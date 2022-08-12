Gasly: "Sıralama turlarında geride kalmak, tüm hafta sonunu olumsuz etkiliyor"

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AlphaTauri geçen yıl şampiyonada beşincilik için savaşırken, düzenli olarak puan alıyordu ve bazı hafta sonları en hızlı üçüncü takımdı.

Ancak bu yıl epey geride kaldılar ve geride kalan son beş yarışın hiçbirisinde puan almayı başaramadılar.

Hal böyle olunca geçen yıla kıyasla epey geride kalmış durumdalar ve şampiyonayı da sekizinci sırada götürüyorlar.

Motorsport.com İtalya'ya konuşan Gasly, bu yılki performansı iki faktöre bağladı.

Fransız pilot, "Geçen yıla kıyasla çok daha az puana sahibiz ve bunun da iki nedeni var: Birincisi geçen yıl çok iyi olduğumuz sıralama temposunda yavaş olmamızla ilgili."

"Geçen yıl sürekli Q3'e kalıyordum, Q1'i sadece tek bir lastik setiyle geçiyordum. Bu sezon bizi etkileyen ilk şey bu; Sıralama turlarında rekabetçi değiliz ve bu da bizi olumsuz etkiliyor."

Pierre Gasly, AlphaTauri AT03 Fotoğraf: Red Bull Content Pool

"İkincisi Alfa Romeo gibi rakiplerimizin attığı adımlar. Alpine ve Haas çok gelişti. Geçen yıl orta gruptaki takımların önünde yer alıyorduk. Leclerc'i sıralama turlarında kaç kez geçtiğimizi hatırlamıyorum bile."

"Adeta takım arkadaşım gibiydi! Hep beşinci ve altıncıydık. Bu yıl ise durum çok farklı. Çok rekabetçi olmamanın yanı sıra, birkaç sorun da ardı."

"Gride geliş turunda veya yarış esnasında tabanın hasar alması, temaslar, kazalar, mekanik problemler, fren sorunları hatta Monako'da tura başlamayı bir saniye ile kaçırmama neden olan zaman problemi... Yani çok fazla faktör var."

"Bazen puan alabilirdik ama arkadan başlarsanız, ilk virajda her zaman çok fazla risk alırsınız, kendinizi beklenmedik olaylar içerisinde bulursunuz ve genel manada bunun şampiyonaya yansıması büyük oldu."

"Geçen sezonki kadar iyi olmayan böyle bir araçla bile, şu an sahip olduğumuzdan en az 15 puan daha fazlasını alabilirdik fakat öngörülemeyen pek çok olay bizi mahvetti." dedi.