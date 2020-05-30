Bir zamanların üstün takımı Williams neden satılığa çıkarıldı?

Williams F1 takımı, son senelerde artan harcamalar karşısında gider gelir dengesi kurmaya çalışırken büyük darbe almıştı. Gelir kalemleri, pist üstündeki performansın gerilemesinden olumsuz etkilendi. 2015'te şampiyonada 3. olmayı başaran takım 2018 ve 2019'da son sırada yer almaktan kurtulamadı.

F1'de sonuçlar size gelir sağlar. Bu acı bir gerçek. Pist üstünde iyi performans gösteremiyorsanız, sonunda rekabetçi olmak için verdiğiniz mücadeleyi tersine çeviren kısır bir döngünün içerisine düşersiniz.

Frank Williams önceden Patrick Head ile ortaktı ve her zaman takımın tamamını satışına karşı çıktı.

Seneler boyunca Williams birçok teklif aldı ancak bu onun aile şirketiydi. Head sonunda satmanın zamanın geldiğini söylese de Williams her zaman karşı çıktı.

Toto Wolff 2009'da takımdan hisse aldı. Wolff'un daha sonra Mercedes'e yönelmesiyle onun hisselerini Amerikalı iş adamı Brad Hollinger satın aldı. Hollinger'in hâlâ % 17 civarında hissesi bulunuyor.

Williams 2011'de Frankfurt Borsası'nda hisselerininin % 20'sini halka sundu. Bu hisselerin büyük çoğunluğu Head'e, az bir bölümü Williams'a aitti.

2019 Aralık ayında başarılı Advanced Engineering bölümünün satılmasıyla büyük bir yeniden yapılanma oldu ve Williams Group şirketin o bölümünün çoğunu sattı.

Claire Williams, Deputy Team Principal, Williams Racing Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

Williams, yatırımcı ya da takıma yeni sahip arayan tek F1 takımı değil. Ancak borsaya kayıtlı bir şirket olarak finansal konularda şeffaf olma ile alakalı yasal sorumluluklara sahip.

Bu açıdan cuma günü takımın satışı ile ilgili yapılan açıklamalar sıra dışıydı diyebiliriz.

Yapılan açıklamada, “Williams Grand Prix Holding (WGPH) Yönetim Kurulu, şirket için mevcut olan tüm stratejik seçeneklerin incelemesini istiyor. Dikkate alınacak seçenekler arasında -bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla- işletme için yeni sermaye arttırımı, WGPH'nin azınlık hissesinin satışı veya tüm şirketin potansiyel satışı da dahil olmak üzere, WGPH'nin çoğunluk hissesinin satışı bulunuyor."

"Henüz doğru adımın ne olduğu konusunda herhangi bir karar verilmemiş olsa da, ilgili taraflarla tartışmaları kolaylaştırmak istiyoruz ve bu yüzden 'resmi satış sürecinin' başladığını duyuruyoruz."

"Resmi satış süreci ile ilgili tarafların, WGPH kurulunu tatmin edici şartlarda WGPH ile bir gizlilik anlaşması yapması gerekecektir.

“Şirket daha sonra ilgili taraflara iş hakkında belirli bilgiler sağlamayı ve ardından ilgili tarafların tekliflerini sunmaya davet edilmesini amaçlıyor.” sözlerine yer verildi.

Bu gelişme Williams'ın 2019 yılı finansal durumuna paralel bir durum. 2018'de ekonomik açıdan sağlam bir yıl geçirilmesinin ardından 2019'da, Advanced Engineering bölümünün finansal rakamları eklenmesine rağmen Williams Grubu'nun geliri 176.5 milyon pound'dan 160.2 milyon pound'a gerilemekten kurtulamadı.

Özellikle yarış takımının gelirleri çok kötüleşti. 2018'de 130.7 milyon pound olan yarış takımının geliri 2019'da 95.4 milyon pound'a geriledi.

Williams CEO'su Mike O’Driscol, bu süreçte isim sponsorları ROKiT ve ana sponsorları ROK Drinks ile olan anlaşmaları feshettiklerini duyurdu.

Williams, geçen sene Şubat ayında ROKiT ile büyük bir anlaşma imzalamıştı. Williams normalde Rich Energy ile anlaşmaya yakındı ancak o anlaşmayı son anda Haas'a kaptırdı. Sonra hiç beklenmedik bir anda ROKiT devreye girdi.

ROKiT'in getirisi büyüktü. 1978'de Williams adına dahi çalışan eski Goodyear çalışanı Jonathan Kendrick bu anlaşmayı ayarlamıştı. Kendrick'in kısa vadeli düşüncesi yoktu, bu yüzden Williams'ın mevcut durumundan endişe duymuyordu. ROKiT'in daha sonra mevcut anlaşmayı 2023'e kadar uzatması bunun işaretiydi. Ancak anlaşmanın iptal edilmesi, bazı şeylerin iyiye gitmediğini gösterdi.

Mechanics wheel Nicholas Latifi, Williams FW43 back into the garage Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Takım bu noktaya bir günde gelmedi. Bu açıdan muhtemelen son birkaç aydır bu konuyla alakalı çalışmalar yapılıyordu. Bir başka deyişle, takım muhtemelen COVID-19 gelir gelmez isim sponsoru ve ana sponsoruyla mevcut anlaşmayı erken bitireceğini biliyordu. 2020 yarışların art arda iptali ya da ertelenmesi, bu süreci hızlandıran bir fırtına oldu.

Williams, bu fırtınayı atlatabilmesi için geçen ay pilotları Nicholas Latifi'nin babası Michael'den ciddi miktarda borç istedi.

Bu borca karşılık takımın 100 klasik aracını, fabrikayı ve araziyi teminat göstermesi bir zamanların büyük takımı Williams'ın ne büyük sıkıntılar yaşadığının işaretiydi.

Latifi, sağlıklı bir organizasyon olması gerektiğini düşünen anlayışlı bir partner. Motorsport.com'a konuşan Claire Williams, Latifi'den aldıkları borç için "Borç paketi bize ilerlememiz için gerekli olan kaynağı sağlıyor." dedi.

Dünkü açıklamanın zamanlaması ilginçti. Son 5 senedir takımın yıllık finansal sonuçları 27, 11, 5, 20 ve 5 Nisan tarihlerinde açıklanmıştı.

Takım bu sene bu açıklamayı yapmak için acele etmedi ve şirket bu süreçte Latifi'den alacağı borcu ve ROKiT'le olan durumu netleştirmek için biraz daha fazla zamana sahip oldu. Aynı zamanda gelecek fırsatları da değerlendirilmeye alındı

Bu hafta Formula 1'in gelecek planlarını açıklaması, bütçe sınırının 145 milyon dolara düşürülmesi ve arka sıralarda yer alan takımların ilerlemesi için bazı önlemlerin alınması gibi gelişmeler, Williams için bu kötü durumda gelen iyi haberler oldu.

CEO O'Driscoll, "Liberty Media'nın uzun vadeli vizyonundan ve planlarından eminiz. Sporda ilk defa bütçe sınırı uygulanacak ve 2021'den itibaren tüm takımların daha adil bir şekilde mücadele etmesinin yolu açılacak." demişti.

Takımların önümüzdeki aylarda gelecek 5 seneyi içeren Concorde anlaşmalarını imzalamaları gerekiyor. Gelecek için tüm planların bu süreçten önce değerlendirilmesi mantıklı.

Olumsuz olan şey, COVID-19 nedeniyle bırakın Formula 1 takımını herhangi bir şeyi satmak için iyi bir dönem olmaması. Bu açıdan Williams eli güçlü bir şekilde pazarlık görüşmelerine başlayamayacak.

Bunun dışında F1 takımı almakla ilgili olan zengin insanlar, muhtemelen 5-6 ay önceki kadar zengin değiller ve herkes gibi geleceğe dair belirsiz bir durum içerisindeler.

Yine de bir takım almak isteyen taraflar olabilir. Ancak öyle bir dönemdeyiz ki, birçok takımın satılmak istemesi halinde Williams padoktaki ilk takım olmayacaktır. Pist üstünde istenen performansın gösterilememesi, hem sponsorlardan hem de F1 yönetiminden gelen paranın azalması bu durumu etkileyen olumsuz nedenlerden.

Ancak Williams, doğru desteklerle hâlâ daha fazlasını sunabilecek bir takım. Takım iyi tesislere, oldukça iyi ve deneyimli çalışanlara sahip. İyi bir oluşum kurulması halinde geçmişi ile birlikte iyi bir fırsat sunabilir.

Yatırım yapacak şirketler, yeni bütçe sınırı ile daha az finansman ile ayakta kalmaya çalışan takımların öndekilerle daha kolay farkı kapatabileceğini biliyorlar. Büyük takımlar büyük farka sahipler ancak gelecek seneden itibaren çok daha az parayla bu avantajı sürdürmeye çalışacaklar. Bunun dışında yeni Concorde anlaşması, 2021'den itibaren takımlara daha adil bir şekilde para dağıtılmasını sağlayacak.

Williams'ı gridde tekrar üst sıralara çıkarabilecek, doğru ve adanmış yatırımcıların takımı almasını umuyoruz. Görüşmeler için istekli tüm taraflara duyuru yapılsa da, şirket çoktan muhtemel yatırımcılarla arka planda ciddi görüşmelere başlamış olabilir.

Michael Latifi onlardan birisi olabilir. Ancak bir şirkete borç vermekle yatırım yapmak arasında büyük fark var. Kanadalı iş adamı, McLaren'ın % 10 hisselerini satın alarak zaten büyük bir işe girişmişti.

Williams zor durumda ancak kayyuma düşecek kadar acil durumda değil. Yeni dönem öncesinde seçeneklerinin neler olduğunu görmek için kontrollü bir adım attı ve neler olacağını görmek istiyor.

Yarışlar yeniden başladığında yarışmak için gerekli bütçeye sahip olduklarını belirten Claire Williams, "Bunun çaresizlik olduğuna inanmıyorum. Bana göre bu yapılması doğru olan, sağduyulu bir hamle. Williams ailesi olarak her zaman F1'i ilk sıraya koyduk. Şu anda yatırımcı arıyor olmanın, her zaman sahip olduğumuz felsefeyle paralel olduğunu düşünüyorum. Takımımızın, takımda çalışan insanların geleceklerini korumaya çalışıyoruz. Bu yüzden bunun sizin söylediğiniz gibi bir çaresizlik olduğunu düşünmüyorum. Bu yapılması gereken doğru şey." dedi.