McLaren, takımın yararına olduğu sürece pozisyon takaslarına devam edecek

Bu yıl şampiyonada iyi pozisyonlarda yer almak isteyen McLaren, karşısına çıkan her fırsatı değerlendirmek istiyor.

Imola'da Lando Norris, hafta sonu boyunca Daniel Ricciardo'dan daha iyiydi. Fakat sıralama turlarındaki turunun silinmesiyle yedinci sıraya düştü.

Yarışta Ricciardo'nun ardına gelen ancak düzlüklerde hızlı olan takım arkadaşını geçmekte zorlanan Norris, takımdan bir şeyler yapmasını istedi.

Takım da Ricciardo'ya hızlı gitmesi için belli bir süre fırsat tanıyıp, ardından Norris'e yol vermesini istedi.

Norris, anında farkı açmaya başladı ve sonunda yarışı üçüncü bitirerek takıma podyumu getirdi. Ricciardo ise altıncı oldu.

Ricciardo'nun böyle bir şeye neden sıcak baktığı ve Norris olsaydı Ricciardo'ya yer verir miydi şeklindeki soruya Seidl, "Takımın maksimum sonucu elde etmesini sağlayabilmek adına bu tür kararlar alabileceğimiz konusunda her iki sürücüyle de anlaştık."

"Onların kendi aralarında savaşmasına izin veriyoruz, ancak peş peşe gidiyorlarsa ve birinin hızı diğerine göre daha yüksekse, o zaman onlardan pozisyonlarını takas etmelerini istiyoruz."

"Imola'da yaptığımız şey tam olarak buydu. Sürücülerimize her zaman eşit fırsatlar vermeye çalışıyoruz, ancak burada önemli olan takımın mümkün olan en iyi sonucu elde etmesi ve eğer pozisyon değişimine ihtiyaç varsa, o zaman bunu yapmaktan çekinmeyiz." cevabını verdi.

Seidl, Ricciardo'nun yeni araca alışmak için biraz daha zaman ihtiyacı olduğuna da vurgu yaptı.

"Daniel'in performansından oldukça memnunum. Fakat yarış, takım arkadaşının aksine onun için hiç de kolay değildi. Bütün hafta sonu araçta kendisini rahatsız hissetti ve neler yapabileceğini gösteremedi."

"Zor şartlarda pek çok pilotun hata yaptığını ve pistten çıktığını gördük. Oysa Daniel, rahat olmasa bile harika bir yarış çıkardı ve sorunlara rağmen altıncı olarak bizim için çok değerli puanlar kazandı. Yani Sonuçtan çok memnunum."

"Daniel şu anda zorlanıyor ancak hem onun hem de mühendislerimizin bu sorunu çözmek için yeterli deneyime sahip olduğunu düşünüyorum."

"Her şeyin geride kalması sadece bir an meselesi. Birkaç hafta sonunun ardından aracımızda daha rahat hissedeceğine eminim."

Daniel Ricciardo, McLaren, celebrates with his team in Parc Ferme

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images