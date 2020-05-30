Tarihte bugün: 30 Mayıs

Tarih kitaplarımızı ve fotoğraf arşivimizi açtık, sizler için 30 Mayıs tarihinde yaşanan önemli olayları derledik.
1965
1965 Monaco GP gerçekleşti ve Graham Hill, 0.3 saniye farkla pole pozisyonunu aldı.
100 tur üzerinden gerçekleştirilen yarışa Hill damga vurdu. En yakın rakibi Lorenzo Bandini'nin 1 dakika 4 saniye önünde galibiyete ulaşan Hill, üçüncü Jackie Stewart'a kadar herkese tur bindirdi.
Stewart, o yarışı üçüncü bitirerek kariyerinin ilk podyumunu yakaladı. Dördüncü olan John Surtees'in son turda benzini bitti ve ikinci sıradan dördüncülüğe geriledi.
Graham Hill, BRM P261
Fotoğraf: LAT Images
Lorenzo Bandini, Ferrari 1512
Fotoğraf: LAT Images
1976
1976 Monaco GP sıralama turlarında Niki Lauda, takım arkadaşı Clay Regazzoni'nin önünde pole pozisyonunu kazandı.
Sadece 20 aracın katıldığı ve çok azının finiş gördüğü yarışta zafer Lauda'nın oldu.
Avusturyalı pilotun en yakın takipçisi Tyrrell pilotu Jody Scheckter'di. Patrick Depailler ise üçüncü oldu.
Niki Lauda, Ferrari 312T2
Fotoğraf: Rainer W. Schlegelmilch
Niki Lauda, Ferrari ve James Hunt, McLaren
Fotoğraf: Sutton Images
James Hunt
Fotoğraf: Rainer W. Schlegelmilch
1973 - 1976 Formula 1 Grand Prix Otomobilleri yarışı
Fotoğraf: Jean-Philippe Legrand
1999
İspanya sıralama turlarını Mika Hakkinen 0.131 saniye farkla ilk sırada tamamladı.
Ertesi gün 6.2 saniye farkla zafere ulaştı ve David Coulthard, McLaren'a podyumu getirdi.
Michael Schumacher de Ferrari ile podyumu tamamladı.
Podyum: David Coulthard, McLaren, Adrian Newey, yarış galibi Mika Hakkinen, McLaren, 3. Michael Schumacher, Ferrari
Fotoğraf: Sutton Images
Mika Hakkinen, McLaren MP4-14
Fotoğraf: Sutton Images
2004
Michael Schumacher, 2004 Avrupa GP sıralama turlarına damga vurdu ve sürpriz şekilde ikinci olan Takuma Sato'nun 0.6 saniye önünde pole pozisyonunu kazandı.
Ertesi gün takım arkadaşı Rubens Barrichello'nun 17.9 saniye önünde zafere ulaşan Schumacher, galibiyetlerine bir yenisini daha ekledi.
Ferrari ise duble yaptı.
Jenson Button üçüncü olurken, iki McLaren ve motor patlatan Takuma Sato finiş göremediler.
Yarış galibi Michael Schumacher
Fotoğraf: Bridgestone Corporation
Yarış galibi Michael Schumacher kutlama yapıyor ve Rubens Barrichello
Fotoğraf: Ferrari Media Center
Yarış galibi Michael Schumacher kutlama yapıyor ve Rubens Barrichello
Fotoğraf: Bridgestone Corporation
Yarış galibi Michael Schumacher
Fotoğraf: Ferrari Media Center
Pitstop, Michael Schumacher
Fotoğraf: Bridgestone Corporation
Start: Michael Schumacher ve field
Fotoğraf: Shell Motorsport
Start: Michael Schumacher ve field
Fotoğraf: LAT Images
2010
Belki de en unutulmaz Türkiye yarışı olan 2010 Türkiye GP gerçekleşti.
Cumartesi günü Mark Webber pole pozisyonunu alırken, Lewis Hamilton ikinci ve Sebastian Vettel üçüncü oldu.
Ertesi gün Mark Webber lider, Sebastian Vettel ikinciydi. Ancak 39. tura gelindiğinde Vettel, Webber'i geçmeye çalıştı ve ikili arasında temas yaşandı.
Vettel yarış dışı kaldı ve Webber geriye düştü.
McLaren pilotlarının mücadelesini Lewis Hamilton kazandı ve zafere ulaştı. Jenson Button ikinci ve Webber üçüncü oldu.
Mark Webber, Red Bull Racing RB6, Sebastian Vettel, Red Bull Racing RB6
Fotoğraf: LAT Images
Race start, Mark Webber, Red Bull Racing ve Sebastian Vettel, Red Bull Racing
Fotoğraf: XPB Images
Mark Webber, Red Bull Racing ve Sebastian Vettel, Red Bull Racing
Fotoğraf: XPB Images
Mark Webber, Red Bull Racing ve Sebastian Vettel, Red Bull Racing kaza
Fotoğraf: XPB Images
Mark Webber, Red Bull Racing ve Sebastian Vettel, Red Bull Racing kaza
Fotoğraf: XPB Images
Mark Webber, Red Bull Racing ve Sebastian Vettel, Red Bull Racing kaza
Fotoğraf: XPB Images
Mark Webber, Red Bull Racing ve Sebastian Vettel, Red Bull Racing kaza
Fotoğraf: XPB Images
Mark Webber, Red Bull Racing ve Sebastian Vettel, Red Bull Racing kaza
Fotoğraf: XPB Images
Yarış galibi Lewis Hamilton, McLaren Mercedes, 2. Jenson Button, McLaren Mercedes
Fotoğraf: XPB Images
Podyum: Yarış galibi Lewis Hamilton, McLaren Mercedes, 2. Jenson Button, McLaren Mercedes, 3. Mark W
Fotoğraf: XPB Images
Podyum: Yarış galibi Lewis Hamilton, McLaren Mercedes, 2. Jenson Button, McLaren Mercedes, 3. Mark W
Fotoğraf: XPB Images
Mclaren team celebration, Nicole Scherzinger, Şarkıcı Pussycat Dolls ve kız arkadaşı, Lewis Hamilton, Lewis Hamilton, McLaren Mercedes, Jenson Button, McLaren Mercedes
Fotoğraf: XPB Images
Doğum günleri
Eski Formula 1 pilotları Andrea Montermini ve Gimmi Bruni dünyaya geldi.
Andrea Montermini, Forti FG01B Ford
Fotoğraf: Ercole Colombo
Andrea Montermini, Forti FG01B Ford
Fotoğraf: LAT Images
Pitstop, Gianmaria Bruni
Fotoğraf: Minardi Formula 1
Gianmaria Bruni, Minardi Cosworth PS04B
Fotoğraf: James Moy
Gianmaria Bruni
Fotoğraf: Minardi Formula 1
Alakalı video
Önceki haber
Hakkinen, Bottas'ın 2020'de şampiyon olabileceğini düşünüyor
Sonraki haber
Bir zamanların üstün takımı Williams neden satılığa çıkarıldı?
Bu Haber Hakkında
|Seri
|Formula 1
|Editör
|İnci Beğen