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Formula 1 Haberler

Perez: "Ayar anlamında Verstappen'le tercihlerimiz farklı"

Sergio Perez, Red Bull RB18'le ilgili ayar tercihlerinin takım arkadaşı Max Verstappen'e oranla farklı olduğunu dile getirdi.

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Perez: "Ayar anlamında Verstappen'le tercihlerimiz farklı"
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Geçen yıl Red Bull'la karmaşık bir ilk sezonu geride bırakan Perez, 2022'nin ilk yarışlarında takım arkadaşı Max Verstappen'in temposunu yakaladı ve Monako'da galibiyete ulaşmayı başardı.

Ancak son yarışlarda Perez'in araçtan en iyisini çıkarmakta zorlandığı görülebiliyordu ve bundan ötürü bitime dokuz yarış kala fark 85 puana kadar çıktı.

RacingNews365'in özel röportajında Perez, bu yılki aracın kendisine daha iyi uyduğunu ancak Verstappen'le sürüş tarzlarının farklı olduğunu belirtti.

Perez, "Bu yıl takımla ikinci sezonumu geçirmek ve kuralların değişmiş olması kesinlikle bana yardım etti."

"Şimdiye kadar iyi bir ilerleme kaydettik ve bu sezon araçta kendimi rahat hissediyorum. Bu da performansımı olumlu etkiliyor."

"RB18'i ayarlama söz konusu olduğunda Max'le genellikle farklı tercihlerimiz oluyor."

"Bazen oldukça benzer yaklaşımlarımız var ancak bazı hafta sonları gözle görülür şekilde farklı olabiliyor."

"En önemli fark gaz pedalını kullanma ve fren yapma şeklimiz. Ancak bunun ötesinde sürüş stili açısından karşılaştırma yapmak çok zor çünkü her seferinde değişiyor." dedi.

Ancak Perez, farklı tarzları olsa bile bunun güncelleme hazırlarken takımın işini zorlaştırmadığını düşünüyor.

"Aracı geliştirmeye çalışırken ikimiz de aynı yönde ilerlemeye çalışıyoruz."

"Sonunda güncellemeyi getiren takım ve biz de her hafta sonu bundan en iyi şekilde faydalanmaya çalışıyoruz."

Max Verstappen, Red Bull Racing RB18

Max Verstappen, Red Bull Racing RB18

Fotoğraf: Red Bull Content Pool

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