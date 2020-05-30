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Formula 1 / Nostalji

Tarihte bugün: 30 Mayıs

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Tarihte bugün: 30 Mayıs
Ekleyen:
, Editör
30 May 2020 14:48

Tarih kitaplarımızı ve fotoğraf arşivimizi açtık, sizler için 30 Mayıs tarihinde yaşanan önemli olayları derledik.

1965

1965 Monaco GP gerçekleşti ve Graham Hill, 0.3 saniye farkla pole pozisyonunu aldı.

100 tur üzerinden gerçekleştirilen yarışa Hill damga vurdu. En yakın rakibi Lorenzo Bandini'nin 1 dakika 4 saniye önünde galibiyete ulaşan Hill, üçüncü Jackie Stewart'a kadar herkese tur bindirdi.

Stewart, o yarışı üçüncü bitirerek kariyerinin ilk podyumunu yakaladı. Dördüncü olan John Surtees'in son turda benzini bitti ve ikinci sıradan dördüncülüğe geriledi.

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Graham Hill, BRM P261

Graham Hill, BRM P261
1/2

Fotoğraf: LAT Images

Lorenzo Bandini, Ferrari 1512

Lorenzo Bandini, Ferrari 1512
2/2

Fotoğraf: LAT Images

 

1976

1976 Monaco GP sıralama turlarında Niki Lauda, takım arkadaşı Clay Regazzoni'nin önünde pole pozisyonunu kazandı.

Sadece 20 aracın katıldığı ve çok azının finiş gördüğü yarışta zafer Lauda'nın oldu.

Avusturyalı pilotun en yakın takipçisi Tyrrell pilotu Jody Scheckter'di. Patrick Depailler ise üçüncü oldu.

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Niki Lauda, Ferrari 312T2

Niki Lauda, Ferrari 312T2
1/4

Fotoğraf: Rainer W. Schlegelmilch

Niki Lauda, Ferrari ve James Hunt, McLaren

Niki Lauda, Ferrari ve James Hunt, McLaren
2/4

Fotoğraf: Sutton Images

James Hunt

James Hunt
3/4

Fotoğraf: Rainer W. Schlegelmilch

1973 - 1976  Formula 1 Grand Prix Otomobilleri yarışı

1973 - 1976  Formula 1 Grand Prix Otomobilleri yarışı
4/4

Fotoğraf: Jean-Philippe Legrand

 

 

1999

İspanya sıralama turlarını Mika Hakkinen 0.131 saniye farkla ilk sırada tamamladı.

Ertesi gün 6.2 saniye farkla zafere ulaştı ve David Coulthard, McLaren'a podyumu getirdi.

Michael Schumacher de Ferrari ile podyumu tamamladı.

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Podyum: David Coulthard, McLaren, Adrian Newey, yarış galibi Mika Hakkinen, McLaren, 3. Michael Schumacher, Ferrari

Podyum: David Coulthard, McLaren, Adrian Newey, yarış galibi Mika Hakkinen, McLaren, 3. Michael Schumacher, Ferrari
1/2

Fotoğraf: Sutton Images

Mika Hakkinen, McLaren MP4-14

Mika Hakkinen, McLaren MP4-14
2/2

Fotoğraf: Sutton Images

 

 

2004

Michael Schumacher, 2004 Avrupa GP sıralama turlarına damga vurdu ve sürpriz şekilde ikinci olan Takuma Sato'nun 0.6 saniye önünde pole pozisyonunu kazandı.

Ertesi gün takım arkadaşı Rubens Barrichello'nun 17.9 saniye önünde zafere ulaşan Schumacher, galibiyetlerine bir yenisini daha ekledi.

Ferrari ise duble yaptı.

Jenson Button üçüncü olurken, iki McLaren ve motor patlatan Takuma Sato finiş göremediler.

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Yarış galibi Michael Schumacher

Yarış galibi Michael Schumacher
1/7

Fotoğraf: Bridgestone Corporation

Yarış galibi Michael Schumacher kutlama yapıyor ve Rubens Barrichello

Yarış galibi Michael Schumacher kutlama yapıyor ve Rubens Barrichello
2/7

Fotoğraf: Ferrari Media Center

Yarış galibi Michael Schumacher kutlama yapıyor ve Rubens Barrichello

Yarış galibi Michael Schumacher kutlama yapıyor ve Rubens Barrichello
3/7

Fotoğraf: Bridgestone Corporation

Yarış galibi Michael Schumacher

Yarış galibi Michael Schumacher
4/7

Fotoğraf: Ferrari Media Center

Pitstop, Michael Schumacher

Pitstop, Michael Schumacher
5/7

Fotoğraf: Bridgestone Corporation

Start: Michael Schumacher ve field

Start: Michael Schumacher ve field
6/7

Fotoğraf: Shell Motorsport

Start: Michael Schumacher ve field

Start: Michael Schumacher ve field
7/7

Fotoğraf: LAT Images

 

 

2010

Belki de en unutulmaz Türkiye yarışı olan 2010 Türkiye GP gerçekleşti.

Cumartesi günü Mark Webber pole pozisyonunu alırken, Lewis Hamilton ikinci ve Sebastian Vettel üçüncü oldu.

Ertesi gün Mark Webber lider, Sebastian Vettel ikinciydi. Ancak 39. tura gelindiğinde Vettel, Webber'i geçmeye çalıştı ve ikili arasında temas yaşandı.

Vettel yarış dışı kaldı ve Webber geriye düştü.

McLaren pilotlarının mücadelesini Lewis Hamilton kazandı ve zafere ulaştı. Jenson Button ikinci ve Webber üçüncü oldu.

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Mark Webber, Red Bull Racing RB6, Sebastian Vettel, Red Bull Racing RB6

Mark Webber, Red Bull Racing RB6, Sebastian Vettel, Red Bull Racing RB6
1/12

Fotoğraf: LAT Images

Race start, Mark Webber, Red Bull Racing ve Sebastian Vettel, Red Bull Racing

Race start, Mark Webber, Red Bull Racing ve Sebastian Vettel, Red Bull Racing
2/12

Fotoğraf: XPB Images

Mark Webber, Red Bull Racing ve Sebastian Vettel, Red Bull Racing

Mark Webber, Red Bull Racing ve Sebastian Vettel, Red Bull Racing
3/12

Fotoğraf: XPB Images

Mark Webber, Red Bull Racing ve Sebastian Vettel, Red Bull Racing kaza

Mark Webber, Red Bull Racing ve Sebastian Vettel, Red Bull Racing kaza
4/12

Fotoğraf: XPB Images

Mark Webber, Red Bull Racing ve Sebastian Vettel, Red Bull Racing kaza

Mark Webber, Red Bull Racing ve Sebastian Vettel, Red Bull Racing kaza
5/12

Fotoğraf: XPB Images

Mark Webber, Red Bull Racing ve Sebastian Vettel, Red Bull Racing kaza

Mark Webber, Red Bull Racing ve Sebastian Vettel, Red Bull Racing kaza
6/12

Fotoğraf: XPB Images

Mark Webber, Red Bull Racing ve Sebastian Vettel, Red Bull Racing kaza

Mark Webber, Red Bull Racing ve Sebastian Vettel, Red Bull Racing kaza
7/12

Fotoğraf: XPB Images

Mark Webber, Red Bull Racing ve Sebastian Vettel, Red Bull Racing kaza

Mark Webber, Red Bull Racing ve Sebastian Vettel, Red Bull Racing kaza
8/12

Fotoğraf: XPB Images

Yarış galibi Lewis Hamilton, McLaren Mercedes, 2. Jenson Button, McLaren Mercedes

Yarış galibi Lewis Hamilton, McLaren Mercedes, 2. Jenson Button, McLaren Mercedes
9/12

Fotoğraf: XPB Images

Podyum: Yarış galibi Lewis Hamilton, McLaren Mercedes, 2. Jenson Button, McLaren Mercedes, 3. Mark W

Podyum: Yarış galibi Lewis Hamilton, McLaren Mercedes, 2. Jenson Button, McLaren Mercedes, 3. Mark W
10/12

Fotoğraf: XPB Images

Podyum: Yarış galibi Lewis Hamilton, McLaren Mercedes, 2. Jenson Button, McLaren Mercedes, 3. Mark W

Podyum: Yarış galibi Lewis Hamilton, McLaren Mercedes, 2. Jenson Button, McLaren Mercedes, 3. Mark W
11/12

Fotoğraf: XPB Images

Mclaren team celebration, Nicole Scherzinger, Şarkıcı Pussycat Dolls ve kız arkadaşı, Lewis Hamilton, Lewis Hamilton, McLaren Mercedes, Jenson Button, McLaren Mercedes

Mclaren team celebration, Nicole Scherzinger, Şarkıcı Pussycat Dolls ve kız arkadaşı, Lewis Hamilton, Lewis Hamilton, McLaren Mercedes, Jenson Button, McLaren Mercedes
12/12

Fotoğraf: XPB Images

 

Doğum günleri

Eski Formula 1 pilotları Andrea Montermini ve Gimmi Bruni dünyaya geldi.

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Andrea Montermini, Forti FG01B Ford

Andrea Montermini, Forti FG01B Ford
1/5

Fotoğraf: Ercole Colombo

Andrea Montermini, Forti FG01B Ford

Andrea Montermini, Forti FG01B Ford
2/5

Fotoğraf: LAT Images

Pitstop, Gianmaria Bruni

Pitstop, Gianmaria Bruni
3/5

Fotoğraf: Minardi Formula 1

Gianmaria Bruni, Minardi Cosworth PS04B

Gianmaria Bruni, Minardi Cosworth PS04B
4/5

Fotoğraf: James Moy

Gianmaria Bruni

Gianmaria Bruni
5/5

Fotoğraf: Minardi Formula 1

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Editör İnci Beğen

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