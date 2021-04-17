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Formula 1 / Son dakika

Ricciardo, araca olan güveni daha tamamen sağlayamamış

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McLaren pilotu Daniel Ricciardo, sıralama turlarının ardından yeni takımında ilerleme kaydettiğini ancak araca güvenini daha tamamen sağlayamadığını söyledi.

Ricciardo, araca olan güveni daha tamamen sağlayamamış

McLaren pilotu Daniel Ricciardo, Emilia Romagna GP’nin sıralama turlarını 6. sırada tamamladı. 2 mor sektörle neredeyse 2. olacakken pist sınırlarını aşması nedeniyle hızlı turu silinen Lando Norris ise 7. sıraya yerleşmiş oldu.

Cumartesi günü McLaren’ın tam olarak istediği gibi geçmese de pilotlar, takımın ve aracın iyi bir ilerleme gösterdiklerini düşünüyorlar. Daniel Ricciardo, sıralama turları sonrasında şöyle konuştu: “Bu sene herkes çok yakın gözüküyor. Her 0.1 saniye çok önemli ve özellikle de şimdi, bu yüzden birkaç ondalık bile geride kalırsanız ikinci bölümde eleniyorsunuz ya da yine az bir zaman farkıyla üçüncülükten sekizinciliğe kadar düşebiliyorsunuz.''

“Kesinlikle araçta rahat olmanız ve bu güvene sahip olmanız gerekiyor. Ayrıca kesinlikle bu hafta sonu tempoyu yakalamak Bahreyn'de olduğundan daha fazla zaman aldı. Sanırım Perez bunu diğerlerinden biraz daha iyi kavradı, ama genel olarak daha hızlı olmayı çok isterim. ''

“Bence iyi bir ilerleme kaydettim ama bu daha ağır ve istikrarlı şekilde ilerleyen bir gelişmeydi. Bu, muhtemelen pistin yapısından ve şu an olan rekabet seviyesinden kaynaklı olmalı."

Ayrıca, Avustralyalı pilota, araca olan güveni sorulduğunda kendisi şu şekilde cevap verdi:  “Araca olan güvenime bir sayı vermem çok zor ama henüz aracı tam her şeyiyle kavrayamamış olsam da, bana güven veren şeyin aracın potansiyeli olduğunu düşünüyorum.''

''Kesinlikle bu potansiyele sahip ve oldukça iyi. Düşündüğümden daha fazlasını yapabilir, sadece belki virajlarda daha hızlı olabilir. Bu yüzden araca biraz güvenim olduğunu düşünüyorum ama bunun sadece arkanı dönüp gözlerini kapatmak gibi bir şey olduğunu sanmıyorum.”

“Geçmişten bahaneler üretmeye çalışmıyorum ama muhtemelen hâlâ üstesinden gelmem gereken bazı eski alışkanlıklarım ve araç için iyi olmayan şeyler var. Sanırım her tur daha iyiye gidiyorum.”

“Peki ne zaman en iyisi seviyeye ulaşacağım? Umarım bu, er ya da geç olur ama doğal olarak ne kadar çok tur atarsam, o kadar hızlı olurum ve umarım o zaman gerçek potansiyeli görmeye başlarız çünkü pistte önlerde olmak cesaret verici.”

“Bu yıl için heyecanlanacak çok şey var. Genel olarak spordaki rekabetin oldukça sıkı olduğunu düşünüyorum ve bu iyi bir şey. Bugün kaydettiğimiz ilerlemeden kesinlikle mutluyum ve daha fazlası da gelecektir. Sabırlı olacağım ama ısrarcı da olacağım.”

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Editör Selin Elif Köse

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