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Takım arkadaşı mücadeleleri: Emilia Romagna GP
Ekleyen: Kemal Şengül , Editör
Motorsport.com Türkiye ekibi olarak Emilia-Romagna GP öncesi sıralama turlarında hangi pilotların takım arkadaşının önünde olduğunu inceledik.
Mercedes
|
Lewis Hamilton
|
2-0
|
Valtteri Bottas
|2
|Bahreyn
|
3
(+0,012 Q3)
|1
|Emilia-Romagna
|
8
(+0,487 Q3)
Red Bull
|
Max Verstappen
|
1-1
|
Sergio Pérez
|1
|Bahreyn
|11
(+0,341 Q2)
|
3
(+0,052 Q3)
|Emilia-Romagna
|2
McLaren
|
Daniel Ricciardo
|
2-0
|
Lando Norris
|6
|Bahreyn
|
7
(+0,047 Q3)
|6
|Emilia-Romagna
|
7
(+0,049 Q3)
Aston Martin
|
Lance Stroll
|
2-0
|
Sebastian Vettel
|10
|Bahreyn
|18
(+0,795 Q1)
|10
|Emilia-Romagna
|
13
(+0,256 Q2)
Alpine
|
Esteban Ocon
|
1-1
|
Fernando Alonso
|
16
(+0,861 Q1)
|Bahreyn
|9
|9
|Emilia-Romagna
|
15
(+0,476 Q2)
Ferrari
|
Charles Leclerc
|
2-0
|
Carlos Sainz
|4
|Bahreyn
|8
(+0,537 Q3)
|4
|Emilia-Romagna
|
11
(+0,391 Q2)
AlphaTauri
|
Pierre Gasly
|
2-0
|
Yuki Tsunoda
|5
|Bahreyn
|13
(+0,690 Q2)
|5
|Emilia-Romagna
|
20
(Kaza yaptı)
Alfa Romeo
|
Kimi Räikkönen
|
1-1
|
Antonio Giovinazzi
|14
(+0,530 Q2)
|Bahreyn
|12
|16
|Emilia-Romagna
|
17
(+0,148 Q1)
Haas
|
Mick Schumacher
|
2-0
|
Nikita Mazepin
|19
|Bahreyn
|
20
(+0,824 Q1)
|18
|Emilia-Romagna
|
19
(+0,518 Q1)
Williams
|
George Russell
|
2-0
|
Nicholas Latifi
|15
|Bahreyn
|17
(+0,620 Q1)
|12
|Emilia-Romagna
|
14
(+0,332 Q2)
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Bu Haber Hakkında
|Seri
|Formula 1
|Etkinlik
|Emilia Romagna GP
|Editör
|Kemal Şengül
Takım arkadaşı mücadeleleri: Emilia Romagna GP
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