Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Biletler fashion Giorgio Piola jobs

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Biletler fashion Giorgio Piola jobs
Önceki / Sainz: "McLaren ve Ferrari'nin üstün olduğu farklı yerler var" Sonraki / Sainz, Ferrari SF71H ile Fiorano'da piste çıktı
Formula 1 / Son dakika

Szafnauer: "Vettel'in zamana ihtiyacı var"

Ekleyen:
, Editör

Aston Martin patronu Otmar Szafnauer, Sebastian Vettel'in zamana ihtiyacı olduğunu ve yaşananların kendisine yardım etmediğini belirtti.

Szafnauer: "Vettel'in zamana ihtiyacı var"

Bu yıl pek çok pilot takım değiştirdi ve ilk yarışlarda, takım değiştiren sürücülerin takım arkadaşlarına göre dezavantajlı durumda olduğu görüldü.

Bu yıl takım değiştiren sürücülerin hiçbiri, Imola'daki yarışta takım arkadaşlarının önünde finiş görmeyi başaramadılar.

Carlos Sainz, Fernando Alonso, Sebastian Vettel, Daniel Ricciardo ve Sergio Perez gibi isimlerin dikkat çektiği ana konu, araçlarına henüz "güvenemedikleri" düşüncesiydi.

Bu konudan konuşan Aston Martin patronu Otmar Szafnauer, farklı felsefedeki araçlara alışmanın zaman olduğunu doğruladı.

Szafnauer, "Eğer araç felsefeleri birbirlerinden farklıysa, o zaman alışmak biraz zaman alıyor. Checo özelinde bakarsak, farklı bir felsefeye sahip olan Red Bull'a gitti ve o da aynı durumda. Sadece araçtan en iyi şekilde faydalanmak  ve tüm bu detaylara alışıp, adapte olmak olmak için koltukta daha fazla zaman geçirmeniz gerekiyor."

"Seb ceza aldığı için, Imola'daki yarışta hiçbir zaman mücadelenin içinde değildi, fakat kuru zemin lastiklerine geçtikten sonra attığı turlara bakarsanız, gerçekten hızlı turlar atıyordu. Bu yüzden aracın limitlerine çıkacağını ve giderek daha iyi olacağını düşünüyorum." dedi.

Sergio Perez, Red Bull Racing RB16B, battles with Sebastian Vettel, Aston Martin AMR21

Sergio Perez, Red Bull Racing RB16B, battles with Sebastian Vettel, Aston Martin AMR21

Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images

Takımlar, maliyetleri en aza indirmek için sezon öncesi testlerini üç güne indirmişlerdi.

Bu karardan pişmanlık duyup duymadığı ve bu sürenin takım değiştirenlere zarar verip vermediği sorusuna Szafnauer, "Evet, öyle. Sanırım en büyük pişmanlığım, kışın yeterince dayanıklı olmamamızdı. Seb 1.5 gününün önemli bir kısmını kaybetti. Yani daha fazla test yapmış olsaydı, o zaman öğrenme sürecinde çok farklı bir yerde olurdu." cevabını verdi.

Bu iki yarışın Vettel için çok zor geçtiğini kabul eden Szafnauer, "Şu anda kendisini iyi hissettiğini düşünüyorum. Bana göre çok yüksek beklentileri var; kendisiyle ilgili çok yüksek beklentileri olduğunu biliyorum. Daha iyi olmak ve bahsettiğim öğrenme sürecini artırmak için elinden geleni yapacak."

"Kendine yüklenmeyecek ve sadece biraz hayal kırıklığı yaşayıp, performansını geliştirmek için daha da kararlı olacak. Bugün arka fren kanallarımızın ve fren tamburlarımızın yanması onun hatası değil. Sonrasında ceza aldı ve büyük şanssızlıktı. Bu, onun hatası değil." dedi.

 
paylaşım
yorumlar
Sainz: "McLaren ve Ferrari'nin üstün olduğu farklı yerler var"

Önceki haber

Sainz: "McLaren ve Ferrari'nin üstün olduğu farklı yerler var"

Sonraki haber

Sainz, Ferrari SF71H ile Fiorano'da piste çıktı

Sainz, Ferrari SF71H ile Fiorano'da piste çıktı
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Mercedes'in en büyük gücü, nasıl zayıflığı haline dönüştü?

22s
2
Formula 1

Sainz: "McLaren ve Ferrari'nin üstün olduğu farklı yerler var"

2s
3
Formula 1

Schumacher: "Başka pilotlarla savaşamamak işkence gibi"

3s
4
Formula 1

McLaren, Formula 1 fabrikasını 170 milyon pounda sattı

17s
5
Formula 1

Schumacher: "Stroll kaybetmeye alışık değil"

14s
Son Haberler
Sainz, Ferrari SF71H ile Fiorano'da piste çıktı
F1

Sainz, Ferrari SF71H ile Fiorano'da piste çıktı

8dk
Szafnauer: "Vettel'in zamana ihtiyacı var"
F1

Szafnauer: "Vettel'in zamana ihtiyacı var"

1s
Sainz: "McLaren ve Ferrari'nin üstün olduğu farklı yerler var"
F1

Sainz: "McLaren ve Ferrari'nin üstün olduğu farklı yerler var"

2s
Schumacher: "Başka pilotlarla savaşamamak işkence gibi"
F1

Schumacher: "Başka pilotlarla savaşamamak işkence gibi"

3s
Schumacher: "Stroll kaybetmeye alışık değil"
F1

Schumacher: "Stroll kaybetmeye alışık değil"

14s
Son Videolar
F1 takımları neden öne eğimli araçlar kullanıyorlar? 03:16
Formula 1
17 Nis 2021

F1 takımları neden öne eğimli araçlar kullanıyorlar?

Esteban Ocon, Pirelli'nin 18 inç F1 lastiklerini test ediyor 00:20
Formula 1
16 Nis 2021

Esteban Ocon, Pirelli'nin 18 inç F1 lastiklerini test ediyor

Imola'da araç üstü kameradan bir tur 01:39
Formula 1
15 Nis 2021

Imola'da araç üstü kameradan bir tur

Formula 1 bargeboard tasarımları neden bu kadar karmaşık hale geldi? 05:53
Formula 1
11 Nis 2021

Formula 1 bargeboard tasarımları neden bu kadar karmaşık hale geldi?

F1 aracının diğer yarış araçlarından farkı? (IndyCar, NASCAR, WEC, WRC) 06:36
Formula 1
7 Nis 2021

F1 aracının diğer yarış araçlarından farkı? (IndyCar, NASCAR, WEC, WRC)

Kemal Şengül Daha fazlası
Kemal Şengül
Sainz, Ferrari SF71H ile Fiorano'da piste çıktı
Formula 1 / Son dakika

Sainz, Ferrari SF71H ile Fiorano'da piste çıktı

Sainz: "McLaren ve Ferrari'nin üstün olduğu farklı yerler var"
Formula 1 / Son dakika

Sainz: "McLaren ve Ferrari'nin üstün olduğu farklı yerler var"

Schumacher: "Başka pilotlarla savaşamamak işkence gibi"
Formula 1 / Son dakika

Schumacher: "Başka pilotlarla savaşamamak işkence gibi"

Çok Okunanlar Bugün

Mercedes'in en büyük gücü, nasıl zayıflığı haline dönüştü?
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Mercedes'in en büyük gücü, nasıl zayıflığı haline dönüştü?

Sainz: "McLaren ve Ferrari'nin üstün olduğu farklı yerler var"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Sainz: "McLaren ve Ferrari'nin üstün olduğu farklı yerler var"

Schumacher: "Başka pilotlarla savaşamamak işkence gibi"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Schumacher: "Başka pilotlarla savaşamamak işkence gibi"

McLaren, Formula 1 fabrikasını 170 milyon pounda sattı
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

McLaren, Formula 1 fabrikasını 170 milyon pounda sattı

Schumacher: "Stroll kaybetmeye alışık değil"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Schumacher: "Stroll kaybetmeye alışık değil"

FIA, "utanç verici" karting sürücüsüne 15 yıl men cezası verdi
GENEL GENEL / Haberler

FIA, "utanç verici" karting sürücüsüne 15 yıl men cezası verdi

Szafnauer: "Vettel'in zamana ihtiyacı var"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Szafnauer: "Vettel'in zamana ihtiyacı var"

Sainz, Ferrari SF71H ile Fiorano'da piste çıktı
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Sainz, Ferrari SF71H ile Fiorano'da piste çıktı

Son Haberler

Sainz, Ferrari SF71H ile Fiorano'da piste çıktı
F1 Formula 1 / Son dakika

Sainz, Ferrari SF71H ile Fiorano'da piste çıktı

Szafnauer: "Vettel'in zamana ihtiyacı var"
F1 Formula 1 / Son dakika

Szafnauer: "Vettel'in zamana ihtiyacı var"

Sainz: "McLaren ve Ferrari'nin üstün olduğu farklı yerler var"
F1 Formula 1 / Son dakika

Sainz: "McLaren ve Ferrari'nin üstün olduğu farklı yerler var"

Schumacher: "Başka pilotlarla savaşamamak işkence gibi"
F1 Formula 1 / Son dakika

Schumacher: "Başka pilotlarla savaşamamak işkence gibi"

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.