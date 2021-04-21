Szafnauer: "Vettel'in zamana ihtiyacı var"

Bu yıl pek çok pilot takım değiştirdi ve ilk yarışlarda, takım değiştiren sürücülerin takım arkadaşlarına göre dezavantajlı durumda olduğu görüldü.

Bu yıl takım değiştiren sürücülerin hiçbiri, Imola'daki yarışta takım arkadaşlarının önünde finiş görmeyi başaramadılar.

Carlos Sainz, Fernando Alonso, Sebastian Vettel, Daniel Ricciardo ve Sergio Perez gibi isimlerin dikkat çektiği ana konu, araçlarına henüz "güvenemedikleri" düşüncesiydi.

Bu konudan konuşan Aston Martin patronu Otmar Szafnauer, farklı felsefedeki araçlara alışmanın zaman olduğunu doğruladı.

Szafnauer, "Eğer araç felsefeleri birbirlerinden farklıysa, o zaman alışmak biraz zaman alıyor. Checo özelinde bakarsak, farklı bir felsefeye sahip olan Red Bull'a gitti ve o da aynı durumda. Sadece araçtan en iyi şekilde faydalanmak ve tüm bu detaylara alışıp, adapte olmak olmak için koltukta daha fazla zaman geçirmeniz gerekiyor."

"Seb ceza aldığı için, Imola'daki yarışta hiçbir zaman mücadelenin içinde değildi, fakat kuru zemin lastiklerine geçtikten sonra attığı turlara bakarsanız, gerçekten hızlı turlar atıyordu. Bu yüzden aracın limitlerine çıkacağını ve giderek daha iyi olacağını düşünüyorum." dedi.

Sergio Perez, Red Bull Racing RB16B, battles with Sebastian Vettel, Aston Martin AMR21 Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images

Takımlar, maliyetleri en aza indirmek için sezon öncesi testlerini üç güne indirmişlerdi.

Bu karardan pişmanlık duyup duymadığı ve bu sürenin takım değiştirenlere zarar verip vermediği sorusuna Szafnauer, "Evet, öyle. Sanırım en büyük pişmanlığım, kışın yeterince dayanıklı olmamamızdı. Seb 1.5 gününün önemli bir kısmını kaybetti. Yani daha fazla test yapmış olsaydı, o zaman öğrenme sürecinde çok farklı bir yerde olurdu." cevabını verdi.

Bu iki yarışın Vettel için çok zor geçtiğini kabul eden Szafnauer, "Şu anda kendisini iyi hissettiğini düşünüyorum. Bana göre çok yüksek beklentileri var; kendisiyle ilgili çok yüksek beklentileri olduğunu biliyorum. Daha iyi olmak ve bahsettiğim öğrenme sürecini artırmak için elinden geleni yapacak."

"Kendine yüklenmeyecek ve sadece biraz hayal kırıklığı yaşayıp, performansını geliştirmek için daha da kararlı olacak. Bugün arka fren kanallarımızın ve fren tamburlarımızın yanması onun hatası değil. Sonrasında ceza aldı ve büyük şanssızlıktı. Bu, onun hatası değil." dedi.