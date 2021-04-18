Zandvoort, yarışla ilgili durumun netleşmesini istiyor

Zandvoort normalde geçen yıl Formula 1 takvimine girecekti ancak yarış, pandemi şartları ve yarışın seyircisiz yapılacak olmasından ötürü iptal edilmişti.

Hollanda GP organizatörleri, yarışın seyircisiz yapılmasına pek de sıcak bakmıyorlar ve eğer seyircisiz yapılacağı yönünde bir karar çıkarsa, organizatörler olumsuz bir karar gelebilir.

Şimdilik karar verilmedi ve Zandvoort pistinin direktörü Robert van Overdijk, yarışın seyircili olup olmayacağını bilmediklerini dile getirdi.

Overdijk, yaz başında nasıl bir formatta yarış düzenleyecekleri konusunda net bir cevap alabilmelerini umuyor.

Formule1'e konuşan Van Overdijk, “Modelimiz, COVID-19 nedeniyle değişti ancak yarışın gerçek maliyetleri yarış hazırlıklarıyla beraber başlayacak."

"Geçen yılki Avustralya Grand Prix'sini hatırlayın: son anda iptal edildi ve organizatörler büyük kayıplarla karşı karşıya kaldılar. Cevabı önceden almak istiyoruz. Eğer seyircisiz olacaksa, riske değip değmeyeceğini düşünmemiz ve yarışa hazırlanmamız gerekiyor. Her şey zamanında açıklığa kavuşturulmalı."

"Belirli sayılar vermek istemiyorum, ancak spor etkinliklerinin organizatörleri ilk 10.000 kişi ile değil, son 10.000 seyirciden kâr ediyor. Daha az seyirci varsa, birinin yardımına ihtiyacımız olacak." dedi.

Hollandalı yetkililer, başlangıçtan itibaren yarışın finansmanına katılmayacaklarını açıklamışlardı.

Yarışın iptal edilme ihtimaliyle ilgili soruya da yanıt veren pistin patronu, “Farklı senaryoları tartışıyoruz. Yarış belki de Eylül'den başka bir tarihe veya başka bir zamana ertelenebilir. Fakat gerçekleşecek." dedi.