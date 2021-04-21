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Formula 1 / Son dakika

Sainz: "McLaren ve Ferrari'nin üstün olduğu farklı yerler var"

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Ferrari pilotu Carlos Sainz, üçüncülük savaşı veren McLaren ve Ferrari'nin farklı üstünlüklere sahip olduğunu dile getirdi.

Sainz: "McLaren ve Ferrari'nin üstün olduğu farklı yerler var"

McLaren, sezona oldukça iyi başladı ve hem Bahreyn hem de Imola'da üçüncü en hızlı takım olmayı başardı.

Ferrari de her iki yarışta dördüncü en hızlı takımdı ve şu anda bu iki takım şampiyonayı üçüncü ve dördüncü götürüyorlar.

Bu yıl McLaren'dan Ferrari'ye geçen Sainz, 11. başladığı yarışta beşinci sırada finiş görerek takımı için iyi puanlar topladı.

Sainz, hangi takımın daha hızlı olduğu sorusuna şöyle yanıt verdi: "Bence çok yakınız ve doğruyu söylemek gerekirse bir seçim yapmak çok zor. Bence McLaren'ın güçlü ve zayıf yönleri var. Bu yüzden bunu gerçekten güzel bir mücadele haline getiren şey, pistin çok farklı yerlerinde hızlı olmamızdı. Bu da mücadeleyi çok eğlenceli hale getiriyor."

"Ayrıca Lando, bu hafta sonu aracın tüm potansiyelini ortaya çıkarma konusunda harika bir iş yaptı. Özellikle cumartesi günü çok güçlüydü ve pazar günü de çok iyi bir yarış çıkardı. Son bölümde, stintin sonuna doğru daha yavaş olan yumuşak lastiklerdeydi ve bu yüzden biraz aşınma yaşadığını görebiliyordunuz. Bu yüzden ardındaydık ve onu zorluyorduk, fakat eğer orta lastiğe sahip olsaydı, bence DRS mesafesinde kalmak zor olurdu çünkü bütün hafta sonu çok hızlıydı."

"Kısacası çok yakın olduğunu söyleyebilirim. Bu hafta sonu bize biraz üstünlük kurmuş olabilirler ya da son iki hafta sonunda bize üstünlük kurmuş olabilirler, fakat bize çok yardımcı olabilecek bir piste gidiyoruz ve bence önde olabiliriz."

Sainz, her ne kadar birkaç hata yapmış olsa da, ıslak zeminde yaptığı sürüşten memnun görünüyor.

"Geçiş lastiklerinde birkaç yerde bana çok fazla zamana mal olan birkaç hata yaptım, fakat kuru zeminde olduğu kadar rahat ve hızlıydım. Doğrusu Ferrari'yi bu kadar zorlu şartlarda ilk kez yarıştım, daha doğrusu ilk defa araçta ıslak zemin lastikleri vardı."

"Bu yüzden öğrenecek çok şeyim vardı. Özellikle fren dengesiyle ilgili hisse adapte olmam ve bunu anlamam gerekiyordu. Dürüst olmak gerekirse çok hızlıydım, beklediğimden daha hızlıydım. Fakat hatalar yaptım."

"Bu, benim için ıslak zeminde aracı anlamaya çalıştığım 15 turluk bir test seansı gibiydi. Kuru zemindeki tempo düne kıyasla çok daha iyiydi. Neredeyse her virajda istediğimi yapabileceğimi hissediyordum. Bu, biraz daha fazla ritim ve tutarlılığa sahip olmakla ilgili, ki buna yarışta sahiptim."

"Sıralama turlarına kıyasla daha mutluyum, araçla bulunduğum yerden ve kaydettiğim ilerlemeden memnunum. Sadece daha fazla deneyime ve daha fazla tura ihtiyacım var."

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Schumacher: "Başka pilotlarla savaşamamak işkence gibi"

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Schumacher: "Başka pilotlarla savaşamamak işkence gibi"
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Editör Kemal Şengül

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