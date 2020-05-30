Tarihte bugün: 30 Mayıs

1965

1965 Monaco GP gerçekleşti ve Graham Hill, 0.3 saniye farkla pole pozisyonunu aldı.

100 tur üzerinden gerçekleştirilen yarışa Hill damga vurdu. En yakın rakibi Lorenzo Bandini'nin 1 dakika 4 saniye önünde galibiyete ulaşan Hill, üçüncü Jackie Stewart'a kadar herkese tur bindirdi.

Stewart, o yarışı üçüncü bitirerek kariyerinin ilk podyumunu yakaladı. Dördüncü olan John Surtees'in son turda benzini bitti ve ikinci sıradan dördüncülüğe geriledi.

Slider Liste Graham Hill, BRM P261 1 / 2 Fotoğraf: LAT Images Lorenzo Bandini, Ferrari 1512 2 / 2 Fotoğraf: LAT Images

1976

1976 Monaco GP sıralama turlarında Niki Lauda, takım arkadaşı Clay Regazzoni'nin önünde pole pozisyonunu kazandı.

Sadece 20 aracın katıldığı ve çok azının finiş gördüğü yarışta zafer Lauda'nın oldu.

Avusturyalı pilotun en yakın takipçisi Tyrrell pilotu Jody Scheckter'di. Patrick Depailler ise üçüncü oldu.

Slider Liste Niki Lauda, Ferrari 312T2 1 / 4 Fotoğraf: Rainer W. Schlegelmilch Niki Lauda, Ferrari ve James Hunt, McLaren 2 / 4 Fotoğraf: Sutton Images James Hunt 3 / 4 Fotoğraf: Rainer W. Schlegelmilch 1973 - 1976 Formula 1 Grand Prix Otomobilleri yarışı 4 / 4 Fotoğraf: Jean-Philippe Legrand

1999

İspanya sıralama turlarını Mika Hakkinen 0.131 saniye farkla ilk sırada tamamladı.

Ertesi gün 6.2 saniye farkla zafere ulaştı ve David Coulthard, McLaren'a podyumu getirdi.

Michael Schumacher de Ferrari ile podyumu tamamladı.

Slider Liste Podyum: David Coulthard, McLaren, Adrian Newey, yarış galibi Mika Hakkinen, McLaren, 3. Michael Schumacher, Ferrari 1 / 2 Fotoğraf: Sutton Images Mika Hakkinen, McLaren MP4-14 2 / 2 Fotoğraf: Sutton Images

2004

Michael Schumacher, 2004 Avrupa GP sıralama turlarına damga vurdu ve sürpriz şekilde ikinci olan Takuma Sato'nun 0.6 saniye önünde pole pozisyonunu kazandı.

Ertesi gün takım arkadaşı Rubens Barrichello'nun 17.9 saniye önünde zafere ulaşan Schumacher, galibiyetlerine bir yenisini daha ekledi.

Ferrari ise duble yaptı.

Jenson Button üçüncü olurken, iki McLaren ve motor patlatan Takuma Sato finiş göremediler.

Slider Liste Yarış galibi Michael Schumacher 1 / 7 Fotoğraf: Bridgestone Corporation Yarış galibi Michael Schumacher kutlama yapıyor ve Rubens Barrichello 2 / 7 Fotoğraf: Ferrari Media Center Yarış galibi Michael Schumacher kutlama yapıyor ve Rubens Barrichello 3 / 7 Fotoğraf: Bridgestone Corporation Yarış galibi Michael Schumacher 4 / 7 Fotoğraf: Ferrari Media Center Pitstop, Michael Schumacher 5 / 7 Fotoğraf: Bridgestone Corporation Start: Michael Schumacher ve field 6 / 7 Fotoğraf: Shell Motorsport Start: Michael Schumacher ve field 7 / 7 Fotoğraf: LAT Images

2010

Belki de en unutulmaz Türkiye yarışı olan 2010 Türkiye GP gerçekleşti.

Cumartesi günü Mark Webber pole pozisyonunu alırken, Lewis Hamilton ikinci ve Sebastian Vettel üçüncü oldu.

Ertesi gün Mark Webber lider, Sebastian Vettel ikinciydi. Ancak 39. tura gelindiğinde Vettel, Webber'i geçmeye çalıştı ve ikili arasında temas yaşandı.

Vettel yarış dışı kaldı ve Webber geriye düştü.

McLaren pilotlarının mücadelesini Lewis Hamilton kazandı ve zafere ulaştı. Jenson Button ikinci ve Webber üçüncü oldu.

Slider Liste Mark Webber, Red Bull Racing RB6, Sebastian Vettel, Red Bull Racing RB6 1 / 12 Fotoğraf: LAT Images Race start, Mark Webber, Red Bull Racing ve Sebastian Vettel, Red Bull Racing 2 / 12 Fotoğraf: XPB Images Mark Webber, Red Bull Racing ve Sebastian Vettel, Red Bull Racing 3 / 12 Fotoğraf: XPB Images Mark Webber, Red Bull Racing ve Sebastian Vettel, Red Bull Racing kaza 4 / 12 Fotoğraf: XPB Images Mark Webber, Red Bull Racing ve Sebastian Vettel, Red Bull Racing kaza 5 / 12 Fotoğraf: XPB Images Mark Webber, Red Bull Racing ve Sebastian Vettel, Red Bull Racing kaza 6 / 12 Fotoğraf: XPB Images Mark Webber, Red Bull Racing ve Sebastian Vettel, Red Bull Racing kaza 7 / 12 Fotoğraf: XPB Images Mark Webber, Red Bull Racing ve Sebastian Vettel, Red Bull Racing kaza 8 / 12 Fotoğraf: XPB Images Yarış galibi Lewis Hamilton, McLaren Mercedes, 2. Jenson Button, McLaren Mercedes 9 / 12 Fotoğraf: XPB Images Podyum: Yarış galibi Lewis Hamilton, McLaren Mercedes, 2. Jenson Button, McLaren Mercedes, 3. Mark W 10 / 12 Fotoğraf: XPB Images Podyum: Yarış galibi Lewis Hamilton, McLaren Mercedes, 2. Jenson Button, McLaren Mercedes, 3. Mark W 11 / 12 Fotoğraf: XPB Images Mclaren team celebration, Nicole Scherzinger, Şarkıcı Pussycat Dolls ve kız arkadaşı, Lewis Hamilton, Lewis Hamilton, McLaren Mercedes, Jenson Button, McLaren Mercedes 12 / 12 Fotoğraf: XPB Images

Doğum günleri

Eski Formula 1 pilotları Andrea Montermini ve Gimmi Bruni dünyaya geldi.

Slider Liste Andrea Montermini, Forti FG01B Ford 1 / 5 Fotoğraf: Ercole Colombo Andrea Montermini, Forti FG01B Ford 2 / 5 Fotoğraf: LAT Images Pitstop, Gianmaria Bruni 3 / 5 Fotoğraf: Minardi Formula 1 Gianmaria Bruni, Minardi Cosworth PS04B 4 / 5 Fotoğraf: James Moy Gianmaria Bruni 5 / 5 Fotoğraf: Minardi Formula 1

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