." dedi.

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